Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Australian Open 2020 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Das große Finale der Australian Open 2020 steht auf dem Plan. Goal verrät, wo Dominic Thiem vs. Novak Djokovic heute live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Serbische Konstanz gegen österreichische Power - das Finale der Australian Open 2020 hat es in sich. Der Österreicher Dominic Thiem fordert den Serben Novak Djokovic. Am Sonntag um 9.30 Uhr deutscher Zeit wird das Endspiel im Melbourne Park beginnen - doch wo kommt das Match live im TV und LIVE-STREAM?

Fünf Tiebreak-Erfolge in den vergangenen beiden Matches: Dominic Thiem ist der Mann mit den Nerven aus Stahl bei den diesjährigen Australian Open. Während er gegen Rafael Nadal gleich drei Tiebreaks für sich entschied, sicherte sich der 26-Jährige auch gegen Alexander Zverev zwei Sätze im Entscheidungsdurchgang. Nun will er in seinem ersten Finale im Melbourne Park kühlen Kopf bewahren und seine starken zwei Wochen hier in krönen.

Novak Djokovic hat dagegen natürlich etwas einzuwenden. Die serbische Nummer zwei Welt ist durch das Turnier geflogen, hat noch nicht einmal einen Satz abgegeben. Selbst gegen Roger Federer, der im Halbfinale allerdings etwas angeschlagen zu Werke ging, gewann der 32-Jährige mit 7:6, 6:4, 6:3 in drei Sätzen. Sein Ziel ist klar: Titelverteidigung!

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal verrät, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird. Außerdem: Wie schaut der direkte Vergleich beider Tennis-Asse aus?

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020

Match Dominic Thiem vs. Novak Djokovic Datum, Uhrzeit 2. Februar 2020, 9.30 Uhr (deutsche Zeit) Runde Finale der Herren Stadion Rod Laver Arena (14.820 Zuschauer) Belag Hartplatz

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 heute im LIVE-STREAM sehen

Dominic Thiem gegen Novak Djokovic - wer sichert sich die Trophäe in der Rod Laver Arena von Melbourne? Wenn Ihr das wissen wollt, dann sollte Euch klar sein, wo die ganze Begegnung der Australian Open im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

DAZN ist der Sender, der als Nummer eins gelten sollte, wenn Ihr am Sonntagmorgen die Australian Open 2020 live ansehen wollt. Djokovic vs. Thiem wird live im Stream übertragen, denn DAZN hat das Bild von Eurosport auf seiner Plattform und strahlt dieses dort aus.

Seit Mitte des Jahres 2019 kooperiert DAZN mit Eurosport. Diese Zusammenarbeit beinhaltet, dass der Ismaninger Streamingdienst die Bilder des TV-Senders auf seinem Kanal integriert und dann live im Stream überträgt. Das sind natürlich gute Nachrichten für alle, die DAZN abonniert haben. Im Free-TV ist immer nur Eurosport 1 frei empfangbar, bei DAZN seht Ihr auch die Bilder von Eurosport 2 live im Stream. Hier bekommt Ihr aber erstmal die Übersicht über die Übertragung von Dominic Thiem vs. Novak Djokovic live im Stream von DAZN:

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic heute live auf DAZN sehen - im LIVE-STREAM:

Übertragungsbeginn : 9.15 Uhr

: 9.15 Uhr Matchbeginn : 9.30 Uhr (deutscher Zeit)

: 9.30 Uhr (deutscher Zeit) Dominic Thiem und der Djoker spielen in der Night Session gegeneinander, da Melbourne im Vergleich zu zehn Stunden vorne liegt, beginnt das Match um 19.30 Uhr Ortszeit.

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 heute im LIVE-STREAM vom Eurosport Player sehen

Es gibt an diesem Sonntagmorgen nicht nur DAZN, auch der Eurosport Player ist eine Option, wie Ihr die vollen Ballwechsel und den neuen Champion im Melbourne Park sehen könnt. Im LIVE-STREAM könnt Ihr alle Spiele der Australian Open 2020 anschauen, das Finale läuft dort in voller Länge.

Einziger Nachteil des Eurosport Players ist, dass Ihr nicht kostenlos auf die Live-Bilder zugreifen könnt. Ein Abonnement kostet Euch 6,99 Euro im Monatspaket. Hier erhaltet Ihr alle Infos.

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 live im TV sehen

Thiem trifft auf Djokovic und DAZN zeigt / überträgt das ganze Match live im Stream. Doch laufen die Australian Open am Finaltag auch live im deutschen TV?

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 heute live im TV mit DAZN sehen

Ja, ja und nochmals ja - DAZN zeigt Euch die Australian Open auch live im Fernsehen, denn am Sonntag könnt Ihr mit einem Smart-TV das gesamte Match live sehen. Das einzige, was Ihr sofort tun müsst, ist, dass Ihr Euren Smart-TV einschalten und die DAZN-App installieren müsst.

Darüber könnt Ihr dann die Australian Open 2020 zu sehen. Das funktioniert und geht, wie auch der normale LIVE-STREAM kostenlos. Noch Fragen? Hier gibt's alle Infos zum Login auf DAZN.

Übrigens: Nach dem Gratismonat von DAZN, der Euch das Match Djokovic vs. Thiem kostenlos anschauen lässt, zahlt Ihr monatlich nur 11,99 Euro für das Abonnement. Im Jahresabo sind es sogar nur 119,99 Euro.

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 heute live im TV auf Eurosport sehen

Alexander Zverev hat das Finale der Australian Open 2020 verpasst, doch der Deutsche wird seinem Kumpel Dominic Thiem sicherlich die Daumen drücken, wenn dieser am Sonntag auf den Serben Novak Djokovic trifft. Im Fernsehen läuft das Match der beiden Tennisstars ebenfalls live, denn Eurosport zeigt / überträgt das Match in voller Länge live im Fernsehen. Das Free-TV zeigt / überträgt Thiem vs. Djokovic live.

Traditionell ist der Münchner TV-Sender live vor Ort, wenn der erste Grand Slam des Jahres ansteht. Neben den meisten Matches der deutschen Tennisspieler - unter anderem war das Match Zverev vs. Thiem fest im Programm verankert - ist natürlich auch das Finale in der Rod Laver Arena zwischen Dominic Thiem und Novak Djokovic ein Must-Have. Schaltet also einfach Euren TV ein, werft einen Blick auf das TV-Programm und seid dabei, wenn um 9.30 Uhr das Herren-Finale beginnt.

In den 15 Minuten vor Matchbeginn (ab 9.15 Uhr) analysiert Tennis-Legende Boris Becker zusammen mit Matthias Stach den Turnierverlauf und gibt eine Prognose zum Endspiel ab.

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 heute live auf DAZN

Dominic Thiem gegen Novak Djokovic, das ist das Duell der Nummer zwei gegen die Nummer fünf der ATP-Rangliste. DAZN hat den Kracher im Herrentennis am Sonntag in der Früh live im Eurosport-Channel im Angebot. Doch das ist längst nicht alles, was Ihr mit DAZN aus der breitgefächerten Sportwelt mitnehmen könnt.

DAZN hat sämtlichen Spitzensport dieser Welt im LIVE-STREAM parat - und das auf fast allen möglichen Geräten. Für Handy, Tablet, Smart-TV, PS4 und Co. könnt Ihr hier die kostenfreie App herunterladen:

Thiem vs. Djokovic - Australian Open 2020 live auf DAZN: die Übersichtsartikel zum Streamingdienst

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Die Australian-Open-Finalisten im Einzelcheck

DOMINIC THIEM Name NOVAK DJOKOVIC Österreich Nation Wiener Neustadt Geburtsort Belgrad 26 Alter 32 einhändig / einhändig Vorhand / Rückhand einhändig / beidhändig 2011 Profi seit 2003 16 Karrieretitel 77 4 Siege gegen den jeweils anderen 6 6 Niederlagen 4

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das heutige Finale der Australian Open 2020 - das letzte Duell

Zuletzt trafen beide Kontrahenten im November bei den Nitto ATP Tour Finals aufeinander. Dominic Thiem setzte sich knapp in drei Sätzen durch.

DOMINIC THIEM 6:7(5), 6:3, 7:6(5) NOVAK DJOKOVIC

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic: Das Finale der Australian Open 2020 - die ATP-Weltrangliste