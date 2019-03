Diego Simeone verrät: Kann mir Atletico Madrid nicht ohne Antoine Griezmann vorstellen

Antoine Griezmann hat noch einen Vertrag bis 2023 bei den Rojiblancos. Für Simeone ist er eines der Gesichter des Klubs und deswegen fast unabdingbar.

Für Trainer Diego Simeone ist ein Atletico Madrid ohne den französischen Leistungsträger Antoine Griezmann überhaupt nicht vorstellbar, weswegen ihn die Gerüchte um einen Abschied des Weltmeisters auch relativ kalt lassen.

"Ob ich an eine neue Saison ohne Griezmann denke? Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil er einen Vertrag bei Atletico hat und einer der Spielführer des Teams ist. Er hat seit seiner Ankunft hier immer alles gegeben", sagte Simeone auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Rojiblancos bei am Samstagabend (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ).

Simeone zeigt sich von Griezmann-Thematik unbeeindruckt

Demnach hofft der Chefcoach des aktuellen Tabellenzweiten in am Abend auf eine entsprechende Reaktion seines Offensivstars: "Um ehrlich zu sein mache ich mir bezüglich der Griezmann-Thematik keine Sorgen. Er ist Kapitän von und hat solche Spekulationen immer mit Fakten und Leistung beantwortet. Jetzt haben wir ein wichtiges Spiel, in dem er darauf reagieren kann."

Griezmann wird trotz der in einer TV-Doku mitgeteilten Absage an den im vergangenen Sommer weiter mit dem designierten Meister der spanischen Liga in Verbindung gebracht. Zuletzt hieß es jedoch, die Blaugrana seien nicht mehr am 28-Jährigen interessiert. Und Ex-Atletico-Star Diego Forlan brachte einen Wechsel Griezmanns zu Inter Mailand ins Gespräch.

Griezmann-Abschied von Atletico im Sommer weiter Thema

Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft noch bis 2023. Ein Abschied aus dem Wanda Metropolitano im Sommer ist dennoch möglich.

Vor der Länderspielpause verlor Atletico, das im Champions-League-Achtelfinale an scheiterte, gegen und muss nun schauen, dass es seinen zweiten Tabellenplatz gegenüber verteidigen kann.