Aston Villa muss in den Bemühungen um Mittelfeldspieler Joao Palhinha vom FC Bayern München wohl einen kleinen Rückschlag verkraften. Die Engländer, die sich mit dem Portugiesen selbst bereits einig sein sollen, haben einem Bericht von Skyzufolge nun auch ein erstes Angebot an der Säbener Straße eingereicht. Ihre Vorstellung ist demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Bayern habe die Offerte allerdings abgelehnt, heißt es. Denn: Der deutsche Rekordmeister wolle Palhinha nicht wie vergangene Saison erneut verleihen, sondern direkt verkaufen. Bei 25 Millionen Euro liegen dabei dem Vernehmen nach die Ablöseforderungen der Bayern.

Palhinha, 2024 für satte 50 Millionen Euro vom FC Fulham geholt, ist neben Bryan Zaragoza und Sacha Boey einer von drei klaren FCB-Verkaufskandidaten für diesen Sommer. Der portugiesische Nationalspieler hatte sich in seiner ersten Saison in München nicht zurechtgefunden und war daher vergangene Spielzeit an Tottenham Hotspur verliehen worden.

Aston Villa hatte das Interesse an Palhinha zuletzt bereits bestätigt. "Wir sind in Gesprächen, aber es gibt aktuell keine Einigung", sagte Damian Vidagany, sportlicher Leiter des Europa-League-Siegers, vergangene Woche der Bild, als Villa und die Bayern in Hongkong in einem Testspiel aufeinander trafen. Da auf Palhinhas Position im Mittelfeldzentrum bei Villa mit Amadou Onana ein Spieler aufgrund eines Kreuzbandrisses sehr lange ausfällt, muss dringend noch Ersatz her. Villa hat im Poker um Palhinha allerdings namhafte Konkurrenz. So sollen auch Premier-League-Rivale Newcastle United und Palhinhas Ex-Klub Sporting Lissabon bei dem 31-Jährigen anklopfen.

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Aston Villa auch an Min-jae Kim interessiert?

Offenbar hat Aston Villa neben Palhinha aber auch noch einen weiteren Spieler des FC Bayern im Auge. Wie die tz berichtet, ist auch Innenverteidiger Min-jae Kim Thema bei dem englischen Erstligisten.

Demnach soll es schon während der WM, bei der Kim mit Südkorea in der Gruppenphase ausschied, eine lose Anfrage seitens Villa gegeben haben. Nun wagte der Traditionsklub aus Birmingham laut tz einen erneuten Vorstoß bei dem Abwehrmann der Bayern und nutzte auch das Testspiel zwischen den beiden Vereinen vergangene Woche in Hongkong dazu, Kim zu kontaktieren.

Obwohl der Südkoreaner in jüngerer Vergangenheit an der Säbener Straße häufig als Verkaufskandidat galt und schon im Sommer 2025 bei einem passenden Angebot wohl hätte gehen können, ist ein Wechsel Kims aktuell allerdings eher unwahrscheinlich. So fühlt sich der 29-Jährige bei Bayern sehr wohl, obwohl er hinter Jonathan Tah und Dayot Upamecano weiterhin nur Innenverteidiger Nummer drei sein dürfte. Aufgrund der Vielzahl an Spielen, die auf den Rekordmeister warten, hat Kim dennoch Aussicht auf reichlich Spielzeit - und Trainer Vincent Kompany ist offensichtlich sehr zufrieden damit, wie sich Kim in der Vorbereitung auf die kommende Saison präsentiert.

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Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel von Min-jae Kim?

"Er ist wirklich ein Abwehrmonster und richtig schnell. Ich muss Min-jae ein Kompliment machen: Wie er sich darstellt, was er leistet auf dem Platz – und dass er nicht redet. Er ist in jeder Situation mit der richtigen Antwort da: Seine Leistungen waren immer top für uns", lobte Kompany kürzlich.

Kims Zukunft dürfte also weiterhin bei Bayern liegen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, laut Absolut Fussball lehnte der südkoreanische Nationalspieler eine lose Anfrage von Villas Premier-League-Konkurrent Nottingham Forest zuletzt dankend ab. Auch das angebliche Interesse italienischer Vereine wie beispielsweise Juventus Turin scheint mittlerweile abgekühlt.