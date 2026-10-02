Joao Felix von Al-Nassr will angeblich im kommenden Sommer zum FC Barcelona und damit nach Europa zurückkehren. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Der 26-Jährige habe bereits seinen Star-Berater Jorge Mendes angewiesen, Kontakt zu den Katalanen aufzunehmen, um die Möglichkeit einer Rückkehr auszuloten und die Bereitschaft des Offensivspielers zum Barca-Comeback zu signalisieren.

Der Vertrag des Portugiesen bei Al-Nassr läuft nach der gerade begonnenen Saison aus, sodass er für den FC Barcelona eine interessante Option aufgrund seines dann ablösefreien Status darstellen könnte, auch wenn der Klub aktuell in der Offensive bestens besetzt ist. Um den Deal abzuschließen, sei Joao Felix auch zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit.

Er spielte in der Saison 2023/24 bereits für Barca, als der Verein ihn für ein Jahr von Atletico Madrid auslieh. Unter Trainer Xavi Hernandez tat er sich schwer, auch wenn er am Ende auf 44 Einsätze für Barca kam, in denen ihm zehn Tore und sechs Assists gelangen. Die teure Kaufoption zogen die Katalanen bei ihm allerdings nicht.

Wie verlief die Karriere von Joao Felix?

Atletico wollte einen Großteil der 2019 investierten 127 Millionen Euro wieder reinholen, die der Klub an Benfica für das damalige Mega-Talent überwiesen hatte. Chelsea zahlte im August 2024 schließlich mit 52 Millionen Euro weniger als die Hälfte - und auch in London überzeugte der Portugiese nicht und wurde in England nicht glücklich. Nur ein Jahr später ging es für ihn für 35 Millionen Euro zu Al-Nassr und damit zum Team seines Landsmanns Cristiano Ronaldo.

Beim Top-Klub aus Saudi-Arabien hat Joao Felix nach vielen inkonstanten Jahren wieder zu seiner Top-Form zurückgefunden. In acht Pflichtspielen der neuen Saison kommt er auf vier Tore und drei Vorlagen.