Wer zeigt / überträgt Dillian Whyte vs. Alexander Povetkin live im TV und LIVE-STREAM? So wird Boxen übertragen

Am Samstag treffen Dillian Whyte und Alexander Povetkin im Ring aufeinander! Goal erklärt, wie das Rematch im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Uns erwartet eine weitere legendäre Boxnacht! Alexander Povetkin vs. Dillian Whyte 2 steht an, nach einem spannenden ersten Kampf können sich Boxanhänger:innen auf der ganzen Welt auf ein Re-Match freuen. Los geht es in Gibraltar am Samstag um 20.00 Uhr.

Uns erwartet ein spannendes Re-Match - der erste Kampf zwischen den beiden Schwergewichtsboxern hatte nämlich einiges zu bieten! Am 22. August trafen die beiden in Essex in Großbrittanien aufeinander.

Vier Runden lang zeigte Whyte, wie der Hase läuft, Povetkin kam schlecht in den Kampf und hatte in den ersten vier Runden nichts zu melden - bis er in der fünften Runde zu einem Schlag für die Ewigkeit ansetzte.

Der erste Fight hatte schon einiges zu bieten, wird es im zweiten Kampf ebenfalls so intensiv? Goal fasst in diesem Artikel alles Wissenswerte rund um die Übertragung zusammen.

Wer zeigt / überträgt Dillian Whyte vs. Alexander Povetkin? Der Boxkampf im Überblick

Kampf : Dillian Whyte vs. Alexander Povetkin, zweite Auflage

Datum : 27.03.2021

Uhrzeit : 20.00 Uhr

Ort: Europa Point Sports Complex"-Arena in Gibraltar

Wer zeigt / überträgt Povetkin - Whyte LIVE im TV? Boxen im Fernsehen

Schlechte Nachrichten für alle Boxfans: Boxen ist weiterhin keine Sportart, die im deutschen Fernsehen auf große Beliebtheit stößt. Keiner der zahlreichen Fernsehsender hat sich Übertragungslizenzen für den Kampf gesichert.

Nicht mal Pay-TV-Sender wie Sky oder MagentaSport, die auch andere Sportarten als den fernsehdominierenden Fußball zeigen, übertragen heute Povetkin vs. Whyte. Aber wie kann man dann den Kampf aus Gibraltar verfolgen?

DAZN überträgt: So seht ihr Povetkin vs. Whyte LIVE auf eurem Smart-TV!

Die Rettung in der Not: Streamingdienst DAZN (kostenloses Abonnement verfügbar) überträgt die Boxnacht am Samstag! Die junge Plattform aus Ismaning bei München überträgt schon seit Jahren die Top-Events der Boxszene - auch Legenden wie Anthony Joshua, Floyd Mayweather oder Conor McGregor waren hier bereits zu sehen.

Am Samstag ist wieder der Streamingdienst am Zug, um allen Boxfans Deutschlands ein Geschenk zu machen. Die Übertragung beginnt bereits um 19.00 Uhr - für einen Boxkampf also eine überaus humane Zeit.

Uli Hebel kommentiert: So wird der Whyte-Kampf auf DAZN ablaufen

Beginn der Übertragung : 19.00 Uhr

: 19.00 Uhr Hauptkampf : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Mark Bergmann

: Mark Bergmann Weitere Informationen: Identifizierung durch Reisepass/Personalausweis/... erforderlich, da der Inhalt nur für Alter 18+ verfügbar ist.

Vorkämpfe ab 19.00 Uhr: Das erwartet die Boxwelt auf DAZN

Vorkämpfe Gewichtsklasse Eric Pfeifer vs. Nick Webb Schwergewicht Youssef Khoumari vs Kane Baker Superfedergewicht Campbell Hatton vs. TBA Superfedergewicht Fabio Wardley vs. Eric Molina Schwergewicht Chris Kongo vs. Michael McKinson Weltergewicht Ted Cheeseman vs. James Metcalf Superweltergewicht Alexander Povetkin vs Dillian Whyte Schwergewicht

Wer überträgt / zeigt Whyte - Povetkin? Den Boxkampf im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN überträgt den Boxkampf zwischen Dillian Whyte und Sascha Povetkin - für Fans, die den Kampf im LIVE-STREAM verfolgen möchten, ist also bereits klar, wie das Event verfolgt wird. Einige offene Fragen gibt es aber trotzdem noch, denen widmen wir uns in den nächsten Abschnitten.

Whyte vs. Povetkin am Samstag kostenlos sehen: Das ist der Probemonat von DAZN

Kostenloser LIVE-Sport, rund um die Uhr? Klingt wie ein Traum, ist allerdings wahr - ihr müsst nur zugreifen! DAZN bietet nämlich den beliebten Probemonat an, mit dem ihr 30 Tage lang auf alle DAZN-Inhalte zugreifen könnt!

Der Probemonat ist kostenlos, ihr müsst also keinen Cent bezahlen, doch nicht nur das: Da er unverbindlich ist, könnt ihr einfach rechtzeitig kündigen und müsst so kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen!

So günstig ist nur DAZN: Boxen im TV und LIVE-STREAM sehen

DAZN hat euch überzeugt und ihr wollt weiterhin Kunde bleiben? Dann müsst ihr nach dem Probemonat bezahlen und habt dabei zwei Optionen. Diese unterscheiden sich nur in Kosten und Laufzeit, das gezeigte Programm bleibt gleich!

Jahresabo | jährliche Zahlung | jährlich kündbar | 119,99 Euro pro Jahr

Monatsabo | monatliche Zahlung | monatlich kündbar | 11,99 Euro pro Monat

Mehr als nur Powetkin - Whyte: So viel LIVE-Sport zeigt in Deutschland nur DAZN!

DAZN zeigt über 8.000 LIVE-Events pro Jahr - wer hier nichts findet, was einer/m zusagt, der ist wirklich selbst schuld! Überblick gefällig? Schaut mal hier:

Boxen

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

