Blickt nicht zornig zurück, wenn ihr es verpasst habt, im vergangenen Jahr Tickets für Oasis’ bedeutende Live-’25-Tour zu ergattern, denn schon sehr bald bekommt ihr eine weitere Chance, die legendären musikalischen Meister aus Manchester live zu erleben. Lest weiter, um alle neuesten Nachrichten zu Oasis-Tickets und der Tour zu erfahren.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul „Bonehead“ Arthurs und Co. haben Termine und Veranstaltungsorte für eine riesige Live-’27-Tour bekanntgegeben, die von Mai bis September 2027 berühmte Fußball- und Sportstadien auf der ganzen Welt ansteuern soll.

Die Tickets dürften für diese mit großer Spannung erwartete Fortsetzung der rekordverdächtigen Reunion-Tour des vergangenen Jahres erneut weggehen wie warme Semmeln. Als Oasis zuletzt auf Tour waren, wurden über 2,2 Millionen Tickets verkauft, was sie zur meistverkauften Tour des Jahres 2025 machte.

Was sind die Tourdaten und Veranstaltungsorte der Oasis-Tour 2027?

Liam Gallagher hat Gerüchte, dass die Band 2027 als Headliner bei Glastonbury auftreten wird, offiziell zurückgewiesen und den Fans in den sozialen Medien gesagt, dass es „nicht passieren wird“. Das ist ein weiterer Grund, warum es einen gewaltigen Ansturm auf ihre kommenden eigenständigen Headliner-Konzerte geben wird. Die folgenden 38 Termine der „Live-’27-Tour“ wurden angekündigt:

Datum Veranstaltungsort (Ort) Fr., 21. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) So., 23. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Di., 25. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 28. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Sa., 29. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 4. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) So., 6. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 8. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 11. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 12. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 15. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 18. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 19. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 22. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 25. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 26. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 2. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 3. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 10. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) So., 11. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) Fr., 16. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Sa., 17. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Fr., 23. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Sa., 24. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Do., 29. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Fr., 30. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Di., 10. August 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 13. August 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Sa., 14. August 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 20. August 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 21. August 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Di., 24. August 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 4. September 2027 Slane Castle (Slane, Irland) So., 5. September 2027 Slane Castle (Slane, Irland) Sa., 11. September 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 12. September 2027 Knebworth House (Stevenage, England) Sa., 18. September 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 19. September 2027 Knebworth House (Stevenage, England)

Wie kann man Tickets für die Oasis-Tour 2027 kaufen?

Um offizielle Tickets für die Oasis Live ’27 Tour zu kaufen, müsst ihr den Ticket-Registrierungsprozess über die offizielle Website der Band Oasis abschließen. Die Registrierung ist bis Donnerstag, 17. September, 16 Uhr BST geöffnet. Auch Mitglieder der Oasis-Mailingliste müssen sich weiterhin registrieren.

Ihr müsst euch registrieren beziehungsweise eure Daten eingeben, um die Chance zu haben, einen individuellen Code für den Zugang zum Vorverkauf zu erhalten.

Die Registrierten werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und erhalten einen individuellen Code. Die Registrierung garantiert nicht, dass ihr einen Code bekommt oder im Fall des Erhalts eines Codes auch Tickets kaufen könnt.

Ihr benötigt ein Ticketmaster-Konto, um Tickets zu kaufen. Für die Registrierung müsst ihr die E-Mail-Adresse verwenden, die ihr für euer Ticketmaster-Konto genutzt habt.

Um Warteschlangen zu verringern, findet der Vorverkauf an gestaffelten Zeiten über drei Tage statt: Freitag, 25. September, Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September 2026. Wenn ihr einen individuellen Code erhaltet, steht in eurer E-Mail, auf welchen Vorverkauf ihr zugreifen könnt.

Falls ihr den Vorverkauf für Tickets der Oasis Live ’27 Tour verpasst, könnt ihr sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub in Betracht ziehen, die euch die beste Gelegenheit bieten könnten, Tickets zu bekommen. Die Preise können auf Wiederverkaufsseiten höher sein, aber wenn ihr unbedingt die britischen Musiklegenden live sehen wollt, könnten sie die beste Option sein, um an diese goldenen Tickets zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für die Oasis-Tour 2027?

Auf Basis der regulären Nennpreise der jüngsten Oasis-Tourdaten dürften Tickets für die Live-’27-Tour bei Ticketmaster zwischen 75 £ und 200 £+ (einschließlich Gebühren) liegen und voraussichtlich dieser Struktur folgen:

Einfache Sitzplatztickets : ab etwa 75 £.

Stehplätze, freie Platzwahl : von etwa 135 £ bis 150 £.

Premium- und VIP-Pakete : bis zu 200 £ oder mehr für Hospitality-Optionen.

Während des Ticketverkaufs für die letzte Tour löste die extreme Nachfrage bei Ticketmaster eine dynamische „In-Demand“-Preisgestaltung aus, wodurch Standardtickets auf 350 £ hochschossen.

Für diese kommende Tour werden jedoch neue Regeln gelten. Ticketmaster wird die Fans 24 Stunden im Voraus informieren, falls ein gestaffeltes oder ansteigendes Preissystem verwendet wird. Außerdem wird das Unternehmen während des Wartens in der Online-Warteschlange in Echtzeit über Preise und darüber informieren, wann günstigere Tickets ausverkauft sind.

Behaltet die offizielle Oasis-Website und Ticketmaster im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und auch sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über Oasis wissen müsst

Oasis ist eine der größten und einflussreichsten britischen Rockbands aller Zeiten, hat weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und die „Britpop“-Musikbewegung der 1990er Jahre geprägt.

Die Band wurde 1991 in Manchester gegründet und ist ebenso berühmt für ihre unvergesslichen Hymnen wie für die chaotische, lebenslange Rivalität zwischen ihren beiden Kernmitgliedern, den Brüdern Liam und Noel Gallagher.

Schlüsselmomente der Oasis-Ära

1991–1996 : Die Band wurde in Manchester gegründet. Sie veröffentlichte zwei der am schnellsten verkauften und ikonischsten britischen Alben überhaupt und spielte vor 250.000 Menschen im Knebworth Park.

1995 : Ein legendärer Chart-Krieg mit der Rivalenband Blur. Beide veröffentlichten ihre Singles am exakt selben Tag.

2009 : Die Band trennte sich abrupt nach einer gewaltsamen Backstage-Prügelei zwischen Liam und Noel in Paris.

2024-Gegenwart : Die Brüder begruben das Kriegsbeil, kündigten für 2025 eine gewaltige Rückkehr auf die Bühne und für 2027 erweiterte Stadiontouren an.

Die größten Hits

Wonderwall – Oasis’ berühmtester Song. Eine globale Pop-Rock-Hymne, die Milliarden Male gestreamt wurde und die Musik der 90er Jahre prägte.

Don't Look Back in Anger – Von Noel Gallagher gesungen, wurde dieser Track zu einer gewaltigen Mitsing-Hymne und zu einem Symbol für Einheit und Widerstandskraft.

Champagne Supernova – Ein sieben Minuten langer Psychedelic-Rock-Song, der als epischer Abschlusstrack ihres zweiten Albums „(What's the Story) Morning Glory?“ dient.

Live Forever – Ihr Durchbruchssong vom ersten Album „Definitely Maybe“. Eine hoffnungsvolle, energiegeladene Hymne, die Noel schrieb, um der traurigen, düsteren „Grunge“-Musik aus Amerika jener Zeit etwas entgegenzusetzen.

Supersonic – Die allererste Single der Band. Sie machte die Welt mit Liams einzigartiger Stimme und der coolen, selbstbewussten Haltung der Band bekannt.

Große musikalische Rekorde und Erfolge

Das sich damals am schnellsten verkaufende Album der britischen Geschichte: Als „Be Here Now“ 1997 veröffentlicht wurde, verkaufte es in nur drei Tagen unglaubliche 696.000 Exemplare. Es hielt 18 Jahre lang den Rekord für die Verkäufe in der ersten Woche im Vereinigten Königreich.

Gewaltige Bestseller: Das Album „(What's the Story) Morning Glory?“ hat sich weltweit mehr als 22 Millionen Mal verkauft. Es ist weiterhin das fünftmeistverkaufte Album in der Geschichte der britischen Charts.

Sieben Nummer-eins-Alben in Folge: Alle sieben ihrer Studioalben erreichten Platz 1 der offiziellen britischen Charts.

Die historischen Knebworth-Konzerte: Im August 1996 spielte Oasis an zwei Abenden vor 250.000 Menschen im Knebworth Park. Mehr als 2,5 Millionen Menschen bewarben sich um Tickets, was mehr als 4 % der gesamten britischen Bevölkerung zu dieser Zeit entsprach, eine rekordverdächtige Nachfrage nach einem Live-Konzert.