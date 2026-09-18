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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus

"Du siehst müde aus": Luis Diaz vom FC Bayern München bekommt Pause verordnet - und fliegt nicht zur Nationalmannschaft

Bundesliga
Bayern München
Kolumbien
Freundschaftsspiele
L. Diaz

Luis Diaz fehlt Kolumbien in der Länderspielpause. Grund dafür ist eine Vereinbarung mit dem FC Bayern München.

Luis Diaz steht für die kommende Länderspielpause überraschend nicht im Kader von Kolumbiens Nationalmannschaft. Die Nicht-Berücksichtigung des Angreifers vom FC Bayern München hat einen bestimmten Grund. Wie die Trainer Nestor Lorenzo am Freitag verkündete, fehlt der Linksaußen den Südamerikanern für die Spiele gegen Mexiko, Paraguay und Peru.

Demnach gibt es zwischen dem kolumbianischen Verband und dem FC Bayern München eine Vereinbarung, wonach Diaz die Länderspielpause nutzen soll, um sich auszuruhen und wieder zu 100 Prozent fit zu werden. Der 29-Jährige hatte einen mehr als durchwachsenen Saisonstart für den deutschen Rekordmeister hingelegt.

"Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt: 'Du siehst müde aus, Lucho. Du hast nicht deine gewohnte Spritzigkeit, was ist los mit dir?' Und dann haben wir beschlossen, dass er eine Pause einlegen sollte, weil er über 60 Spiele gemacht hat", erklärte Lorenzo.

Wie viele Spiele hat Luis Diaz letzte Saison für den FC Bayern gemacht?

Allein für die Bayern kam Diaz in der vergangenen Spielzeit 51-mal zum Einsatz. Die WM, bei der Kolumbien das Achtelfinale erreichte, verkürzte seinen Urlaub nochmals. Seit seiner Rückkehr nach München wirkt Diaz behäbig und fahrig in seinen Aktionen, was sich vor allem in seiner Chancenverwertung bemerkbar macht. Mit seinen jüngsten Auftritten soll er in der Führungstage des FCB angeblich sogar für Verwunderung gesorgt haben.

Nur beim 5:1-Sieg im Eröffnungsspiel gegen den VfB Stuttgart erzielte Diaz ein Tor, während er auf Schalke und in Elversberg gleich mehrere Hochkaräter liegen gelassen hatte. "Ich bin auf der Suche nach meiner besten Version und werde sie bald finden", sagte er unlängst gegenüber Skyund betonte: "Ich glaube, im nächsten Spiel kommt dieses Tor."

Am Freitag empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena Union Berlin. Noch ist offen, ob Diaz in der Startelf stehen wird.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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