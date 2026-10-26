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Doch nicht das erste Saisontor für den FC Liverpool: Florian Wirtz "kann damit umgehen"

Premier League
Liverpool - Brighton
Liverpool
F. Wirtz

Sein vermeintlicher erster Saisontreffer wurde dann doch als Eigentor gewertet. Florian Wirtz lässt das ebenso kalt wie die Kritik an seinen Leistungen.

Die Dauerkritik an seinen Auftritten im Trikot des englischen Fußball-Topklubs FC Liverpool lässt Florian Wirtz nach eigenen Angaben kalt. Es falle ihm "sehr leicht", sich voll und ganz auf sein Spiel zu konzentrieren, "weil ich mich überhaupt nicht damit beschäftige", sagte der Nationalspieler bei Sky. "Es ist mir komplett egal, was jemand über mich zu sagen hat."

Vor allem zu Saisonbeginn waren Wirtz' Auftritte immer wieder äußerst kritisch beurteilt worden, der frühere Liverpool-Star Jamie Carragher tat sich dabei als Dauernörgler hervor. Er spiele Fußball, "weil es mir Spaß macht", sagte Wirtz nun: "Ich will erfolgreich sein, alles in Ordnung."

Beim 2:0 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion hatte der Offensivstar die Führung erzwungen, seinen abgefälschten Schuss wertete die Liga als Eigentor von Pascal Groß. "Ich kann damit umgehen", sagte Wirtz, der noch auf seinen ersten Premier-League-Treffer in dieser Saison warten muss.

Am Dienstag hatte der 23-Jährige in der Champions League gegen den FC Villarreal (4:3) getroffen, ohnehin zeigte er zuletzt eine deutlich ansteigende Form. Gegen Brighton sei es zudem schon "ganz guter Liverpool-Fußball" gewesen. "Wir gehen in eine gute Richtung mit unserer Entwicklung", betonte Wirtz.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gab der frühere Leverkusener immerhin Entwarnung. Es habe zwar noch keine "Checks" gegeben, "aber ich denke, es ist nicht allzu wild", sagte Wirtz, der sich am rechten Sprunggelenk verletzt hatte: "Ich bin in den letzten Wochen ab und zu ein bisschen umgeknickt. Das muss ich in den Griff bekommen. Ich denke, dass ich im nächsten Spiel wieder dabei bin."

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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