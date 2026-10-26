Nach dem Zusammenbruch von FCB-Coach Vincent Kompany am vergangenen Freitag wurde am Wochenende viel über die Belastung der Bundesligatrainer diskutiert. Auch Lothar Matthäus hat sich in die Debatte eingeschaltet.

Bei Sky 90 erklärte die FCB-Legende, die sich auch an verschiedenen Stationen als Übungsleiter versuchte: "Die Trainer stehen viel unter Druck. Es ist ja nicht so, dass du nur zum Training gehst. Ich habe auch ein paar Jahre trainiert. Dann bist du selbst teilweise auch schlecht am Schlafen, weil dir viele Gedanken durch den Kopf gehen, die du dann auch in deine Träume in der Nacht mitnimmst. Dann wachst du auf, dann kannst du mal nicht einschlafen, weil dir sehr viel durch den Kopf geht."

"Selbstverständlich für mich": Matthäus lobt Reaktion vom FC Bayern

Das gilt laut Matthäus noch einmal mehr für Kompany: "Und natürlich ist er jemand, der auch ins Detail geht. Ich glaube, dass er von morgens bis abends an den Fußball denkt. Und natürlich ist der Druck sehr groß."

Trotz des großen Drucks, der grundsätzlich auf allen Beteiligten im Profifußball und insbesondere beim FC Bayern lastet, will der deutsche Rekordmeister seinem Chefcoach nun aber bei der Erholung maximal viel Zeit einräumen, wie Max Eberl am Sonntag nach dem 3:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg auch noch einmal in einem emotionalen Gesundheitsupdate bestätigte. Eine Reaktion, die Matthäus beim FCB nicht überrascht: "Man gibt ihm viel Zeit. Das ist selbstverständlich für mich, dass einem kranken Menschen, der Hilfe benötigt und Zeit braucht, diese Zeit und diese Hilfe gegeben werden."

Getty Images

Nächste Spiele FCB Deutschland DFB-Pokal 15:45 FCM Ansehen

"Um vier Uhr wach": Matthäus fühlt mit Kompany mit

Zugleich fühlte Matthäus mit Kompany mit und zeigte Verständnis für dessen Arbeitsethos, der den Belgier Berichten zufolge bis zu 18 Stunden am Tag mit Fußball verbringen ließ: "Weil du diese ganze Verantwortung trägst, und es ist ja nicht weniger geworden. Ich habe vor 20 Jahren irgendwann mal Mannschaften trainiert, nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber trotzdem in der Öffentlichkeit und in der Verantwortung gestanden. Da schaut dir jeder zu. Deswegen willst du keine Fehler machen, du willst ja perfekt sein. Du willst dir danach auch nicht irgendwo etwas nachreden lassen, dass du irgendwas falsch gemacht hast: die Taktik, den falschen Spieler aufgestellt oder den Gegner vielleicht nicht so analysiert, wie es sein muss."

Dieser Perfektionismus sorgt laut dem Rekordnationalspieler dann dafür, dass andere Bedürfnisse deutlich darunter leiden: "Und diese Gedanken gehen dir vor allem nachts durch den Kopf, wenn du wach wirst und nichts um dich herum passiert. Dann war es so, dass ich um vier Uhr wach war und irgendwann um sieben Uhr Kaffee getrunken habe und drei Stunden an Fußball gedacht habe. Das ist mir häufig passiert, weil ich mich immer selbst hinterfragt habe: Machst du alles richtig?"