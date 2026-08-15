Drei Verletzte bei Bayern-Sieg gegen Leipzig: Jamal Musiala sorgt für Schockstarre in der Arena

Es war die 84. Minute am Samstagnachmittag in der Allianz Arena, als es plötzlich sehr leise wurde in der Müchner Allianz Arena. Jamal Musiala war in der gegnerischen Hälfte zu Boden gegangen, sofort liefen mehrere Teamkollegen hektisch zu dem angeschlagenen Nationalspieler.

Auch der Notarzt rannte umgehend auf dem Platz, sobald Schiedsrichter Robert Hartmann das Spiel unterbrochen hatte. Kurz darauf gab es leichte Entwarnung. Der Arzt zog sich nach einem kurzen Blick auf Musiala zurück, Sekunden später konnte der 23-Jährige den Platz selbstständig verlassen, war aber wacklig auf den Beinen und sah mitgenommen aus.

Auch unmittelbar nach Spielschluss blieb zunächst offen, was genau Musiala fehlte. "Es wird sich zeigen, was da war. Aber wir drücken natürlich die Daumen", hatte FCB-Kapitän Manuel Neuer im Interview mit MagentaTV ebenso wenig nähere Informationen wie Leipzigs Mittelfeldspieler Rocco Reitz.

Laut Informationen des SID erlitt Musiala einen Schwächeanfall. Er habe über Schwindel und Kreislaufprobleme. Beim Spiel herrschten Temperaturen von deutlich über 30 Grad.

Musiala erzielt drittes Bayern-Tor nach Saibari-Assist

Wenige Minuten vor dem Schockmoment hatte Musiala auf Vorarbeit von Neuzugang Ismael Saibari zum 3:1-Endstand für seine Farben im Telekom Cup gegen Leipzig getroffen. Luis Diaz und der ebenfalls in diesem Sommer verpflichtete Nathaniel Brown erzielten die übrigen Treffer für den deutschen Rekordmeister. Zwischenzeitlich glich Brajan Gruda für die Gäste aus Sachsen aus.

Musiala war nicht der einzige Münchner, der aus Rücksicht auf seine Gesundheit vom Platz gehen musste. Min-jae Kim konnte wegen Oberschenkelproblemen nach einer guten Stunde nicht mehr mitwirken.

Bereits früh in der Partie hatte Konrad Laimer für Sorgenfalten bei allen, die es mit dem FC Bayern halten, gesorgt. Der österreichische Nationalspieler konnte nach einem Zweikampf offenbar unter starken Schmerzen im rechten Bein - im Bereich des Oberschenkels oder Knies - nicht mehr mitwirken.

Die Bayern bestreiten am kommenden Dienstag ihr letztes Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim, ehe es am Samstag darauf gegen Borussia Dortmund um den Franz Beckenbauer Supercup geht.