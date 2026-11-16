Diese Zahlen dürften beim BVB und Kovac für Verwunderung sorgen: Einem deutschen Routinier kann in der Premier League nicht mal Erling Haaland das Wasser reichen

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Brighton & Hove Albion surft auf einer Erfolgswelle. Das liegt vor allem an Trainer Fabian Hürzeler, aber auch an einem deutschen Routinier, den man beim BVB offenbar nicht mehr brauchte.

Quizfrage: Wer ist der beste Spieler der bisherigen Premier-League-Saison? Pascal Groß! Diese Meinung vertritt zumindest das renommierte Fachportal The Athletic. Was - insbesondere für den ein oder anderen BVB-Fan - auf den ersten Blick nach einem Treppenwitz klingen mag, ist allerdings nicht unberechtigt.

Nicht von ungefähr lässt Groß in besagtem Ranking Superstars wie Declan Rice (2., FC Arsenal) oder Erling Haaland (3., Manchester City) hinter sich, während in Kevin Schade (44., FC Brentford) nur ein weiterer deutscher Legionär vertreten ist. Florian Wirtz (FC Liverpool) hat es beispielsweise gar nicht erst unter die besten 50 Spieler geschafft.

Für den mittlerweile 35-Jährigen ist es ein verdiente Würdigung, nachdem er Anfang 2026 bei Borussia Dortmund von Trainer Niko Kovac nicht mehr gebraucht wurde und im Winter mehr oder weniger aus dem Nichts zu Brighton zurückkehrte.

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Die Seagulls stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, fünf Zähler hinter Titelverteidiger FC Arsenal. Die Gunners gelten auch in dieser Spielzeit als großer Favorit auf die Meisterschaft und untermauerten ihren Status mit bislang neun Siegen an den ersten zehn Spieltagen. Die einzige Saisonpleite hagelte es - genau - gegen Brighton! Dank einer taktischen Meisterleistung fegte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler Mitte September mit 3:0 über den amtierenden Meister hinweg, der schlichtweg keine Antwort auf das maximal aggressive Pressing des vermeintlichen Underdogs fand.

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Pascal Groß ist aktuell Topscorer der Premier League

Überragender Mann auf dem Platz war niemand Geringeres als Groß, der ein Tor und einen Assist lieferte. Keineswegs ein Ausrutscher. Mit zehn direkten Torbeteiligungen (vier Treffer, sechs Vorlagen) führt der Mittelfeldspieler sogar die Scorerliste der Premier League vor Haaland (neun Tore, null Assists) an und hat damit entscheidenden Anteil daran, dass Brighton die beste Offensive der Liga stellt.

Obendrein wurde er nur wenige Wochen nach dem Ausrufezeichen gegen Arsenal als Spieler des Monats im englischen Oberhaus ausgezeichnet und avancierte mit 35 Jahren und drei Monaten zum sechstältesten Gewinner der Auszeichnung. Älter waren nur Stuart Pearce, Teddy Sheringham (beide 38), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) und Paul Scholes (35 Jahre und neun Monate).

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Ein kurioses Timing. Groß hatte erst wenige Tage zuvor seinen DFB-Rücktritt verkündet. "Ich habe noch Spaß am Fußballspielen, hier im Verein, aber in Deutschland ist ein Umbruch, und das ist auch gut so. Ich werde ihnen die Daumen drücken", erklärte er kurz nach der Bekanntgabe von Jürgen Klopps erstem Kader. Schon seine WM-Nominierung von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn trotz gewaltiger Konkurrenz im Zentrum unbedingt dabei haben wollte, war eine Überraschung. Nagelsmann adelte Groß als Klebstoff der Nationalmannschaft. "Ich sehe ihn wie einen Magneten zwischen Spielern, der ein gutes Gespür dafür hat, wer gerade was braucht."

Letztlich kam Groß beim Debakel in Übersee lediglich beim unbedeutenden 1:2 gegen Ecuador am letzten Gruppenspieltag nach Einwechslung zum Einsatz, was gleichzeitig sein letzter mit dem Adler auf der Brust war. Als Deutschland blamabel an Paraguay im Elfmeterschießen scheiterte, durfte er nur von der Seitenlinie aus mitfiebern. Später verriet Groß, dass er - im Gegensatz zu manch anderen -, gerne selbst angetreten wäre. "Ich war auf dieses Szenario vorbereitet, aber ich will da nicht nachkarten", sagte er.

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Ein Satz, der ganz gut beschreibt, welchen Mehrwert Groß in einem für ihn passendem Umfeld bieten kann. Ein stiller Führungsspieler, der da ist, wenn er gebraucht wird. Einer der vorangeht, aber auch kein Problem mit einer untergeordneten Rolle in der zweiten Reihe hat. Die Annahme, dass er jene auch bei seiner Rückkehr nach Brighton einnähme, hat sich längst in Luft aufgelöst - und zwar in Rekordzeit! Ein Tag nach der Verkündung des Wechsels wurde Groß bereits eingewechselt, fünf Tage danach stand er erstmals wieder in der Startelf. Gegen Manchester City.

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Haben der BVB und Kovac mit dem Groß-Abgang einen Fehler gemacht?

Nachvollziehbar war der Irrglaube aber allemal. Schließlich kam Groß aus einer durchaus ernüchternden Phase beim BVB. Zunächst als Schlüsseltransfer im Sommer 2024 gefeiert, der als verlängerter Arm von Ex-Coach Nuri Sahin die Defensive und Offensive durch seine unbestrittene Spielintelligenz verbinden sollte, verkam er nach starken 16 Torbeteiligungen in 50 Pflichtspielen unter Kovac zuletzt zum Bankdrücker. Hinter Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Jobe Bellingham war in der Hinrunde 2025/26 für Groß kein Platz mehr im von Dynamik und Fitness geprägten System mehr. Die ernüchternde Bilanz: 732 von 2220 möglichen Spielminuten.

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Der Schritt zurück nach Brighton war indes logisch und konsequent zugleich. An den Ort, wo sein Stern einst so richtig aufgegangen war. Drei Millionen Euro hatte der Verein aus der Grafschaft East Sussex, heute längst bekannt für unkonventionelle Transfers im Zuge des rein auf Daten basierenden und mehrfach kopierten Scouting-Systems, damals an den FC Ingolstadt für den der breiten Masse völlig unbekannten Groß auf den Tisch gelegt. Ehe der BVB sieben Jahre und 75 Torbeteiligungen in 228 Premier-League-Spielen später für sieben Millionen Euro zuschlug.

Zudem genießt Groß, meist als offensiv ausgerichteter Achter aufgestellt und teilweise mit der Kapitänsbinde am Arm, unter Hürzeler ein Standing wie kein anderer Spieler aus dem aktuellen Kader. Nach seinem Startelf-Comeback gegen ManCity nahm Groß bis heute nicht mehr in der Liga auf der Bank Platz. Nur zweimal wurde er ausgewechselt. Ein bei Brighton unvergleichbarer Status, der in erster Linie nicht nur mit dessen überdurchschnittlich vielen Torbeteiligungen zusammenhängt.

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Pascal Groß: Der Trainer der Zukunft

Denn Groß ist viel mehr als eine Scoring-Maschine. Mit 29 von ihm eingeleiteten Torschüssen verkörpert er laut der Datenbank von FotMob auch den kreativsten Spieler der Liga. Außerdem stellt Groß unter Beweis, dass er körperlich noch sehr wohl mit den anderen Spielern mithalten kann. Mit 119,5 Kilometern - umgerechnet knapp drei Marathons in zehn Einsätzen - hat der 19-malige Nationalspieler mehr Strecke als jeder anderer Profi im englischen Oberhaus zurückgelegt. Erstaunliche Zahlen, die in Dortmund und bei Kovac für Verwunderung sorgen dürften.

"Damit gerechnet habe ich nicht unbedingt", sagte Groß unlängst gegenüber Sky zu seiner beeindruckenden Ausbeute vor dem Tor und traf mit seiner anschließenden Analyse voll ins Schwarze: "Es war für mich persönlich, genauso wie für die gesamte Mannschaft, ein guter Start. Ich glaube, dass unsere Spielweise sehr gut zu mir passt. Wir erspielen uns viele Chancen, gewinnen viele Bälle und kommen häufig in Situationen, in denen man den letzten Pass spielen kann. Wir wollen viele Torchancen kreieren. Es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen."

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Und wer weiß? Womöglich endet die Erfolgsgeschichte sogar in der erstmaligen Champions-League-Teilnahme von Brighton. Dann dürfte sich auch die Frage nach dem Aufhören für Groß nicht stellen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. "Solange ich mich gut fühle, Spaß habe und meiner Mannschaft helfen kann, mache ich weiter. Wichtig ist mir auch, dass ich eine Rolle in der Mannschaft habe, die zu mir passt, die mich erfüllt und mit der ich zufrieden bin. Solange das gegeben ist, sehe ich keinen Grund aufzuhören", betonte er in besagtem Interview vielsagend und erklärte, dass er bei einem Karriereende mit sich "im Reinen" wäre.

Zumal der Plan danach klar ist. Dem gebürtigen Mannheimer winkt eine - wie viele glauben sehr erfolgreiche - Laufbahn als Trainer. Groß fehlt nur noch die Lizenz des "Fußballlehrers", verriet er kürzlich dem kicker. "Denn dazu bleibt bei unserem Programm keine Zeit", sagte er und schon aus guten Gründen nach: "Der muss dann eben noch etwas warten. Aber das ist kein Problem."

Getty Images

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Pascal Groß: Leistungsdaten beim BVB und Brighton seit seiner Rückkehr im Vergleich

Verein BVB Brighton & Hove Albion Spiele (Einsatzminuten) 66 (4.558) 38 (3.253) Tore 1 6 Assists 17 11