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FC Schalke 04 v SV Elversberg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Die UEFA-Liste verrät es! Jürgen Klopp verzichtet bei Nations-League-Spiel gegen Serbien auf DFB-Neuling

UEFA Nations League A
Deutschland - Serbien
Deutschland
F. Keidel

Bundestrainer Jürgen Klopp hat Neuling Felix Keidel aus dem Kader für das Nations-League-Spiel gegen Serbien am Abend (20.45 Uhr) gestrichen.

Das geht aus der Kaderliste der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor. Der Elversberger Mittelfeldspieler steht gegen den sieglosen Tabellenletzten der DFB-Gruppe damit nicht zur Verfügung, dem Aufgebot gehören noch acht mögliche Debütanten an.

Ursprünglich hatte Klopp für die Partie in München 25 Spieler nominiert. Nico Schlotterbeck steht nach seiner Außenbandverletzung im Sprunggelenk aber nicht zur Verfügung. Laut UEFA-Regularien dürfen nur 20 Feldspieler und drei Torhüter im Kader stehen.

Bei seiner Premiere in den Niederlanden (1:1) hatte Klopp noch den Hoffenheimer Bambase Conte aus dem Aufgebot gestrichen. Der Mittelfeldspieler gab dann in der folgenden Begegnung mit Griechenland (0:1), als aus Belastungsgründen Schlotterbeck pausierte, sein Länderspieldebüt.

Für das Rückspiel gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr) in Thessaloniki plant Klopp mit einem 23er-Kader: Ein zusätzlicher Spieler wird wegen der Streich-Vorgabe voraussichtlich nicht mitreisen.

Klopp peilt gegen Serbien seinen ersten Sieg an. Drei Partien zum Start ohne Erfolg gab es unter keinem seiner zwölf Vorgänger.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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