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Falko Blöding

Dietmar Hamann ist skeptisch wegen Harry Kane - und glaubt, dass der FC Bayern in der Chamions League in die Playoffs muss

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
H. Kane

Der ehemalige Mittelfeldspieler des FCB findet auch, dass Harry Kane zu oft zu weit hinten spielt. Das könnte in der Königsklasse Probleme mit sich bringen, so Hamann.

In der Debatte um Harry Kanes Rolle beim FC Bayern hat sich auch Ex-FCB-Profi Dietmar Hamann zu Wort gemeldet. Er sieht die Umtriebigkeit des Torjägers kritisch.

In seiner Kolumne für Sky schrieb Hamann mit Blick auf das 2:2 der Münchener in der Champions League gegen Arsenal und die anschließende Debatte, die Bundestrainer Jürgen Klopp in seinem Halbzeit-Interview losgetreten hatte: "Jürgen Klopp hat in einem Interview gesagt, er verstehe die Rolle von Harry Kane in Bayerns Spiel nicht. Ich weiß nicht, ob Klopp es als Kritik gemeint hat. Ich habe das schon einmal erklärt: Kane macht all das, was eigentlich nicht seine Aufgabe ist. Und Vincent Kompany hat letztes Jahr schon gesagt, es wäre ihm recht, wenn Kane häufiger im gegnerischen Strafraum wäre."

Klopp hatte sich verwundert gezeigt, dass Stürmer Kane im Duell mit den Gunners teils extrem weit in der eigenen Hälfte zu finden war. Er meinte Richtung DAZN-Reporter Daniel Herzog: "Sie haben gerade gesagt: 'Harry Kane ist heute überall.' Das finde ich mit Ball völlig in Ordnung. Aber wenn ich Harry Kane in der letzten Linie stehen sehe und zwar nicht im tiefen Block, sondern im Mittelfeldpressing, dann ..." Weiter führte er den Gedanken nicht aus, meinte jedoch auch: "Aber ich bin nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschließend dahinter gestiegen bin ich immer noch nicht."

Allerdings zeigte Kane gegen Arsenal eine überragende Leistung. Er netzte per Elfmeter und lieferte per Traumpass den Assist zu Alphonso Davies' zwischenzeitlichem Ausgleichstreffer. Kane führte sogar einen Abstoß aus und wurde später als 'Man of the Match' ausgezeichnet.

Für Hamann ergibt sich durch Kanes ständiges Zurückfallenlassen allerdings auf hohem Niveau ein Problem: "Die Frage ist: Kannst du den nötigen Druck auf die gegnerische Defensive erzeugen, wenn du einen Stürmer hast, der sich größtenteils im Mittelfeld und in der Abwehr aufhält? Saibari war gegen Arsenal auch nicht oft in der Spitze, und dann hat vorne einfach Präsenz gefehlt. In der Bundesliga mag das gehen, aber ob es international funktioniert, weiß ich nicht."

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Hamann: "Ich glaube nicht, dass die Bayern unter die ersten Acht kommen"

Insgesamt attestierte der Ex-Nationalspieler seinem ehemaligen Klub gegen den Vorjahresfinalisten aus London eine "ordentliche" Leistung. Ein großes Manko sei dabei das Fehlen des gesperrten Michael Olise gewesen. "Wenn ein Team wie Arsenal dich presst, ist es umso wichtiger, dass du Spieler hast, die unter Druck den Ball behaupten", erklärte Hamann. "Olise befreit die Bayern immer wieder aus solchen Situationen. Selbst wenn er zwei Spieler gegen sich hat, ist er immer in der Lage, sich zu behaupten, und irgendwo steht dann ein Teamkollege frei."

Die Bayern stehen nach drei Partien nun bei fünf Zählern. Der Tabelle der CL-Ligaphase belegen sie den 14. Platz. Als nächstes haben sie das schwierige Auswärtsspiel bei Atletico Madrid vor der Brust.

Hamann rechnet nicht damit, dass der FCB es schafft, direkt das Ticket für die K.o.-Runde zu lösen: "Auch wenn Paris Saint-Germain in den letzten beiden Jahren zweimal in die Playoffs musste, und am Ende dennoch die Champions League gewonnen hat: Der Vorteil, einen der ersten acht Plätze und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu erreichen, ist auch wegen des Heimrechts im Rückspiel nicht unerheblich. Ich glaube aber nicht, dass die Bayern unter die ersten Acht kommen."

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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