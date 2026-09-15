Blickt nicht zornig zurück, wenn ihr im vergangenen Jahr keine Tickets für Oasis’ monumentale Live '25 Tour bekommen habt, denn schon sehr bald gibt es eine neue Chance, die legendären Musikgrößen aus Manchester live zu erleben. Lest weiter, um alle neuesten Nachrichten zu Oasis-Tickets und der Tour zu erfahren.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs und Co. haben Termine und Spielorte für eine riesige Live ’27 Tour bekannt gegeben, die von Mai bis September 2027 berühmte Fußball- und Sportstadien auf der ganzen Welt ansteuern wird.

Es ist erneut damit zu rechnen, dass die Tickets für diese mit Spannung erwartete Fortsetzung der rekordträchtigen Reunion-Tour des vergangenen Jahres weggehen wie warme Semmeln. Als Oasis zuletzt auf Tour war, wurden über 2,2 Millionen Tickets verkauft, was sie zur meistverkauften Tour des Jahres 2025 machte.

Was sind die Termine und Spielorte der Oasis-Tour 2027?

Liam Gallagher hat Gerüchte, dass die Band 2027 beim Glastonbury Festival als Headliner auftreten wird, offiziell zurückgewiesen und den Fans in den sozialen Medien gesagt, dass es „nicht passieren wird“. Das ist ein weiterer Grund, warum es einen gewaltigen Ansturm auf die kommenden eigenständigen Headliner-Konzerte geben wird. Die folgenden 38 Termine der „Live ’27 Tour“ wurden angekündigt:

Datum Veranstaltungsort (Ort) Fr., 21. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) So., 23. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Di., 25. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 28. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Sa., 29. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 4. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) So., 6. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 8. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 11. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 12. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 15. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 18. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 19. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 22. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 25. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 26. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 2. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 3. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 10. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) So., 11. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) Fr., 16. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Sa., 17. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Fr., 23. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Sa., 24. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Do., 29. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Fr., 30. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Di., 10. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 13. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Sa., 14. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 20. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 21. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Di., 24. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 4. Sep. 2027 Slane Castle (Slane, Irland) So., 5. Sep. 2027 Slane Castle (Slane, Irland) Sa., 11. Sep. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 12. Sep. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) Sa., 18. Sep. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 19. Sep. 2027 Knebworth House (Stevenage, England)

So kauft ihr Tickets für die Oasis-Tour 2027

Um offizielle Tickets für die Oasis Live '27 Tour zu kaufen, müsst ihr den Ticket-Registrierungsprozess über die offizielle Website der Band Oasis abschließen. Die Registrierung ist bis Donnerstag, 17. September, 16 Uhr BST geöffnet. Auch Mitglieder der Oasis-Mailingliste müssen sich weiterhin registrieren.

Ihr müsst euch registrieren beziehungsweise eure Daten angeben, um die Chance auf einen individuellen Code für den Zugang zum Vorverkauf zu erhalten.

Die Registrierten werden per Zufallsprinzip ausgewählt und erhalten einen individuellen Code. Die Registrierung garantiert weder, dass ihr einen Code erhaltet, noch dass ihr Tickets kaufen könnt, falls ihr einen Code bekommt.

Ihr benötigt ein Ticketmaster-Konto, um Tickets zu kaufen. Für die Registrierung müsst ihr die E-Mail-Adresse verwenden, die ihr für euer Ticketmaster-Konto nutzt.

Um die Warteschlangen zu verkürzen, findet der Verkaufsstart zu gestaffelten Zeiten an drei Tagen statt: Freitag, 25. September, Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September 2026. Wenn ihr einen individuellen Code erhaltet, steht in eurer E-Mail, auf welchen Verkaufsstart ihr zugreifen könnt.

Wenn ihr beim Verkaufsstart für Tickets der Oasis Live '27 Tour leer ausgeht, könnt ihr sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub in Betracht ziehen, die euch die beste Chance auf Tickets bieten könnten. Die Preise können auf Wiederverkaufsseiten höher sein, aber wenn ihr die britischen Musiklegenden unbedingt live sehen wollt, könnten sie die beste Option sein, um an diese goldenen Tickets zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für die Oasis-Tour 2027?

Auf Basis der regulären Originalpreise der jüngsten Oasis-Tourdaten werden die Tickets für die Live ’27 Tour bei Ticketmaster voraussichtlich zwischen £75 und £200+ (einschließlich Gebühren) kosten und dürften dieser Struktur folgen:

Einfache Sitzplatztickets : ab etwa £75.

Stehplätze mit allgemeinem Einlass : ab etwa £135 bis £150.

Premium- und VIP-Pakete : bis zu £200 oder mehr für Hospitality-Optionen.

Während des Ticketverkaufs für die letzte Tour führte die extreme Nachfrage bei Ticketmaster zu einer dynamischen „In-Demand“-Preisgestaltung, wodurch Standardtickets auf £350 hochschossen.

Für diese kommende Tour werden jedoch neue Regeln gelten. Ticketmaster wird die Fans 24 Stunden im Voraus informieren, falls ein gestaffeltes oder ansteigendes Preissystem genutzt wird. Außerdem wird es in Echtzeit über Preise und darüber informieren, wann günstigere Tickets ausverkauft sind, während ihr in der Online-Warteschlange wartet.

Behaltet die offizielle Oasis-Website und Ticketmaster für zusätzliche Informationen im Auge, ebenso wie sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über Oasis wissen müsst

Oasis ist eine der größten und einflussreichsten britischen Rockbands aller Zeiten, hat weltweit über 100 Millionen Tonträger verkauft und die Musikbewegung „Britpop“ der 1990er-Jahre geprägt.

Die 1991 in Manchester gegründete Band ist ebenso berühmt für ihre unvergesslichen Hymnen wie für die chaotische, lebenslange Rivalität zwischen ihren beiden Kernmitgliedern, den Brüdern Liam und Noel Gallagher.

Schlüsselmomente der Oasis-Ära

1991–1996 : Die Band wurde in Manchester gegründet. Sie veröffentlichte zwei der am schnellsten verkauften und ikonischsten britischen Alben aller Zeiten und spielte im Knebworth Park vor 250.000 Menschen.

1995 : Ein legendärer Chart-Krieg mit der Rivalenband Blur. Beide veröffentlichten ihre Singles am exakt selben Tag.

2009 : Die Band trennte sich abrupt nach einer gewaltsamen Prügelei hinter der Bühne zwischen Liam und Noel in Paris.

2024-heute : Die Brüder begruben das Kriegsbeil, kündigten eine große Rückkehr auf die Bühne für 2025 an und erweiterten die Stadiontouren für 2027.

Die größten Hits

Wonderwall – Oasis’ berühmtester Song. Eine globale Pop-Rock-Hymne, die milliardenfach gestreamt wurde und die Musik der 90er geprägt hat.

Don't Look Back in Anger – Von Noel Gallagher gesungen, wurde dieser Song zu einer gewaltigen Mitsing-Hymne für das Publikum und zu einem Symbol für Einheit und Widerstandskraft.

Champagne Supernova – Ein sieben Minuten langer Psychedelic-Rock-Song, der als epischer Schlusstrack ihres zweiten Albums „(What's the Story) Morning Glory?“ dient.

Live Forever – Ihr Durchbruchssong vom ersten Album „Definitely Maybe“. Eine hoffnungsvolle, energiegeladene Hymne, die Noel schrieb, um der traurigen, düsteren „Grunge“-Musik entgegenzuwirken, die damals aus Amerika kam.

Supersonic – Die allererste Single der Band. Sie machte die Welt mit Liams einzigartiger Stimme und der coolen, selbstbewussten Haltung der Band bekannt.

Wichtige musikalische Rekorde und Erfolge

Das sich damals am schnellsten verkaufende Album der britischen Geschichte: Als „Be Here Now“ 1997 erschien, wurden in nur drei Tagen unglaubliche 696.000 Exemplare verkauft. Es hielt 18 Jahre lang den Rekord für die Verkäufe in der ersten Woche im Vereinigten Königreich.

Riesige Bestseller: Das Album „(What's the Story) Morning Glory?“ hat sich weltweit über 22 Millionen Mal verkauft. Es ist weiterhin das fünftmeistverkaufte Album in der Geschichte der britischen Charts.

Sieben Nummer-eins-Alben in Folge: Alle sieben ihrer Studioalben erreichten Platz 1 der offiziellen britischen Charts.

Die historischen Knebworth-Konzerte: Im August 1996 spielte Oasis an zwei Abenden im Knebworth Park vor 250.000 Menschen. Über 2,5 Millionen Menschen bewarben sich um Tickets, was damals mehr als 4 % der gesamten britischen Bevölkerung entsprach, eine rekordverdächtige Nachfrage für ein Live-Konzert.