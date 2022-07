Dynamo Dresden vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga

Zum Auftakt der Drittliga-Saison 2022/23 empfängt Dynamo Dresden den TSV 1860 München. GOAL hat Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Die Drittliga-Saison 2022/23 steht bevor, 20 Teams kämpfen um den Gang in die 2. Liga bzw. gegen den Abstieg in die Regionalliga. Für die SG Dynamo Dresden, vergangene Saison noch im deutschen Unterhaus vertreten, startet die Mission direkter Wiederaufstieg mit der Begegnung gegen den TSV 1860 München. Anpfiff ist am Samstag, 23. Juli 2022, um 14.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt. Wie Ihr im TV und LIVE-STREAM dabei sein könnt, wenn zwei der Favoriten um den Aufstieg ihren Saisonauftakt bestreiten, hat GOAL in Erfahrung gebracht.

Nationaler und internationaler Spitzensport live auf DAZN: Jetzt Zugang sichern!

Nach dem Abstieg der SG Dynamo, der in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern besiegelt wurde, ereigneten sich unschöne Szenen in Dresden. Anhänger stürmten wenige Minuten vor Spielende den Rasen und die Partie musste unterbrochen werden. Am 11. Juli tagte das DFB-Sportgericht zu der Thematik und belegte den Klub mit einer Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro, der befürchtete Zuschauerausschluss für das Aufeinandertreffen mit dem TSV 1860 bestätigte sich jedoch nicht. Somit wird der Drittliga-Auftakt der Sachsen vor Fans stattfinden.

Zum Sportlichen: Während es für die SGD nur um direkten Wiederaufstieg gehen kann, streben die Münchner nach mehreren starken Spielzeiten ebenfalls einen Platz an der Spitze des Tableaus an. Dafür wurde der Kader mit erfahrenen Kräften wie beispielsweise Mittelfeldspieler Martin Kobylanski oder auch Albion Vrenezi verstärkt. Allerdings verließ mit Dominik Dressel auch einer der absoluten Leistungsträger den Klub. Dasselbe gilt auch für die Dresdner, die unter anderem die Angreifer Ransford Königsdörffer und Christoph Daferner ersetzen müssen.

Wo stehen Dynamo Dresden und 1860 München zum Start der Saison in der 3. Liga? Am Samstagmittag wissen wir mehr - und so seid Ihr in TV und LIVE-STREAM mit von der Partie.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Infos zum Drittliga-Auftakt

Paarung: SG Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München

Wettbewerb: 3. Liga, 1. Spieltag

Anpfiff: 23. Juli 2022, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Dynamo Dresden vs. 1860 München live: Wird der 1. Drittliga-Spieltag im Free-TV übertragen?

Die 3. Liga bildet in puncto Live-Übertragung des deutschen Profifußballs im Free-TV eine Ausnahme. Denn auch die öffentlich-rechtlichen Programme halten Rechte an ausgewählten Partien und zeigen diese meist in den regionalen Programmen live.

Da sich allerdings zwei der vermutlich besten Drittliga-Teams direkt am ersten Spieltag gegenüberstehen, erhält die Partie auch eine größere Plattform - und wird auf dem Hauptkanal der ARD, also bei Das Erste, zu sehen sein.

Dynamo Dresden vs. 1860 München: ARD überträgt live im Free-TV - auch im LIVE-STREAM?

Neben der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen stellt die ARD selbstverständlich auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Diesen findet Ihr auf der entsprechenden Website bzw. bei sportschau.de.

Allerdings könnt Ihr auch bei einem weiteren Anbieter Dresden vs. 1860 München sowie alle weiteren Drittliga-Partien live verfolgen. Magenta Sport hält die Rechte an allen Begegnungen und zeigt diese sowohl als Einzelspiele wie auch in der Konferenz.

Dynamo Dresden vs. 1860 München in TV und LIVE-STREAM: Der 1. Spieltag der 3. Liga in der Übersicht

Dynamo Dresden vs. 1860 München: Die 3. Liga im LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS von Magenta Sport zu erhalten, müsst Ihr Euch zuvor beim Anbieter registrieren und für ein Abo entscheiden. Der Streamingdienst der Telekom bietet Euch dafür mehrere Möglichkeiten, abhängig davon, ob Ihr bereits einen bestehenden Vertrag mit dem Unternehmen habt.

Ohne Telekom-Vertrag zahlt Ihr im Monatsabo 16,95 Euro und im Jahresabo umgerechnet 9,95 Euro. Mit einem Telekom-Vertrag kostet Euch Magenta Sport 4,95 Euro im Jahresabo sowie 9,95 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo. Weitere Streamingdienste wie DAZN oder WOW (ehemals Sky Ticket) übertragen die 3. Liga hingegen nicht.

Dynamo Dresden vs. 1860 München: Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga

Highlights der Begegnungen werden Euch ebenfalls von Magenta Sport sowie der Sportschau im Netz zur Verfügung gestellt. Auch auf YouTube werden die kurzen Clips hochgeladen.

Um keine spielentscheidenden Aktionen zu verpassen, werft einen Blick in unseren LIVE-TICKER zu SGD vs. 1860 München.

Dynamo Dresden vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Übersicht zur Übertragung der 3. Liga