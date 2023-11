Dreierpack! Karim Benzema führt Al-Ittihad mit Gala zum Sieg

Der Star-Stürmer liefert eine große Show. Zu CR7 fehlen aber noch ein paar Tore.

WAS IST PASSIERT? Karim Benzema hat am Freitag Al-Ittihad in der Saudi Professional League mit einer Gala zum 4:2-Sieg gegen den Abha Club geführt.

Der 35-jährige Stürmer erzielte dabei gleich drei Tore. Erst traf Benzema per Elfmeter zum 1:0 (38.), später stellte der Franzose auf 3:1 (67.) und 4:1 (69.). Auch der Italiener Igor Coronado glänzte mit einem Treffer und zwei Vorlagen für den Klub aus Dschidda.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Benzema war es im 13. Pflichtspiel das neunte Tor. In der Liga-Torschützenliste belegt der frühere Real-Star gleichauf mit Talisca (Al-Nassr) mit acht Treffern hinter Cristiano Ronaldo (12/Al-Nassr) und Aleksandar Mitrović (10/Al-Hilal) Rang drei.

Titelverteidiger Al-Ittihad hat nach 13 Spielen 24 Punkte auf dem Konto und belegt damit Platz fünf. Der Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal beträgt allerdings bereits elf Zähler.

