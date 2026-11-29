Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Rayan Cherki ist einer der Leistungsträger bei Manchester City. Gegen Arsenal darf er dennoch nicht mitwirken.

Manchester Citys Trainer Enzo Maresca hat für das Spitzenspiel gegen den FC Arsenal Rayan Cherki aus dem Kader gestrichen.

Das Fehlen des Offensivspielers sei dabei allerdings nicht auf eine Verletzung oder Ähnliches, sondern Disziplinargründe zurückzuführen: "Mir haben seine letzten beiden Trainingstage nicht gefallen. Das ist eine Sanktion", erklärte der Italiener unmittelbar vor dem Anpfiff.

Der 23-Jährigen war bislang in jedem Pflichtspiel der Skyblues in der laufenden Spielzeit zum Einsatz gekommen und wusste dabei durchaus zu überzeugen. In wettbewerbsübergreifend 18 Spielen stehen acht Tore und drei Assists für den Franzosen zu Buche.

Werbung Werbung

Was genau sich Cherki im Training der Cityzens zu Schulden kommen ließ, erklärte Maresca nicht genauer. Im offensiven Mittelfeld startete gegen die Gunners Sommer-Neuzugang Enzo Fernandez. Dahinter bildeten Ayyoub Bouaddi und Elliott Anderson die Doppel-Sechs.

Nach vier sieglosen Premier-League-Spielen in Folge ist City zum Siegen verdammt. Bei einer Niederlage gegen die Gunners würde man bis auf neun Punkte zurückfallen, was einer Vorentscheidung im Titelkampf gleichkäme.