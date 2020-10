Donis Avdijaj absolviert Probetraining bei holländischem Erstligisten

Läuft der frühere Schalker Donis Avdijaj bald wieder in der Eredivisie auf? Der Offensivspieler absolviert ein Probetraining beim FC Emmen.

Der frühere Schalke-Profi und aktuell vereinslose Donis Avdijaj wird in der nächsten Woche zur Probe beim holländischen Erstligisten FC Emmen mittrainieren. Das bestätigte der Klub aus der .

"Donis hat bei gezeigt, dass er sehr gut Fußball spielen kann. Wir sind sehr gespannt, wie es ihm geht und ob wir etwas füreinander tun können", sagte Emmens Trainer Dick Lukkien bei Voetbal International. Avdijaj stand zuletzt ein halbes Jahr lang bei Hearts of Midlothian in unter Vertrag, seit 1. Juli ist der 24-jährige Offensivspieler ohne Verein.

Donis Avdijaj zum FC Emmen? Nähe zur deutschen Grenze wohl ein Vorteil

Avdijaj, der für Schalke einst in 75 U17- und U19- -Einsätzen 76 Tore erzielte, hat in der Eredivisie bereits für Roda Kerkrade und Willem II gespielt. An Roda war er 2017/18 von S04 verliehen worden, danach ließen die Knappen ihn ablösefrei zu Willem II ziehen. Insgesamt kommt er auf 26 Partien in der Eredivisie, dabei waren Avdijaj sieben Treffer und fünf Vorlagen gelungen.

Interessant wäre Emmen für Avdijaj auch ob der Nähe zur deutschen Grenze und seiner Heimatstadt Osnabrück. Der Klub liegt nach vier Spieltagen mit zwei Punkten aktuell auf Platz 15.