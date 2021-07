Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt treffen heute in der 2. Bundesliga aufeinander. Hier gibt es die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Die beiden Aufsteiger Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt 04 treffen heute am 1. Spieltag der 2. Bundesliga aufeinander. Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 13.30 Uhr.

Gefühlt gestern noch Drittligisten, messen sich heute die beiden Zweitliga-Aufsteiger aus Dresden und Ingolstadt im direkten Duell. Während Dresden als Meister ziemlich souverän in die 2. Bundesliga zurückkehrte, machte Ingolstadt den Aufstieg erst in der Relegation gegen den VfL Osnabrück klar.

Beide Klubs sind gekommen, um zu bleiben. Doch wem gelingt der bessere Saisonstart? Dresden darf immerhin wieder Fans im Harbig-Stadion begrüßen, die die Arena wieder zur Festung machen sollen.

Dynamo Dresden empfängt den FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga. Goal hat die Infos zum Spiel.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 WETTBEWERB 2. Bundesliga | 1. Spieltag ORT Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden ANSTOSS 13.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Aufsteigerduell heute im TV verfolgen? Das ist natürlich möglich. Wir verraten Euch, wer das Spiel überträgt.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt live: So wird die 2. Bundesliga heute übertragen

Alle 306 Spiele des Unterhauses sind live bei Sky zu sehen. Doch der Pay-TV-Sender ist nicht der einzige Anbieter, der Spiele zeigen darf. So hat sich Sport1 die parallelen Rechte an den Samstagabendspielen um 20.30 Uhr für das Free-TV gesichert. Und Sat.1 zeigte gestern Abend das Eröffnungsspiel zwischen Schalke und Hamburg im frei empfangbaren Fernsehen.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Da es sich beim Spiel zwischen Dresden und Ingolstadt am heutigen Samstag nicht um ein Abendspiel handelt, ist die Partie exklusiv bei Sky zu sehen. Der Sender beginnt um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Das Einzelspiel zwischen Dresden und Ingolstadt läuft auf Sky Sport Bundesliga 3, auf Sky Sport Bundesliga 1 wird die Partie im Rahmen der Konferenz gezeigt. Kommentator ist Klaus Veltman.

Bei aller Vorfreude gilt es laut Alexander #Schmidt aber auch, cool zu bleiben: "In der Formel 1 bedeuten zu hohe Drehzahlen, dass der Motor überhitzt. Es geht für uns darum, eine gute Balance zu finden: Heißes Herz und ein kühler Kopf sind gefragt." #SGDFCI #sgd1953 pic.twitter.com/rRMmgpgt1Q — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 22, 2021

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute: So empfangt Ihr Sky

Um die 2. Bundesliga bei Sky im linearen Fernsehen verfolgen zu können, benötigt Ihr entweder das Bundesligapaket oder das Kombipaket aus Sport und Bundesliga. Mit dem reinen Bundesligapaket habt Ihr Zugriff auf alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie auf alle Partien der 2. Bundesliga. Dieses kostet Euch 25 Euro im Monat.

Mit dem Kombipaket bekommt Ihr zusätzlich noch Zugriff auf den DFB-Pokal und die Premier League sowie auf die Formel 1, Tennis, Golf und Handball. Das Kombipaket ist für 30 Euro monatlich zu haben.

Alle Infos zu den Sportpaketen von Sky

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Natürlich könnt Ihr das Spiel auch von unterwegs oder zu Hause via Second Screen sehen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein Internetanschluss und Zugang zu einem der LIVE-STREAM-Angebote von Sky.

Sky Go ist Teil jedes bestehenden Sky-Vertrages und erlaubt es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf zu sehen. Dafür müsst Ihr nur die entsprechende Sky-Go-App auf Euren Computer oder Euer mobiles Endgerät herunterladen.

Der Auftakt gegen @DynamoDresden kann kommen 👏⚫️🔴 Unsere #Schanzer spielen dahoam 1:1-Unentschieden gegen den Erstligisten @kleeblattfuerth ⚽🤝 Danke für euren Support vor Ort 🙏 pic.twitter.com/ro0OPx4ZDk — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) July 18, 2021

Alle, die kein Sky-Kunde sind und sich nicht per Abo binden wollen, können auf Sky Ticket zurückgreifen. Dort habt Ihr die Wahl zwischen drei sogenannten Supersport-Tickets: für einen Tag (14,99 Euro), einen Monat (29,99 Euro) oder ein Jahr (19,99 Euro monatlich). Sky Ticket ist auf vielen Geräten nutzbar, egal, ob Computer, Smart-TV, Konsole, TV-Stick oder auch mobil via Smartphone oder Tablet.

Alle Infos zu Sky Ticket

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Keine wichtige Szene aus Dresden verpasst Ihr im LIVE-TICKER auf unserer Seite. Dort werdet Ihr brandaktuell mit allen Entwicklungen versorgt.

Zum LIVE-TICKER

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute live sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Dresden:

Broll - Schröter, Knipping, Sollbauer, Löwe - Stark, Herrmann, Kade - Borrello, Königsdörffer, Daferner

Diese Startaufstellung schickt Cheftrainer Alexander #Schmidt im ersten Saisonspiel gegen den FC Ingolstadt aufs Feld ⚽️👇 #SGDFCI #sgd1953 https://t.co/P0xDYZ1AYy — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 24, 2021

Ingolstadt setzt auf folgende Aufstellung:

Buntic - Heinloth, Keller, Franke - Neuberger, Stendera, Röhl, Bilbija - Hawkins, Eckert Ayensa, Kutschke

Dynamo Dresden vs. Ingolstadt heute live sehen: Die Opta-Fakten zur 2. Liga