Das geht aus der Kaderliste der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor. Der Elversberger Mittelfeldspieler steht gegen den sieglosen Tabellenletzten der DFB-Gruppe damit nicht zur Verfügung, dem Aufgebot gehören noch acht mögliche Debütanten an.

Ursprünglich hatte Klopp für die Partie in München 25 Spieler nominiert. Nico Schlotterbeck steht nach seiner Außenbandverletzung im Sprunggelenk aber nicht zur Verfügung. Laut UEFA-Regularien dürfen nur 20 Feldspieler und drei Torhüter im Kader stehen.

Bei seiner Premiere in den Niederlanden (1:1) hatte Klopp noch den Hoffenheimer Bambase Conte aus dem Aufgebot gestrichen. Der Mittelfeldspieler gab dann in der folgenden Begegnung mit Griechenland (0:1), als aus Belastungsgründen Schlotterbeck pausierte, sein Länderspieldebüt.

Für das Rückspiel gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr) in Thessaloniki plant Klopp mit einem 23er-Kader: Ein zusätzlicher Spieler wird wegen der Streich-Vorgabe voraussichtlich nicht mitreisen.

Klopp peilt gegen Serbien seinen ersten Sieg an. Drei Partien zum Start ohne Erfolg gab es unter keinem seiner zwölf Vorgänger.