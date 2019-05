Divock Origi erklärt Eckballvariante: "War einstudiert - ich habe den Ball gefordert"

Origi hat bestätigt, dass der Geniestreich, der zum 4:0 führte, einstudiert war. Dank seines zweiten Treffers erreichte sein Team das Endspiel.

Torschütze Divock Origi hat bestätigt, dass die Eckballvariante, die zum 4:0 des im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den führte, einstudiert war. Dieser Treffer beförderte seine Mannschaft ins Finale.

"Ja, die war einstudiert. Klopp sagt im Training, wir müssen schnell reagieren können, wenn es die Räume gibt bei solch einer Ecke. Ich habe gesehen, dass Barcelona unaufmerksam war und habe den Ball gefordert", erklärte Origi.

Divock Origi: "Es war purer Instinkt"

Trent Alexander-Arnold trat eine Ecke flach in den Strafraum, wo sich Barcelonas Defensive noch sortierte. Origi schaltete am schnellsten und drosch den Ball in dne Winkel. "Es war purer Instinkt, ich habe die Gelegenheit gesehen und genutzt. Jeder wird sich an diesen Moment erinnern", sagte Origi.

Nach einer 0:3-Hinspielniederlage gewann Liverpool das Rückspiel gegen Barcelona an der heimischen Anfield Road mit 4:0. Origi erzielte zwei Treffer, genau wie Georginio Wijnaldum. Im Finale geht es für Liverpool gegen den Sieger des Duells Amsterdam gegen (21 Uhr im LIVE-TICKER).