Drastische Folge eines schweren Infekts! Kennet Eichhorn verlor fünf Kilo in wenigen Tagen

Den Start bei Bayer Leverkusen hat sich Kennet Eichhorn mit Sicherheit anders vorgestellt. Noch immer hat er nicht mit der Mannschaft trainiert. Sein Körper streikt!

Auch in der zweiten Vorbereitungswoche trainiert der 16-jährige Neuzugang von Hertha BSC alleine, abseits von seinen neuen Teamkollegen. Er darf nur Einzeltraining absolvieren, weil sich in Leverkusen Sorgen um das Supertalent gemacht werden.

Denn Eichhorn leidet unter den Folgen eines schweren Magen-Darm-Infekts, den er sich unmittelbar nach dem Trainingsauftakt am vergangenen Montag eingefangen hatte. Die drastische Folge: Ein enormer Gewichtsverlust. Der ohnehin eher schmächtige Teenager soll innerhalb von fünf Tagen fünf Kilogramm verloren haben. Ein Einstieg ins Mannschaftstraining ist somit undenkbar.

Um eine mögliche Verletzung ob des geschwächten Körpers zu verhindern, trainiert Eichhorn derzeit nur mit geringer Belastung mit den Reha-Trainern abseits des Platzes oder im Kraftraum. Eichhorn soll erst aufgepäppelt werden, ehe er sich unter dem neuen Trainer Carles Martinez beweisen darf. Mehr als ein paar lockere Schuss- und Sprint-Übungen seien aktuell noch nicht drin, heißt es vonseiten der Bild-Zeitung.

Kennet Eichhorn sagte zahlreichen Topklubs für Leverkusen ab

Deshalb werde Eichhorn auch nicht im Testspiel am Samstag bei Regionalligist Kickers Offenbach im Kader stehen. Erst in den darauffolgenden Tagen soll er zur Mannschaft dazustoßen. Gerade noch rechtzeitig, um beim Saisonstart wieder bei vollen Kräften zu sein. Dann winkt Eichhorn sogar ein Stammplatz. In den Verhandlungen mit Leverkusen ist ihm versprochen worden, dass er im von Martinez bevorzugten 4-3-3-System eine feste Größe im defensiven Mittelfeldzentrum werden soll.

Eichhorn hatte sich in der vergangenen Spielzeit bei der Hertha in den Fokus von zahlreichen Topklubs gespielt, letztlich aber bewusst für das Projekt in Leverkusen entscheiden. Dem Vernehmen nach sagte er unter anderem dem FC Bayern, BVB, Liverpool und PSG ab. Zumindest dem BVB und den Bayern soll das von Eichhorns Beratern geforderte Handgeld in Höhe von zehn Millionen Euro aber ohnehin zu hoch gewesen sein.

Mit gerade einmal 19 Partien in der 2. Bundesliga im Gepäck unterschrieb Eichhorn einen Vertrag bis 2031 bei Bayer. Der Meister von 2024 soll mittels einer Ausstiegsklausel rund neun Millionen Euro für dessen Dienste auf den Tisch gelegt haben.

Kennet Eichhorns Zahlen bei den Profis von Hertha BSC

Einsätze 19 Einsätze über 90 Minuten 2 Tore 2 Assists 0 Gelbe Karten 7 Rote Karten 1



