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Der Nächste, bitte: Die Verletzungsseuche beim FC Bayern nimmt immer dramatischere Züge an. Auch Konrad Laimer lange ausfallen.

Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte, habe sich Laimer beim torlosen Remis gegen den HSV eine "Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk“ zugezogen und muss sogar operiert werden.

Laimer war in Hamburg in der 52. Minuite für den blassen Lennart Karls ins Spiel gekommen, musste aber in der 87. Minute mit starken Schmerzen im Fuß infolge eines Schlags wieder ausgewechselt werden.

Bereits nach dem Spiel hatte Trainer Vincent Kompany eine böse Vorahnung. "Das sieht nicht gut aus", sagte der Belgier angesprochen auf Laimers Zustand.

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Nach den Syndesmosebandrissen von Ismael Saibari und Harry Kane, dem Muskelfaserriss von Jamal Musiala und der Sehnenverletzung von Manuel Neuer ist Laimers Langzeitausfall die nächste ganz bittere Nachricht für den deutschen Rekordmeister in einem Herbst zum Vergessen.