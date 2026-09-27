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Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Druck auf den FC Bayern München wächst! Topklub intensiviert offenbar Bemühungen um Supertalent JJ Gabriel

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J. Gabriel

JJ Gabriel von Manchester United ist heiß begehrt. Der Poker um den 15-Jährigen nimmt Fahrt auf.

Paris St.-Germain intensiviert laut der spanischen Zeitung Sport seine Bemühungen um JJ Gabriel von Manchester United.

Während die Red Devils den drohenden Abgang ihres 15-jährigen Juwels im kommenden Sommer wohl nicht mehr verhindern können, bringen sich die europäischen Schwergewichte in Stellung. Vor allem Real Madrid und der FC Bayern München buhlen intensiv um den U17-Nationalspieler. Bei den Münchnern schaltete Sportvorstand Max Eberl bereits persönlich auf Angriff, reiste für ein Treffen mit dem Lager des Offensivtalents an und informierte sich aus erster Hand über die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers.

Nun legt die Konkurrenz jedoch nach. Laut des Berichts fordert Paris St.-Germain die Mitbewerber heraus. Die Führungsebene von PSG hält demnach extrem viel vom Potenzial des Engländers und hat dies dessen Umfeld bereits verdeutlicht.

Konkret traten die PSG-Verantwortlichen an Star-Berater Ali Barat heran, der die Interessen Gabriels vertritt. Die Botschaft aus Paris: Sobald der Angreifer grünes Licht gibt und sich offen für ein Engagement in der Ligue 1 zeigt, liegt ein offizielles Millionenangebot auf dem Tisch.

Der FC Barcelona hingegen zieht sich aus dem Poker zurück. Sportdirektor Deco wies entsprechende Spekulationen am Rande des Portugal Football Summit erst kürzlich zurück und stellte klar, dass der Name Gabriel in den Planungen der Katalanen derzeit keine Rolle spielt.

JJ 가브리엘 (JJ Gabriel)Getty Images

Barca zieht sich aus Poker um JJ Gabriel zurück

"Es gibt nichts zu sagen über diesen Jungen. Es ist normal, dass immer wieder Spieler mit uns in Verbindung gebracht werden. Dabei stehen große Interessen auf dem Spiel", sagte Deco und führte aus: "Auch wenn sie noch jung sind, sind wir an keinem Spieler interessiert. Was seine Situation angeht, bin ich mir nicht sicher, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Er ist nach wie vor Spieler bei Manchester United."

Eine entscheidende Wende könnte das Tauziehen am 6. Oktober nehmen: An diesem Tag feiert Gabriel seinen 16. Geburtstag und erreicht damit die rechtliche Altersgrenze, ab der er sich offiziell von einem lizenzierten Spielervermittler vertreten lassen darf.

Für diesen formalen Schritt steht Barat bereit. Der renommierte Agent bewegt sich seit Jahren auf allerhöchstem Parkett und zog bereits etliche Deals an Land. Unter anderem zeichnete der Berater für den spektakulären 116-Millionen-Euro-Transfer von Moises Caicedo verantwortlich, den er von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea lotste.

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Häufig gestellte Fragen

Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.

Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.

Das Stadion heißt "Parc des Princes".

Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.

Paris Saint-Germain hat insgesamt 60 Titel gewonnen. Dazu zählen zwei Champions-League-Siege, 14 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.

Paris Saint-Germain wurde 14-mal französischer Meister.

Marquinhos absolvierte mit 523 Pflichtspielen die meisten Einsätze.

Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.

Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria und Ousmane Dembele.

Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery, Mauricio Pochettino und Luis Enrique.

Der Klub wird "Les Parisiens" oder "Les Rouge et Bleu" genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".

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