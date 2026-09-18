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Lamine Yamal getty
Marko Brkic

"Dieser 19-jähriger Lausbub aus Barcelona": Union Berlin gibt Lamine Yamal die "Schuld" am Debakel beim FC Bayern

Bundesliga
Bayern München - Union Berlin
Bayern München
Union Berlin
L. Yamal
H. Kane

Union Berlin ist im Bundesliga-Freitagsspiel beim FC Bayern München gnadenlos untergegangen. Die Eisernen kassierten in der Allianz Arena eine 0:7-Klatsche - und der X-Admin des Hauptstadtklubs hatte dafür zumindest auf humorvolle Weise einen ungewöhnlichen Schuldigen ausgemacht: Lamine Yamal.

Denn vor allem Harry Kane und Michael Olise erwischten einen überragenden Abend. Kane schnürte einen Doppelpack, Olise steuerte sogar drei Treffer zum Kantersieg bei. Für die Social-Media-Abteilung der Unioner lag deshalb ein Zusammenhang mit Yamals jüngsten Aussagen zum Ballon d'Or auf der Hand.

"Hätte dieser 19-jährige Lausbub aus Barcelona nicht einfach seinen Mund halten können? Kane und Olise sind heute richtig on fire und beweisen, dass sie Ballon-d'-Or-Material sind", schrieb Union Berlin auf X mit einem Augenzwinkern.

Allerdings schienen nicht alle User den ironischen Unterton des Beitrags verstanden zu haben und kritisierten den Union-Account dafür, die Klatsche auf die Aussagen des Barca-Stars zu schieben. Die Eisernen ließen sich davon jedoch nicht beirren und antworteten trocken: "Humor ist nicht für jeden."

Auch im Anschluss blieb der Hauptstadtklub seinem humorvollen Kurs treu. In einem weiteren Beitrag stellte Union klar, dass man sich nach der deutlichen Niederlage lieber keinen Ärger mit den Anhängern des FC Barcelona einhandeln wolle: "Bitte lass diesen Tweet einen großen Bogen um Barcelona machen. Ich bin jetzt nicht bereit für wütende Katalanen nach dieser Auswärtsfahrt."

Lamine Yamal stichelt in Ballon-d'Or-Debatte gegen Harry Kane

Hintergrund des kleinen Social-Media-Seitenhiebs sind Yamals jüngste Aussagen zum Ballon d'Or. Im Gespräch mit Ex-Profi Jorge Valdano für Movistar Plus machte der Barca-Star deutlich, dass er sich selbst zu den Favoriten auf die Auszeichnung zählt - mit einer Spitze in Richtung Kane: "Ich finde, der Ballon d'Or sollte an den besten Spieler der Welt gehen, Punkt", erklärte Yamal und betonte, dass nicht allein die Anzahl der erzielten Tore über den Gewinner entscheiden sollte.

Damit bezieht sich Yamal eindeutig auf Kane. Der Engländer erzielte in der vergangenen Saison 73 Pflichtspieltore und sicherte sich den Goldenen Schuh. Auch in der laufenden Spielzeit untermauerte der Bayern-Stürmer seine Ambitionen eindrucksvoll: Gegen Union erzielte Kane seine Bundesliga-Tore Nummer 100 und 101 und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Neben Kane und Yamal gehört auch Olise zum Kreis der Spieler, die im Rennen um den Ballon d'Or genannt werden.

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Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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