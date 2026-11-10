Doppeltes Gehalt für Michael Olise? Aussagen von Uli Hoeneß zu Bayern-Star Jamal Musiala in der Kritik

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Die Aussagen von Uli Hoeneß zu Jamal Musiala sind weiterhin Gegenstand der öffentlichen Debatte. Von Lothar Matthäus gibt es nun auch Kritik.

In seiner Sky-Kolumne nahm sich Deutschlands Rekordnationalspieler dabei vor allem den Part zur Brust, in welchem Hoeneß mit Blick auf Musialas Krankenakte Zweifel geäußert hatte, ob das Verhältnis von Jahresgehalt und erbrachten Leistungen noch stimmen würde.

"Wenn Hoeneß auf das Thema Preis/Leistung abzielen sollte, dann müsste man auch auf der anderen Seite das Gehalt, speziell eines Michael Olise, mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen, denn dessen Marktwert ist seit seiner Verpflichtung (50 Millionen Euro Ablöse) auf 150 bis 200 Millionen gestiegen", schrieb Matthäus.

Bei jedem Vertragsabschluss gingen sowohl Verein als auch Spieler ein gewisses Risiko ein, "dass man bei Abschluss eines Vertrags nicht weiß, wo die Reise hingeht", so Matthäus. Bei Olise ginge "die Reise seit eineinhalb Jahren permanent nach oben", doch man müsse auch die andere Seite der Medaille sehen.

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"Wenn Musiala, weil er momentan nicht zur Verfügung steht, zu viel verdient, würden Olise oder andere Bayern-Spieler, die überperformen, auf der anderen Seite zu wenig verdienen", rechnete der Sky-Experte vor. Auch deshalb sehe er Hoeneß' Aussagen kritisch.

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Grundsätzlich könne er die Aussagen des FCB-Patrons jedoch nachvollziehen. Am Sonntagabend bei Sky90 hatte Matthäus die Theorie geäußert, dass Hoeneß Musiala mit seinen Aussagen keineswegs angreifen, sondern vielmehr zusätzlich motivierten wollte.

"Er stichelt ein bisschen. Es gehört nicht nur dazu, ihn in Watte zu packen, sondern auch mal gegen Widerstände zu kämpfen. Ich glaube, den Widerstand hat Uli durch diese Aussage gesucht. Ich finde es auch in Ordnung, dass er so etwas sagt, weil wir jetzt nicht Schönrederei betreiben und irgendwie warten können, bis er wieder zurückkommt, sondern er muss es jetzt zeigen. Er muss jetzt da durch", erklärte Matthäus dort.

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Musiala wurde nach seiner schweren Verletzung während der Klub-WM im Sommer 2025 immer wieder zurückgeworfen und laboriert seit Ende September an einem Muskelfaserriss. Zudem wurde im Zuge von zwei Zusammenbrüchen während der Vorbereitung auf die aktuelle Saison bekannt, dass der deutsche Nationalspieler unter einer neurologischen Dysfunktion leidet, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat. Dabei handelt es sich um eine Form epileptischer Anfälle.

Die neuerliche Rückkehr Musialas auf den Platz soll nach der anstehenden Länderspielpause Ende des Monats erfolgen, wenn die Bayern am 21. November auf den 1. FC Köln treffen. Dann könnte laut Hoeneß auch Trainer Vincent Kompany, der zuletzt mit einer Hirnhautreizung sogar einige Tage im Krankenhaus verbrachte, wieder an der Seitenlinie stehen.

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Musiala stand in der laufenden Spielzeit in erst vier Partien auf dem Platz. Beim 7:0-Kantersieg über Union Berlin gelangen ihm je ein Treffer und Assist, weitere Torbeteiligungen sprangen nicht heraus.