Dortmund gegen Schalke und vielleicht auch Bayern: Sky zeigt Konferenz im Free-TV

Gute Nachricht: Fans können beim Comeback der Bundesliga die Geisterspiele an den ersten zwei Wochenenden live im Free-TV sehen.

gegen Schalke 04 und vielleicht auch Bayern München gegen : Fußball-Fans können die Partien der Samstagskonferenz der ersten beiden Spieltage beim Comeback der nach der Corona-Zwangspause live im Free-TV bei Sky Sport News HD sehen. Das gab der Bezahlsender am Donnerstag bekannt, nachdem DFL-Chef Christian Seifert den Fahrplan für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorgestellt hatte.

Das Revierderby steigt am 16. Mai um 15.30 Uhr, ob auch der Klassiker Bayern gegen Eintracht eine Woche später an einem Samstag angepfiffen wird, steht noch nicht fest - der 27. Spieltag wurde noch nicht genau terminiert.

Politik drängt auf Bundesliga im Free-TV

Aufgrund "der Ausnahmesituation" habe Sky entschieden, "an den ersten beiden Spieltagen nach der 'Corona-Pause' die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen", wie es in einer Mitteilung hieß. Geschäftsführer Stefan Reuter vom bezeichnete den Schritt des Senders als "tolles Signal".

Mehr Teams

Vor allem die Politik hatte zuletzt darauf gedrängt, dass beim Restart der Bundesliga ab dem 16. Mai einige Spiele auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind, damit Menschenansammlungen bei Fans mit einem Sky-Abonnement vermieden werden.

"Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und Fußballfans. Wir sind dankbar dafür, dass wir mit unserem Programm für die Menschen in dieser herausfordernden Situation unseren Beitrag für die bestmögliche Unterhaltung leisten können", sagte Sky-Sportchef Jacques Raynaud. Der Sender werde "das Beste aus den Comeback-Spielen machen und den Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten". Die neuen Ideen sollen in Kürze kommuniziert werden.

Seifert: "Eine besondere Situation"

Seifert hatte den Fans schon zuvor Hoffnungen auf Bundesligaspiele im Free-TV gemacht. "Das ist eine sehr besondere Situation, unsere Medienpartner wissen das auch. Insbesondere der Hauptrechteinhaber Sky plant da auch gewisse Maßnahmen", hatte Seifert betont.

Zuletzt war auch darüber spekuliert worden, dass die ARD möglicherweise Geisterspiele im Free-TV übertragen könnte. Vorausgegangen war die Forderung des ehemaligen Bremer Bundesliga-Managers Willi Lemke, der sich die Übertragung von möglichen Geisterspielen im Fußball-Oberhaus im frei empfangbaren Fernsehen gewünscht hatte. "Das hätte den unglaublich wichtigen Effekt, dass der Run auf die Wohnzimmer mit Sky-Ausstattung unterbleiben würde", hatte Lemke der Bild gesagt.

"Sehr gut" fand Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Idee seines einstigen Widersachers Lemke. Dann müssten sich Fußballfans "nicht in einem Wohnzimmer zusammenscharen", äußerte Hoeneß, "die Ansteckungsgefahr mit dem Virus würde damit gemindert". Nun bietet Sky selbst den Service für die Fans - zumindest an zwei Spieltagen - an.