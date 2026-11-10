„Dieser Titel ist für meine ganze Familie und für Kap Verde“: WM-Held Vozinha feiert gemeinsam mit einem Ex-Bayern seinen ersten Titel mit Colo-Colo

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Der kapverdische Torhüter Vozinha hat seinen ersten Titel mit Colo-Colo seiner Heimat und seinen Liebsten gewidmet. Am Sonntag hatte er dem chilenischen Spitzenklub zum Gewinn der nationalen Meisterschaft verholfen. Beim dramatischen 2:1-Auswärtssieg bei Nublense gehörte der 40 Jahre alte Schlussmann ebenso wie der erfahrene Mittelfeldspieler Arturo Vidal zur Startelf. Für Colo-Colo war es der 35. Erstligatitel.

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Vozinha sicherte am 27. Spieltag mit einer entscheidenden Parade in der 97. Minute alle drei Punkte, nachdem Marcos Bolados eine Hereingabe von Javier Correa quer durch den Fünfmeterraum in der Nachspielzeit zum Siegtreffer eingeschoben hatte. Zuvor hatte Vidal, der früher für Bayern München, Barcelona und Flamengo spielte, in der 14. Minute eine Ecke von Victor Mendez direkt per Volley verwandelt und Torhüter Nicola Perez bezwungen. Lucas Molina glich jedoch in der 29. Minute aus.

Bei noch drei ausstehenden Spielen stehen die Meister nun bei 61 Punkten und haben einen uneinholbaren Vorsprung von zehn Punkten auf den zweitplatzierten Universidad de Chile, der 51 Punkte hat.

Historischer Triumph für Vozinha

Bei seinem dritten Startelfeinsatz in Folge und insgesamt sechsten Einsatz für den Klub krönte der 40-Jährige ein bemerkenswertes Kalenderjahr, nachdem er mit seinen herausragenden Leistungen bei der WM 2026 weltweit Aufmerksamkeit erregt hatte. Als er nach dem Schlusspfiff über den Moment sprach, in dem er den Pokal in die Höhe stemmte, sagte Vozinha: "Das ist der Höhepunkt von allem, was ich in meinem Leben und in meiner Karriere erlebt habe."

Auf die Frage, ob er beim Klub bleiben und in der kommenden Saison an der Copa Libertadores teilnehmen werde, fügte der Nationalspieler von Kap Verde hinzu: "Heute ist ein Tag zum Feiern. Über die Zukunft sprechen wir später. Dieser Titel ist für meine ganze Familie und für Kap Verde."

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Kurzfristiger Vertrag enthält Option auf Verlängerung

Der chilenische Klub stellte ihn zwischen Ende Juli und Anfang August vor, nachdem er im Sommer bei einem internationalen Turnier mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der erfahrene Torhüter unterschrieb zunächst einen Vertrag über sechs Monate bis Ende Dezember 2026. Die Vereinbarung enthält jedoch eine Klausel zur automatischen Verlängerung um ein Jahr, durch die er bis Ende 2027 in Santiago bleiben könnte.

Nachdem sich der erfahrene Schlussmann in der entscheidenden Phase der Meisterschaft einen Platz in der Startelf erkämpft hat, hat er seine Chancen auf einen Verbleib verbessert, während sich der Klub auf den internationalen Wettbewerb im kommenden Jahr vorbereitet.

Für den Meister stehen noch drei Spiele an

Da Colo-Colo die Meisterschaft bereits drei Spieltage vor Schluss unter Dach und Fach gebracht hat, kann der Klub die verbleibenden Ligaspiele in den kommenden Wochen ohne Druck angehen. Vozinha und seine Mitspieler empfangen als Nächstes Universidad Catolica und La Serena, bevor sie die Ligasaison auswärts bei Cobresal abschließen. Nach diesen letzten drei Partien werden sich die Klubführung und der Torhüter zusammensetzen, um seine Zukunft vor der Saison 2027 zu klären.