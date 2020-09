Ex-Schalker Donis Avdijaj bestätigt Interesse von Türkgücü München

Donis Avdijaj hat das Interesse von Drittligaaufsteiger Türkgücü München bestätigt und liebäugelt gleichzeitig mit einer Schalke-Rückkehr.

Der aktuell vereinslose Donis Avdijaj hat das Interesse von Drittligaufsteiger Türkgücü München bestätigt und im Interview mit Transfermarkt.de gleichzeitig betont, dass er gerne in bleiben würde, nachdem sein Vertrag in bei Heart of Midlothian ausgelaufen war.

"Ich weiß, dass es Angebote aus Arabien gibt. Ich glaube aber, dass es für mich nicht der richtige Weg ist", so der 24-Jährige. "Ich kenne auch das Interesse von Türkgücü München. Natürlich ist München eine tolle Stadt, aber was das Richtige für mich ist, werde ich mit meinem Berater gemeinsam besprechen."

Donis Avdijaj kann sich Schalke-Rückkehr vorstellen

Avdijaj "würde gern in Deutschland bleiben, aber man wird sehen, was die Zukunft noch bringt." Dabei kann er sich auch durchaus vorstellen, wieder für seinen Ex-Klub zu spielen, dem "er sehr viel zu verdanken" habe.

"Natürlich hängt mein Herz an diesem fantastischen Klub und seinen Fans. Schalke wird auch wieder bessere Zeiten erleben, davon bin ich überzeugt. Klar würde ich herzlich gern wieder für Schalke spielen wollen. Zu jedem Zeitpunkt."