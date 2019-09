MSV Duisburg vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die 3. Liga live

Das Duell der großen Namen! Die ehemaligen Bundesligisten treffen in der 3. Liga aufeinander. Goal erklärt, wo das Spiel live zu sehen ist.

Vor einigen Jahren waren der und TSV noch im Oberhaus des deutschen Fußballs aktiv. Heute treffen sie am 9. Spieltag der im direkten Duell aufeinander. Anstoß ist in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg um 14 Uhr.

Beide Teams finden sich derzeit im Tabellenmittelfeld der Liga wieder - 1860 auf dem elften Rang, Duisburg auf Platz sechs. Die Zebras haben allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Die Partie zwischen Duisburg und 1860 München könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM verfolgen! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das geht. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald sie offiziell bekanntgegeben wurden.

MSV Duisburg vs. 1860 München: Die Daten zum Spiel der 3. Liga

Duell MSV Duisburg vs. 1860 München Datum Sa., 21. September 2019 | 14 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Zuschauer ‎31.500 Plätze

MSV Duisburg vs. 1860 München: Wird die Partie live im TV übertragen?

Fans der 3. Liga müssen sich jede Woche neu auf die Live-Übertragungen einstellen, denn ausgewählte Spiele werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt und andere lediglich im Pay-TV. Goal gibt Euch eine Übersicht, was heute bei Duisburg gegen Sechzig der Fall ist.

Wird Duisburg gegen 1860 München im Free-TV gezeigt?

Schlechte Nachrichten für alle Duisburg- und Löwen-Fans, das Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt . Keiner der regionalen Sender der ARD hat das Spiel im Programm.

Wer das Spiel sehen möchte, muss auf den Pay-TV-Sender MagentaSport zurückgreifen. Wie Ihr den empfangen könnt, haben wir Euch im nächsten Absatz erklärt.

MagentaSport zeigt Duisburg gegen 1860 München live - wie wird der Sender empfangen?

Sämtliche Spiele der 3. Liga werden auf MagentaSport gezeigt. Der hauseigene Sender der Telekom besitzt die Übertragungsrechte an allen Partien der 38 Spieltage. Somit läuft auch Duisburg gegen 1860 München live auf MagentaSport.

Moderator Tobias Schäfer und Kommentator Mario Bast berichten ab 13.45 Uhr live aus der Schauinsland-Reisen-Arena. Wer das Spiel lieber zusammen mit den parallel ablaufenden Partien sehen will, kann auf MagentaSport auch die Konferenz einschalten.

Um den Sender empfangen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abo bei MagentaSport. Das ist für alle Kunden der Telekom ein Jahr lang inklusive, anschließend werden 4,95 € monatlich fällig.

Wer kein Kunde der Telekom ist, muss monatlich 16,95 Euro monatlich zahlen. Wer sich direkt für ein Jahresabo entscheidet, zahlt hingegen nur 9,95 Euro im Monat . Alle Details zu den Konditionen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport .

MSV Duisburg vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Duisburg gegen 1860 München ist nicht nur im TV verfügbar, sondern auch im Internet. MagentaSport überträgt sein Programm nämlich auch via LIVE-STREAM .

Für den LIVE-STREAM gelten dieselben preislichen Konditionen wie für den TV-Sender. Auch hier ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, falls Ihr Euch nicht gerade im ersten Vertragsjahr bei der Telekom befindet. Wie die Preise gestaltet sind, lest Ihr im obigen Abschnitt oder auf der Webseite von MagentaSport .

Den Link zum LIVE-STREAM aus Duisburg, findet Ihr hier . Auch im Stream empfangen Euch Moderator Tobias Schäfer und Kommentator Mario Bast ab 13.45 Uhr zur Vorberichterstattung.

MSV Duisburg vs. 1860 München: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Wer keinen Zugriff auf MagentaSport hat, trotzdem aber über das Spiel informiert sein will, dem empfehlen wir den LIVE-TICKER von Goal . Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte aus Duisburg und werdet in Top-Geschwindigkeit darüber informiert.

Mithilfe dieses Links gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos .

MSV Duisburg vs. 1860 München: Die Aufstellungen

MSV Duisburg: Weinkauf – Bitter, Boeder, Compper, Schmeling – Albutat, Ben Balla, Jansen, Daschner – Stoppelkamp, Vermeij.

1860 München: Bonmann – Wilsch, Rieder, Weber, Klassen – Lex, Wein, Dressel, Steinhart – Mölders, Owusu.