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Chefscout Nils Schmadtke hat die heftigen Vorwürfe im Zuge seiner bevorstehenden Trennung vom FC Bayern München entschieden zurückgewiesen.

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"Lange habe ich überlegt, ob ich mich zu den Berichten der letzten Tage äußere. Normalerweise lasse ich meine Arbeit sprechen. Diesmal geht es aber nicht um meine Arbeit, sondern um meinen Charakter. Deshalb ein paar klare Sätze", schrieb Schmadtke am Donnerstag bei LinkedIn.

Der 37-jährige Sohn des langjährigen Bundesliga-Managers Jörg Schmadtke führte aus: "Ich habe nie vertrauliche Informationen an Medien weitergegeben. Nicht in München und nirgendwo sonst. Menschen in meiner Verantwortung habe ich nie herabgesetzt. Fordernd bin ich, auch unbequem, wenn es um Qualität geht. Respektlos bin ich nicht. Und: Nichts von dem, was geschrieben wurde, hatte auch nur ansatzweise etwas mit meinem Ausscheiden beim FC Bayern zu tun. Über interne Vorgänge spreche ich nicht öffentlich. Das habe ich bei keiner meiner Stationen getan, und dabei bleibt es auch jetzt."

Insofern ließ Schmadtke offen, was die - aus seiner Sicht - wahren Gründe für sein vorzeitiges Ausscheiden beim FC Bayern sind. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Berichte gegeben, in denen Schmadtke unter anderem ein zu ruppiger Führungsstil und die Weitergabe von Interna an die Medien aus seinem Team vorgeworfen wurde. Am Montag verkündete der FC Bayern die vorzeitige Trennung zum 31. Januar 2027. Schmadtkes Vertrag war ursprünglich bis Sommer 2027 datiert.

FC Bayern: Nils Schmadtke gilt als enger Vertrauter von Max Eberl

Schmadtke hatte im Oktober 2024 die Leitung des Scoutings für die Profis und den Nachwuchs des FC Bayern übernommen. Er gilt als enger Vertrauter von Sportvorstand Max Eberl, die beiden hatten einst schon bei Borussia Mönchengladbach zusammengearbeitet.

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"Meine Zeit beim FC Bayern war lehrreich und eine sehr positive Erfahrung. In einem Klub dieser Größe zu arbeiten, mit diesem Anspruch und diesem Tempo, hat mich fachlich und persönlich weitergebracht", schrieb Schmadtke weiter. "Auf das, was wir in diesen zwei Jahren aufgebaut haben, bin ich stolz. Wir haben die Scouting-Abteilung neu aufgestellt, Profis und Campus enger miteinander verzahnt und in der Ansprache von Spielern neue Wege beschritten. Das war Teamarbeit. Meinem Team danke ich für euren Einsatz, eure Ideen und euer Vertrauen. Ohne euch wäre nichts davon möglich gewesen."