Luis Diaz steht für die kommende Länderspielpause überraschend nicht im Kader von Kolumbiens Nationalmannschaft. Die Nicht-Berücksichtigung des Angreifers vom FC Bayern München hat einen bestimmten Grund. Wie die Trainer Nestor Lorenzo am Freitag verkündete, fehlt der Linksaußen den Südamerikanern für die Spiele gegen Mexiko, Paraguay und Peru.

Demnach gibt es zwischen dem kolumbianischen Verband und dem FC Bayern München eine Vereinbarung, wonach Diaz die Länderspielpause nutzen soll, um sich auszuruhen und wieder zu 100 Prozent fit zu werden. Der 29-Jährige hatte einen mehr als durchwachsenen Saisonstart für den deutschen Rekordmeister hingelegt.

"Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt: 'Du siehst müde aus, Lucho. Du hast nicht deine gewohnte Spritzigkeit, was ist los mit dir?' Und dann haben wir beschlossen, dass er eine Pause einlegen sollte, weil er über 60 Spiele gemacht hat", erklärte Lorenzo.

Wie viele Spiele hat Luis Diaz letzte Saison für den FC Bayern gemacht?

Allein für die Bayern kam Diaz in der vergangenen Spielzeit 51-mal zum Einsatz. Die WM, bei der Kolumbien das Achtelfinale erreichte, verkürzte seinen Urlaub nochmals. Seit seiner Rückkehr nach München wirkt Diaz behäbig und fahrig in seinen Aktionen, was sich vor allem in seiner Chancenverwertung bemerkbar macht. Mit seinen jüngsten Auftritten soll er in der Führungstage des FCB angeblich sogar für Verwunderung gesorgt haben.

Nur beim 5:1-Sieg im Eröffnungsspiel gegen den VfB Stuttgart erzielte Diaz ein Tor, während er auf Schalke und in Elversberg gleich mehrere Hochkaräter liegen gelassen hatte. "Ich bin auf der Suche nach meiner besten Version und werde sie bald finden", sagte er unlängst gegenüber Skyund betonte: "Ich glaube, im nächsten Spiel kommt dieses Tor."

Am Freitag empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena Union Berlin. Noch ist offen, ob Diaz in der Startelf stehen wird.