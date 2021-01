Dynamo Dresden gegen FC Bayern München II heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Bundesliga übertragen

Dynamo Dresden trifft heute Abend am 22. Spieltag der 3. Liga auf die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen.

Als Absteiger aus der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden den direkten Wiederaufstieg als Ziel und das ist angesichts der Tabellenführung momentan auch absolut realistisch. Heute reist der amtierende Drittligameister, der FC Bayern München II, nach Dresden. Die Gastgeber gehen als Favorit in die Partie, die Münchner sind aktuell nur Zwölfter, haben allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Dynamo Dresden gegen FC Bayern München II heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Alle Fans der 3. Liga dürfen sich freuen: Jedes Spiel der Lieblingsmannschaft wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Pay-TV-Sender Magenta und die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD werden die Partien zeigen. Die Sender der ARD haben allerdings nicht für alle Spiele Übertragungsrechte erhalten, insgesamt zeigen die Öffentlich-rechtlichen 86 Spiele im Free-TV. Bei Magenta wird jede Partie entweder in der Konferenz oder als Einzelspiel übertragen.

Am Freitag hat die SGD mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern II bereits die nächste Aufgabe vor der Brust. ⚽ Im #KREISEL lest ihr zur Einstimmung u.a. ein Interview mit dem Ex-Münchner Paul #Will 📖 Hier geht's zur Heftvorschau 👉 https://t.co/CIruTYRPxX #sgd1953 pic.twitter.com/CUG3qn2McD