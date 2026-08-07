Drei Spieler besonders gefragt: Überraschende Namen als Topseller der Asien-Reise des FC Bayern

Bayern Münchens Marketing-Chef Rouven Kasper offenbarte, dass sich während der aktuellen Reise des deutschen Rekordmeister durch Südkorea und Hong Kong insbesondere die Trikots von Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Luis Diaz gut verkaufen würden.

Darüber hinaus seien auch die Jerseys einiger jüngerer Spieler gefragt, etwa von Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof. Andere international äußerst bekannte Spieler wie Stürmerstar Harry Kane, Michael Olise oder Jamal Musiala nannte Kasper hingegen nicht.

Zusammenhängen wird dies höchstwahrscheinlich damit, dass Kane, Olise und Musiala allesamt die Reise der Münchner durch Asien aus verschiedenen Gründen nicht angetreten hatten.

Während sich Kane und Olise nach einer langen und kräftezehrenden Weltmeisterschaft mit England beziehungsweise Frankreich noch im Urlaub befinden, hat Musiala nach wie vor mit kleineren Nachwirkungen seiner schweren Verletzung aus dem vergangenen Jahr zu kämpfen. Ihm wurde bei einer geplanten OP die Metallplatte aus dem lädierten Sprunggelenk entfernt.

Zusammen mit seinen Teamkollegen Serge Gnabry, Lennart Karl, Alphonso Davies, Neuzugang Ismael Saibari und Bryan Zaragoza trainiert der deutsche Nationalspieler deshalb individuell an der Säbener Straße in München.

FC Bayern München bestreitet erstes Pflichtspiel gegen den BVB

Am Mittwoch absolvierten die Bayern ihr zweites Testspiel auf ihrer Asien-Reise in Hong Kong gegen Europa-League-Sieger Aston Villa. Den ersten Test gegen den südkoreanischen Klub Jeju SK FC hatte der FCB am vergangenen Dienstag mit 2:1 gewonnen.

Am Samstag geht es für den Rekordmeister schließlich wieder zurück nach München, ehe nach einem weiteren Freundschaftsspiel am 15. August gegen RB Leipzig am 22. August das erste Pflichtspiel der neuen Saison im Supercup gegen den BVB wartet.