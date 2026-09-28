Neben einer beispiellosen Strafe droht Manchester City offenbar auch eine Klagewelle von immensem finanziellen Ausmaß.

Wie The Athletic berichtet, haben mehrere Vereine aus der Premier League bereits vor einiger Zeit führende Anwälte eingeschaltet, um im Rahmen des Prozesses gegen die Skyblues möglich Ansprüche zu prüfen. Einfach formuliert: Sollten Benachteiligungen festgestellt werden, stünden jenen Klubs Ausgleichszahlungen zu - und zwar in Millionenhöhe.

Dem Bericht zufolge könnten sich die potenziellen Schadensersatzforderungen sämtlicher Vereine insgesamt auf mehrere Hunderte Millionen Euro belaufen. Beispielsweise könnten die Klubs geltend machen, dass sie aufgrund von ManCitys Vergehen die lukrative Champions League verpasst hätten, nicht Meister geworden oder zu Unrecht abgestiegen wären. Auch haben mehrere Vereine Cup-Finals gegen die Citizens verloren. Die Sun wagte sich derweil an eine Schätzung und kam - mit einer sehr vereinfachten - Milchmädchenrechnung auf satte 616 Millionen Euro.

Eine Zahl, die auf den zweiten Blick nicht komplett abwegig zu sein scheint. Ein passendes Beispiel stellt die Zahlung des FC Everton, keineswegs auf einer Stufe mit Manchester City in Sachen Erfolg, an Burnley im Juni dar. Nachdem festgestellt worden war, dass ein Verstoß der Toffees gegen die Liga-Finanzregeln in der Saison 2021/22 dem Verein einen entscheidenden sportlichen Vorteil verschafft hatte, waren umgerechnet 41 Millionen Euro fällig.

Rechtliche Schritte könnten die Vereine jedoch erst nach Abschluss des Berufungsverfahrens einleiten. Es ist zu erwarten, dass ManCity Einspruch einlegen wird. Laut Guardian könnte sich der Prozess noch Monate oder gar Jahre hinziehen. Rui Pinto, der Whistleblower hinter Football Leaks, gab außerdem zu verstehen, dass er 2024 weitere Datenträger an verschiedene Medienhäuser und die Strafverfolgungsbehörden übergeben hatte und diese noch nicht ausgewertet wurden. Zu City "und anderen Topklubs" werde noch deutlich mehr gefunden, betonte Pinto, der den Stein ins Rollen gebracht hatte.

Warum könnte Manchester City bestraft werden?

The Athletic hatte vor wenigen Tagen enthüllt, dass ManCity bezüglich Verstößen gegen die Finanzvorschriften und Financial Fairplay-Richtlinien der Premier League in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. Neben einem Punktabzug und einer hohen Geldstrafe sollen auch mehrere Zwangsabstiege nicht ausgeschlossen sein. Die drakonischen Strafen seien kaum abzuwenden, heißt es.

Ob auch errungene Titel aberkannt werden, liegt angeblich ebenfalls im Bereich des Möglichen. Es soll stichhaltige Argumente dafür geben, dass alle Ergebnisse von ManCity zwischen 2009 und 2018 (Gegenstand der Ermittlungen) für null und nichtig erklärt werden.