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Wann ist Anstoß bei Hansa Rostock gegen den TSV Havelse?

Hansa Rostock empfängt in der 3. Liga den TSV Havelse. Es ist ein Heimspiel für die Kogge gegen den Tabellenletzten der Liga.

Rostock steht auf Platz 12 und hat zuletzt Rückschläge hinnehmen müssen. Am vergangenen Wochenende verlor die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter mit 0:2 beim MSV Duisburg.

Davor hatte Hansa mit einem 3:0 gegen Sonnenhof Großaspach noch ein Lebenszeichen gesendet. Insgesamt holte Rostock aus den vergangenen fünf Ligaspielen nur einen Sieg.

Havelse belegt Rang 20 und steckt tief im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Samir Ferchichi kassierte zuletzt eine 1:6-Niederlage bei Viktoria Köln.

Auch das 0:3 gegen Wehen Wiesbaden eine Woche zuvor sorgte für Ernüchterung. Ein Lichtblick bleibt der 3:2-Erfolg gegen Saarbrücken Ende Oktober.

Rostock hat im direkten Vergleich zuletzt die Nase vorn gehabt: Im März gewann Hansa auswärts mit 3:1. Wie du die Partie verfolgen kannst, steht im Folgenden.

Wie lief es zuletzt für Hansa Rostock und den TSV Havelse?

Hansa Rostock holte aus den vergangenen fünf Ligaspielen einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag die Mannschaft beim MSV Duisburg mit 0:2. Zuvor gewann sie 3:0 gegen Sonnenhof Großaspach und verlor 1:2 gegen Jahn Regensburg. Rostock erzielte fünf Tore und kassierte sieben.

TSV Havelse kommt auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das letzte Spiel ging bei Viktoria Köln mit 1:6 verloren. Davor stand ein 3:2 gegen Saarbrücken zu Buche. Havelse schoss sechs Tore und fing sich 13 Gegentreffer.

Mit welchen Aufstellungen gehen Rostock und Havelse ins Spiel?

In welcher Form sind Rostock und Havelse?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Hansa Rostock und der TSV Havelse in der Tabelle?