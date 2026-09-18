Denn vor allem Harry Kane und Michael Olise erwischten einen überragenden Abend. Kane schnürte einen Doppelpack, Olise steuerte sogar drei Treffer zum Kantersieg bei. Für die Social-Media-Abteilung der Unioner lag deshalb ein Zusammenhang mit Yamals jüngsten Aussagen zum Ballon d'Or auf der Hand.

"Hätte dieser 19-jährige Lausbub aus Barcelona nicht einfach seinen Mund halten können? Kane und Olise sind heute richtig on fire und beweisen, dass sie Ballon-d'-Or-Material sind", schrieb Union Berlin auf X mit einem Augenzwinkern.

Allerdings schienen nicht alle User den ironischen Unterton des Beitrags verstanden zu haben und kritisierten den Union-Account dafür, die Klatsche auf die Aussagen des Barca-Stars zu schieben. Die Eisernen ließen sich davon jedoch nicht beirren und antworteten trocken: "Humor ist nicht für jeden."

Auch im Anschluss blieb der Hauptstadtklub seinem humorvollen Kurs treu. In einem weiteren Beitrag stellte Union klar, dass man sich nach der deutlichen Niederlage lieber keinen Ärger mit den Anhängern des FC Barcelona einhandeln wolle: "Bitte lass diesen Tweet einen großen Bogen um Barcelona machen. Ich bin jetzt nicht bereit für wütende Katalanen nach dieser Auswärtsfahrt."

Lamine Yamal stichelt in Ballon-d'Or-Debatte gegen Harry Kane

Hintergrund des kleinen Social-Media-Seitenhiebs sind Yamals jüngste Aussagen zum Ballon d'Or. Im Gespräch mit Ex-Profi Jorge Valdano für Movistar Plus machte der Barca-Star deutlich, dass er sich selbst zu den Favoriten auf die Auszeichnung zählt - mit einer Spitze in Richtung Kane: "Ich finde, der Ballon d'Or sollte an den besten Spieler der Welt gehen, Punkt", erklärte Yamal und betonte, dass nicht allein die Anzahl der erzielten Tore über den Gewinner entscheiden sollte.

Damit bezieht sich Yamal eindeutig auf Kane. Der Engländer erzielte in der vergangenen Saison 73 Pflichtspieltore und sicherte sich den Goldenen Schuh. Auch in der laufenden Spielzeit untermauerte der Bayern-Stürmer seine Ambitionen eindrucksvoll: Gegen Union erzielte Kane seine Bundesliga-Tore Nummer 100 und 101 und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Neben Kane und Yamal gehört auch Olise zum Kreis der Spieler, die im Rennen um den Ballon d'Or genannt werden.