Die zweitbesten Chancen aller Teams! FC Bayern mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Gewinn der Champions League

Laut dem OPTA-Supercomputer besteht eine 19,4-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der deutsche Rekordmeister im Juni 2027 den begehrten Henkelpott in die Höhe recken darf. Übertroffen werden die Münchner dabei nur vom FC Arsenal, der laut KI mit 20,9 Prozent eine noch bessere Chance hat.

Zu immerhin 32,4 Prozent erreichen die Bayern das Endspiel im Estadio Metropolitano in Madrid, in ein Halbfinale wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 49 Prozent eingezogen. Für einen Viertelfinal-Einzug stehen die Chancen bei 70,4 Prozent, die Runde der letzten 16 Mannschaften wird der FCB dem Supercomputer nach sogar zu 93,3 Prozent erreichen.

Deutlich schlechtere Chancen auf den Henkelpott haben die drei anderen deutschen Vereine. Während für den BVB immerhin noch eine Chance von 1,8 Prozent auf den Titel besteht, haben der VfB Stuttgart und RB Leipzig mit 0,7 Prozent und 0,3 Prozent bereits eine Null vor dem Komma.

Etwas besser sieht es bezüglich der Wahrscheinlichkeit auf eine Achtelfinal-Teilnahme aus. Borussia Dortmund erreicht die Runde der letzten 16 Mannschaften zu 58,1 Prozent, der VfB zu 52 Prozent und RB zu 33,6 Prozent.

Gegen wen starten die deutschen Teams in die Champions League?

Die geringsten Chancen auf den CL-Triumph hat laut dem Supercomputer der ukrainische Klub Shakhtar Donezk mit 0 Prozent. Schon der Einzug ins Halbfinale würde einer Sensation gleichen - hier ist die Wahrscheinlichkeit 0,1 Prozent.

Der BVB startet bereits am heutigen Dienstag mit dem Spiel gegen den FC Villarreal offiziell in die neuen Königsklassen-Saison. Morgen geht es dann auch für den VfB Stuttgart (gegen Viking FK) los, ehe am Donnerstag die Bayern (gegen Bodö/Glimt) und Leipzig (gegen Como) einsteigen.