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Ismael Saibari FC Bayerngetty
Nino Duit

Doppelte Hiobsbotschaft: FC Bayern gibt Verletzungsupdate zu Ismael Saibari und Serge Gnabry

Bundesliga
Bayern München
S. Gnabry
I. Saibari

Der FC Bayern München muss vorerst auf Ismael Saibari und Serge Gnabry verzichten. Das verkündeten die Münchner am Sonntagmittag.

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Die beiden Offensivspieler verletzten sich am Samstag beim 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund bereits in der ersten Halbzeit und mussten jeweils ausgewechselt werden. "Beide Verletzungen sind schon etwas größer", befand Sportvorstand Max Eberl schon unmittelbar nach Abpfiff. Nach eingehenden Untersuchungen bewahrheiteten sich die Befürchtungen.

Saibari zog sich bei einem Zweikampf mit BVB-Keeper Gregor Kobel einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu. Der 25-jährige Marokkaner wurde bereits erfolgreich operiert. Bei einer derartigen Verletzung muss für gewöhnlich mit einer Ausfallzeit von drei Monaten gerechnet werden. Gnabry erlitt eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel, vermutlich dürfte er nach ein bis zwei Monaten zurückkehren.

FC Bayern macht keine Angaben zu Michael Olise

Keine Angaben machte der FC Bayern unterdessen zu Michael Olise. Auch der 24-jährige Franzose wurde gegen den BVB angeschlagen ausgewechselt, dem Vernehmen nach klagte er über Knieprobleme. Ob Olise für das Duell mit Atletico Madrid in der Champions League am Dienstag zur Verfügung steht, ist insofern noch offen.

Sicher ausfallen werden dann neben Saibari und Gnabry auch Luis Diaz und Jamal Musiala. Diaz soll nach seinem Muskelbündelriss Ende November zurückkehren, Musiala könnte nach seinem Muskelfaserriss bereits kommenden Samstag gegen den FSV Mainz 05 sein Comeback feiern. Die einzigen sicher fitten Offensivspieler für das Duell mit Atletico sind demzufolge Harry Kane und Lennart Karl.

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03. Nov. 2026

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Womöglich wieder einsetzbar ist am Dienstag derweil Stammkeeper Manuel Neuer. Sein Vertreter Jonas Urbig hatte es gegen Dortmund auch erwischt, er wurde bei einem Duell mit Carney Chukwuemeka von dessen Knie im Gesicht getroffen.

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