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Lange soll der FC Bayern um die Dienste von JJ Gabriel gebuhlt haben. Der wechselt nun zu Real Madrid. Eine Entscheidung, die in Wahrheit ein Glücksfall für die Münchner ist. Ein Kommentar.

Schlägt man im Duden die Metapher vom vorbeiziehenden Kelch nach, so ist die fachliterarische Definition klar. "Ein drohendes schweres Schicksal, ein Leiden oder eine unangenehme Aufgabe konnte abgewendet werden", heißt es da. Und exakt so lässt sich die Lage des FC Bayern auch in der Causa des gehypten 16 Jahre jungen Supertalents JJ Gabriel einordnen.

Denn dieser hätte bei all dem Potenzial und den offenbar begeisternden fußballerischen Qualitäten wahrlich zu einer Bürde und einem Störfaktor für den Klub werden können. Bedenkt man die viel und unwürdig diskutierten Worte von Uli Hoeneß über Lennart Karl, bei dem der Klubpatron zuletzt die "Demut" vermisste, die "junge Spieler brauchen", und den er sich deshalb zur Brust nehmen wollte, wäre es nicht auszudenken gewesen, wie ein gewisser JJ Gabriel mitsamt seiner Entourage auf Hoeneß gewirkt hätte.

Vermutlich hätte der Ehrenpräsident, sofern er sich etwas intensiver mit dem Gebaren des Teenagers und dessen Umfeld beschäftigt hätte, höchstpersönlich bei einem sich anbahnenden Transfer interveniert.

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JJ Gabriels peinlicher Abgang bei Manchester United

Tatsächlich soll der deutsche Rekordmeister seinen prominenten Hut durchaus energisch in den Ring geworfen haben, als Gabriel vehement seinen Abschied von Manchester United forcierte und mit einem "fast beispiellosen" Vorgang für einen "Schock" bei den Red Devils gesorgt haben soll.

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Der Teenager forderte von dem Klub, für den er seit seinem elften Lebensjahr spielt und zuletzt in der U18 mit 23 Tore in 23 Spielen geglänzt hatte, die Aufhebung seiner Registrierung, um schon im Winter zu einem größeren Verein gehen zu können. Wir sprechen hier wohlgemerkt nicht von Fulham, Racing Santander oder Mainz 05, sondern von Manchester United. Zugegeben ein in den letzten Jahren tief gefallener Gigant, aber immer noch eine nominelle Topadresse im europäischen Fußball.

Und wir sprechen von einem 16 Jahre alten Talent, das noch nicht ein einziges Pflichtspiel im Profibereich gemacht hat. Allein das hätte Hoeneß verständlicherweise wohl schon ausgereicht, um dessen Charakter und Bayern-Tauglichkeit in Frage zu stellen.

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Man kann das Vorgehen von Joseph Junior Andreou Gabriel - so sein voller Name - durchaus als Ausdruck der Hybris werten, die ihm offenkundig anhaftet. Sein auf Hochglanz poliertes Abschiedsvideo, das er diese Woche auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte, spricht ebenso Bände und sorgte teilweise für Hohn und Spott. Vom "nächsten Garnacho" war dort die Rede und man wünschte ihm "viel Glück beim Wärmen der Bank von Real Madrid".

JJ Gabriels Berater sind beim FC Bayern bestens bekannt

Etwaige Kommentare fanden sich auch unter einem kurz zuvor veröffentlichten und überaus unangenehmen Instagram-Video seiner neuen Berateragentur wieder. Diese ist beim FC Bayern übrigens nicht unbekannt. Denn erst im vergangenen Sommer handelte man am Deadline Day mit EPIC Sports und ihrem kuriosen Gründer und Chef Ali Barat eine teure Last-Minute-Leihe für Nicolas Jackson aus.

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Es folgte eine skurrile Pressemitteilung, in der sich Barat für den Deal selbst auf beide Schultern klopfte. Hätte er drei, so wäre auch die wohl verbal von ihm selbst getätschelt worden. Sie trug den Titel "Ali Barat hat das Spiel neu definiert" und beinhaltete brisante Details des Jackson-Deals, die der FC Bayern selbst so wohl nie veröffentlicht hätte.

EPIC ist übrigens auch die Agentur, von der sich Noah Atubolu öffentlichkeitswirksam vor Monaten im Streit getrennt hatte. Barat und dessen Untergebene - namentlich genannt wurde dabei ein gewisser Marcello Brillmann - bewegten den Schlussmann mit falschen Versprechungen und Transferszenarien zu einem Abschied vom SC Freiburg, ohne konkrete und passende Abnehmer parat zu haben. Als ein Jahr auf der Tribüne in Freiburg drohte, reichte es Atubolu. Er zog die Reißleine, handelte mit dem Sport-Club eine Vertragsverlängerung aus und der SC einigte sich mit Eintracht Frankfurt auf eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht.

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Wechsel zu Real Madrid ist gefährlich für JJ Gabriel

Diese dubiose Agentur wird nun also auch die ambitionierten Interessen von Gabriel vertreten. Den Deal mit dem 16-Jährigen verkündete EPIC vor wenigen Tagen mit den Worten: "Geschichte wartet nicht, das tut auch Größe nicht. Ein außergewöhnliches Talent. Unendliche Möglichkeiten!" Kein Zweifel, da haben sich zwei Parteien gesucht und gefunden.

Wie unendlich diese Möglichkeiten für Gabriel bei den Profis von Real Madrid dann tatsächlich sind, wird sich zeigen. Vielleicht sollte sich der 16-Jährige vorher mal bei Martin Ödegaard schlau machen, oder bei Reinier, oder beim "niederländischen Guti" Mink Peeters, oder Samuel Eto'o.

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Mit seinem fragwürdigen Berater-Umfeld, seinem scheinbar riesigen (und eher ungesunden) Selbstbewusstsein, den verrückten finanziellen Forderungen (siebenstelliges Jahresgehalt, sattes Handgeld) und den Komplikationen eines Wechsels (Stichwort zypriotischer Pass) ist er für die Münchner wahrlich eine wandelnde Transfer-Red-Flag. Ein tiefrot gefärbter Kelch, der glücklicherweise an den Münchnern vorbeiziehen wird.

Dafür passt er aber zumindest auf den ersten Blick ganz gut zu der zuweilen königlichen Ansammlung an extrovertierten und divenhaften Charakteren. Man kann ihm nur viel Glück und alles Gute wünschen.