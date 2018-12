Dimitar Berbatov kann sich Traineramt bei Manchester United vorstellen: "Vielleicht übernehme ich irgendwann einmal"

Vier Jahre war der Bulgare einst für Manchester United tätig. Eine Anstellung als Trainer der Red Devils wäre laut Berbatov eine reizvolle Aufgabe.

Der ehemalige Manchester-United-Stürmer Dimitar Berbatov hat verraten, dass er sich in Zukunft vorstellen kann, die Geschicke bei den Red Devils als Trainer zu übernehmen.

"Eines Tages will ich Trainer werden", sagte der 37-Jährige, der laut eigenen Aussagen derzeit an seiner Trainerlizenz arbeitet, gegenüber betfair und ergänzte: "Wer weiß, vielleicht übernehme ich irgendwann einmal die Leitung im Old Trafford."

Dimitar Berbatov spielte zwischen 2008 und 2012 für Manchester United

Derweil freute sich der Ex-Leverkusener über die Anstellung von Ole Gunnar Solskjaer als Interimstrainer bei United. "Das ist genau die Chance, auf die Ole gewartet hat. Ich wünsche ihm nur das Beste", so Berbatov. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der Bulgare trug zwischen 2008 und 2012 das Trikot der Red Devils und erzielte in dieser Zeit 56 Tore in insgesamt 149 Pflichtspieleinsätzen.