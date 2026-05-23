Disney+ oder ZDF für das Finale der Frauen Champions League? FC Barcelona vs. Olympique Lyon heute im Livestream und TV sehen

Das Finale der Champions League der Frauen steigt am 23. Mai im Ullevaal Stadion in Oslo – und es verspricht ein Abend der Superlative zu werden. Der FC Barcelona trifft auf Olympique Lyon, zwei der besten Frauenfußballklubs der Welt, die sich nun zum wiederholten Male auf der größten Bühne des europäischen Vereinsfußballs gegenüberstehen.

Barcelona reist als Titelverteidiger nach Norwegen. Die Katalaninnen haben die Saison 2025/26 mit beeindruckender Dominanz gestaltet: 41 Siege aus 45 Pflichtspielen, lediglich eine Niederlage, dazu die Liga, die Supercopa und zuletzt die Copa de la Reina. Trainer Pere Romeu hat eine Mannschaft geformt, die auch unter dem Druck eines schwierigen Umfelds abseits des Platzes nicht ins Wanken geraten ist.

Im Mittelpunkt steht dabei Alexia Putellas. Die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin hat in dieser Saison zu ihrer besten Form zurückgefunden und trägt Barcelona mit einer Autorität durch die Spielzeit, die Diskussionen über eine dritte persönliche Auszeichnung befeuert. Neben ihr haben sich junge Spielerinnen wie Clara Serrajordi und Aicha Camara in ihrer ersten Seniorensaison eindrucksvoll in den Vordergrund gespielt.

OL Lyon kommt als Herausforderer mit eigenem Anspruch nach Oslo. Trainer Jonatan Giraldez, der Barcelona 2024 noch zur Meisterschaft und zum Champions-League-Titel geführt hatte, steht nun auf der anderen Seite – ein Detail, das diesem Finale eine besondere Note verleiht. Lyon, achtmaliger Champion in diesem Wettbewerb, will nach dem Triumph von 2024, als die Französinnen 2:0 gegen Barcelona verloren, zurückschlagen.

Die Vorgeschichte zwischen diesen beiden Klubs ist lang und reich an dramatischen Momenten. Lyon hat Barcelona in früheren Begegnungen klar besiegt, doch die Katalaninnen haben in den vergangenen Jahren die Kräfteverhältnisse verschoben. Das 2:0 in Bilbao 2024 war ein klares Statement.

Wer das Finale live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle wichtigen Informationen zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Barcelona und Olympique Lyon beginnt am 23.05.2026 um 18 Uhr.

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Anstoßzeit Barcelona gegen Olympique Lyon

Barcelona vs. Olympique Lyon: Aufstellungen

Form

Barcelona präsentiert sich in bestechender Form. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Katalaninnen vier Siege bei einem Unentschieden, kassierten dabei nur drei Gegentore und erzielten 14. Zuletzt gewannen sie am 10. Mai mit 3:1 beim CD Tenerife in der Liga F. Besonders bemerkenswert war das 4:2 gegen Bayern München im Champions-League-Halbfinale Mitte Mai, das den Einzug ins Finale sicherte – nach einem 1:1 im Hinspiel.

OL Lyon kommt mit vier Siegen aus fünf Spielen nach Oslo. Die Französinnen schlugen zuletzt Nantes in der Division 1 mit 8:0, ein Ergebnis, das die offensive Durchschlagskraft des Teams unterstreicht. Im Halbfinale gegen Arsenal Women gewannen sie das Rückspiel mit 3:1, nachdem sie das Hinspiel mit 1:2 verloren hatten. Einzig ein 1:1 gegen Nantes in der Liga trübte die jüngste Bilanz.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 25. Mai 2024 im Champions League Finale der Frauen statt – Barcelona gewann 2:0 und sicherte sich damit den Titel. Blickt man auf alle fünf bekannten Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Barcelona gewann zweimal, Lyon dreimal, darunter ein 4:1-Erfolg im Finale 2019 und ein 3:1 im Endspiel 2022. Die Torbilanz spricht dabei leicht für Lyon.





Barcelona vs. Olympique Lyon: Die Tabellen

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