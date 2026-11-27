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Gegen OSC Lille war Lennart Karl plötzlich der letzte verbliebene völlig fitte und gestandene Offensivspieler des FC Bayern. Just als der 18-Jährigen am dringendsten gebraucht wurde, zeigte er seine wohl schlechteste Leistung für die Münchner.

Ach, wie unglaublich schnelllebig ist die Welt beim FC Bayern! Aktuell dominieren bekanntlich Debatten über Jamal Musiala die Schlagzeilen. Debatten über seine neurologische Dysfunktion, Leistungsfähigkeit und einen möglichen Gehaltsverzicht. Debatten darüber, warum diese Debatten eigentlich öffentlich geführt werden. Losgetreten hatte die Causa vor fast drei Wochen Klubpatron Uli Hoeneß mit seinem aufsehenerregenden Auftritt beim Bayerischen Rundfunk.

Und nun zur Quizfrage: Was war davor das große Thema rund um den FC Bayern? Kleiner Tipp: Es wurde ebenfalls durch eine öffentliche Stellungnahme von Hoeneß ausgelöst und zwar nur exakt zwei Wochen vor Beginn der Causa Musiala. Es ging ebenfalls um ein junges Eigengewächs der Münchner. Na, kommt Ihr drauf?

Genau, es ging um Lennart Karl. In einem Interview mit der Welt am Sonntag forderte Hoeneß Ende Oktober mehr "Demut" von und mehr "Druck" auf Karl und kündigte gleichzeitig ein "ernstes Gespräch" mit ihm an. Hoeneß (74) stört sich offenbar ein bisschen am Typen Karl (18). Ein hochgradig talentierter Fußballer, gleichzeitig aber auch eine extrovertierte Person aus einer Hoeneß völlig fremden Generation. Lieblingsklub? Real Madrid. Pinkes Outfit, provokante Torjubel, Übersteiger-Orgien, Dauerpräsenz in den sozialen Netzwerken, gerne glamourös mit seiner Influencer-Freundin Zoe Käppele.

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Lennart Karl reagierte mit zwei Toren auf die Kritik von Uli Hoeneß

Nach der Hoeneß-Schelte musste natürlich jeder Stellung beziehen. Anders als nun bei Musiala gab es an Karl auch etwas Kritik von der sportlichen Leitung. Sportvorstand Max Eberl attestierte dem Rechtsaußen ein sportliches "Loch" und den "einen oder anderen Fehltritt". Karls Berater Michael Ballack verteidigte seinen Schützling derweil und kritisierte, dass ihn Hoeneß "öffentlich zur Zielscheibe erklärt" habe. Ballacks Wortmeldungen bei DAZN lösten derweil eine Nebendebatte über die Zulässigkeit von dessen Doppelrolle als Karl-Berater und TV-Experte.

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Nach Verletzungsproblemen im Frühling, der verpassten WM und einem misslungenen Saisonstart hatte der Trend bei Karl schon vor den Aussagen von Hoeneß leicht nach oben gezeigt. Unmittelbar danach erlebte er seine beste Phase dieser Saison. Beim beeindruckenden 2:0-Sieg gegen Atletico Madrid brachte Karl den FC Bayern in Führung und zeigte anschließend eine vieldiskutierte Blablabla-Jubelgeste. War sie etwa an Hoeneß gerichtet? Wenige Tage später traf Karl auch in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05.

Hoeneß moderierte die Thematik kurioserweise ausgerechnet in jenem BR-Auftritt ab, bei dem er stattdessen Musiala ins Visier nahm. "An 50 Prozent" von Karls jüngsten Toren "bin ich mitbeteiligt", sagte Hoeneß damals zufrieden. Also an einem von zwei.

IMAGO

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Lennart Karl enttäuschte gegen Köln und Lille auf ganzer Linie

Karls Aufwärtstrend blieb aber nur eine Momentaufnahme. Zunächst folgte eine für ihn sicherlich sehr desillusionierende Länderspielphase. Bundestrainer Jürgen Klopp gewährte Karl bei den beiden Siegen gegen Serbien und gegen die Niederlande insgesamt nur acht Einsatzminuten, während Debütant Brajan Gruda auf dem rechten Flügel glänzte.

Zurück beim FC Bayern enttäuschte Karl am Freitag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln. Gleichzeitig verletzten sich seine beiden Offensivpartner Harry Kane und Michael Olise. Weil aktuell auch Serge Gnabry und Ismael Saibari ausfallen und Jamal Musiala sowie Luis Diaz gerade erst von ihren Verletzungen zurückkommen, war Karl plötzlich der letzte verbliebene völlig fitte und gestandene Offensivspieler.

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Gegen OSC Lille ruhten die Münchner Hoffnungen deshalb vor allem auf ihm. Statt den Aushilfsangriff um Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Nathaniel Brown anzuführen, zeigte Karl bei der 1:2-Pleite aber seine bis dato wohl schlechteste Leistung für die Profis des FC Bayern. Offensiv setzte er keinerlei Akzente, dazu verteidigte er Assistgeber Nathan Ngoy vor Lilles zwischenzeitlichem Ausgleich viel zu halbherzig.

Karl ist nun also zurück im "Loch". Wegen der angespannten Personalsituation schmerzt seine Formkrise den FC Bayern aktuell ganz besonders, echte Konsequenzen dürfte sie jedoch keine haben. Mangels Alternativen wird Karl in den kommenden Wochen automatisch reichlich Einsatzchancen bekommen. Vermutlich steht er auch am Samstag gegen den Hamburger SV erneut in der Startelf.