Die teuersten WM-2026-Tickets im Ranking: WM-Finale, Tickets für über 30.000 Dollar, Argentinien und mehr

Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurück.

Obwohl Fußball im Gastgeberland relativ wenig beliebt ist, erwies sich diese WM als eine der erfolgreichsten aller Zeiten und brach Rekorde bei den durchschnittlichen Zuschauerzahlen pro Spiel sowie bei den Gesamtbesucherzahlen. 32 Jahre später sind die Tickets wieder im Nu ausverkauft.

Es überrascht nicht, dass die Nachfrage nach Tickets steigt, je näher wir dem Turnier kommen, das die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ausrichten und am 11. Juni beginnt.

Hohe Nachfrage treibt die Preise, doch den Fans stehen viele Ticketoptionen offen – darunter einige der teuersten WM-Tickets, die es je gab.

Ranking: Was sind derzeit die teuersten WM-2026-Tickets?

Aktuelle Angebote auf dem Zweitmarkt, die offiziellen FIFA-Preise und die höchsten öffentlich gelisteten Preise zeigen, welche WM-2026-Tickets aktuell am teuersten sind.

Dynamische Preise und aktuelle Nachfrage können die Beträge noch verändern.

Rang Spiel / Ticketart Spielort Austragungsort Offizielle Preisspanne (Nennwert) Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt Nr. 1 WM-Finale 2026 Finale MetLife Stadium, East Rutherford 2.030 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ #2 Halbfinale-Tickets Halbfinale AT&T Stadium (Dallas) und Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ #3 Mexiko gegen Südafrika Gruppenphase Estadio Azteca, Mexiko-Stadt 75 $ – 2.735 $ 1.522 $ – 5.500 $+ #4 Mexiko vs. Südkorea Gruppenphase Estadio Akron, Guadalajara 75 $ – 2.735 $ 1.199 $ – 4.500 $+ #5 Viertelfinal-Tickets Viertelfinale Boston, Los Angeles, Miami und Kansas City 275 $ – 1.775 $ 850 $ – 4.000 $ Nr. 6 Vereinigte Staaten gegen Paraguay Gruppenphase SoFi Stadium, Los Angeles 75 $ – 2.735 $ 658 $ – 3.500 $+ #7 Tschechien gegen Mexiko Gruppenphase Estadio Azteca, Mexiko-Stadt 75 $ – 2.735 $ 600 $ – 3.200 $+ #8 Schottland gegen Brasilien Gruppenphase Hard Rock Stadium, Miami 60 $ – 620 $ 948 $ – 3.800 $+ #9 Argentinien gegen Österreich Gruppenphase AT&T Stadium, Dallas 60 $ – 620 $ 699 $ – 3.200 $+ #10 Kanada gegen Bosnien und Herzegowina Gruppenphase BMO Field, Toronto 75 $ – 2.735 $ 452 $ – 2.800 $+

Hinweis: Die Ticketpreise schwanken regelmäßig aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Die Rangliste spiegelt die zum Zeitpunkt der Erstellung höchsten öffentlich zugänglichen Preise wider und kann sich kurz vor Turnierbeginn ändern.

Welche Mannschaften sind bei der Weltmeisterschaft 2026 am teuersten?

Die durchschnittlichen Ticketpreise für WM-Spiele unterscheiden sich derzeit stark von Mannschaft zu Mannschaft.

Der Unterschied zwischen dem günstigsten (Südkorea) und dem teuersten (Vereinigte Staaten) Team beruht auf mehreren Faktoren: Gastgeberbonus, marktbasierte Preisgestaltung und Spielort.

Gastgeberländer

Die Eintrittskarten für die USA sind zwar die teuersten aller WM-Teilnehmerländer, aber auch die beiden anderen WM-Gastgeber (Mexiko und Kanada) bieten für ihre Spiele vergleichsweise teure Tickets an.

Zusammen mit den stark gestiegenen Hotelpreisen in den Spielorten müssen Fans aus den USA, Mexiko und Kanada daher mit hohen Zusatzkosten rechnen.

Die hohen Preise für WM-Tickets in Mexiko zeigen die große internationale Fanbasis der Mannschaft und die starke Anziehungskraft von "El Tri" in ganz Amerika.

Zu den Gruppenspielen mit hohen Ticketpreisen gehören unter anderem:

Do., 11. Juni: Mexiko – Südafrika (ab 3.253 $), Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Fr., 12. Juni: Sieger der UEFA-Playoffs A – Kanada (ab 1.569 $), BMO Field (Toronto)

Fr., 12. Juni: USA – Paraguay (ab 1.422 $), SoFi Stadium (Inglewood)

Do, 18. Juni: Mexiko – Südkorea (ab 1.844 $), Estadio Akron (Guadalajara)

Fr., 19. Juni: USA – Australien (ab 1.095 $), Lumen Field (Seattle)

Mi., 24. Juni: Sieger der UEFA-Playoffs D – Mexiko (ab 1.305 $), Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Argentinien

Die FIFA führt für die Weltmeisterschaft 2026 dynamische Preise ein. Das heißt: Die Ticketpreise passen sich der Nachfrage an. Teams mit großer Fangemeinde erzielen daher unabhängig vom Spielort deutlich höhere Preise.

Es überrascht daher nicht, dass Argentinien – abgesehen von den Gastgeberländern – bei der Nachfrage nach WM-Tickets vorn liegt. Das Interesse daran, den amtierenden Weltmeister auf dem Platz zu sehen, ist riesig.

Große Menschenmengen sahen Lionel Messi und sein Team bei der Copa América 2024 in den USA. Mehr als 80.000 Zuschauer verfolgten das Halbfinale zwischen Argentinien und Kanada im MetLife Stadium in New Jersey. Über 65.000 Fans sahen im Hard Rock Stadium in Miami, wie La Albiceleste nach einem 1:0-Sieg gegen Kolumbien den Pokal hob.

Dass Stars wie Lionel Messi und Rodrigo De Paul für Inter Miami in der MLS spielen, hat die argentinische Fanbasis in der Region zusätzlich vergrößert, ebenso wie die Freundschaftsspiele, die das Team in den vergangenen Jahren in Nordamerika absolvierte.

Zu den Gruppenspielen Argentiniens mit hohen Ticketpreisen gehören:

Mo., 22. Juni: Argentinien – Österreich (ab 1.009 $), AT&T Stadium (Arlington)

Weitere Gruppenspiele mit hohen Ticketpreisen sind:

Mi., 24. Juni: Schottland vs. Brasilien (ab 1.149 $), Hard Rock Stadium (Miami)

Fr., 26. Juni: Norwegen – Frankreich (ab 951 $), Gillette Stadium (Foxborough)

Besuchen Sie die offizielle FIFA-Website, um aktuelle Informationen zur Ticketverfügbarkeit zu erhalten. Auf Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub kosten WM-Tickets ab 162 $.

Wie gestaltet sich der Ticketpreis für die Weltmeisterschaft 2026?

Wer WM-Tickets kaufen will, muss mit starken Preisschwankungen rechnen.

Die FIFA hat bereits angekündigt, dass die Preise aufgrund der dynamischen Preisgestaltung zwar bei einigen frühen Gruppenspielen bei nur 60 $ beginnen, für das Finale jedoch auf bis zu 6.730 $ steigen können. Die Preise werden wahrscheinlich im Laufe der verschiedenen Ticketverkaufsphasen schwanken.

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (ausgenommen Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75 $ – 2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $

Wie viel kosten die Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA erklärte, dass die Preise durch dynamische Preisgestaltung im Finale auf bis zu 6.730 US-Dollar steigen können.

In den verschiedenen Phasen der Ticketvergabe und des Verkaufs können die Preise schwanken; für das Endspiel im MetLife Stadium liegen die Schätzungen zwischen 2.030 und 7.875 US-Dollar.

Die Preise für das Finale variieren je nach Kategorie:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie, im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie, im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Kategorie umfasst Plätze in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Kategorie 1.

Diese Kategorie umfasst Plätze in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Kategorie 1. Kategorie 3: überwiegend im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2.

überwiegend im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie, die sich im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien befindet.

Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub erhalten Fans Tickets für das FIFA-Weltmeisterschaftsfinale 2026 ab 7.291 $.

So erhalten Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Der wichtigste und zuverlässigste Ort, um sich Plätze zu sichern, ist das offizielle FIFA-Ticketportal.

Fans benötigen eine registrierte FIFA-ID, um an den Live-Verkaufsrunden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" teilzunehmen.

Nach den ersten Verkaufsphasen öffnet der offizielle FIFA-Wiederverkaufs- und Tauschmarktplatz als einzige genehmigte Plattform für Fan-zu-Fan-Transfers. Das Angebot dort ist sporadisch, daher sollten Fans das Portal mehrmals täglich prüfen, weil andere Fans Tickets in Echtzeit einstellen.

Wer Tickets für bestimmte Termine oder stark nachgefragte Spiele braucht, die auf dem offiziellen Portal nicht mehr erscheinen, findet auf Sekundärticket-Plattformen wie StubHub die größte Flexibilität, zahlt dort jedoch einen Aufpreis.

Achten Sie stets darauf, eine Plattform mit solider Käufergarantie zu nutzen.

Kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand kaufen?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den offiziellen FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch. Der Marktplatz ist seit Oktober über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder zur Verfügung, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos bestimmt ist.

Wichtiger Hinweis für Käufer auf dem Zweitmarkt: Das Angebot ist oft knapp, neue Tickets erscheinen sporadisch und meist erst kurz vor den Spieltagen. Wer ein Ticket ergattern will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell zuschlagen und seine Zahlungsdaten bereit halten.

Auch Sekundärplattformen wie StubHub bieten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 an.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 und verteilt sich auf 16 Spielorte in Kanada, Mexiko und den USA. Innerhalb von 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Partien statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus. Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind folgende:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco und Seattle

So sichern Sie sich Hospitality-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Erleben Sie das Beste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit Hospitality-Paketen, die Premium-Tickets, Speisen und Getränke sowie weitere Leistungen umfassen und in allen drei Gastgeberländern erhältlich sind. Folgende Pakete stehen zur Auswahl:

Einzelnes Spiel

Gruppenphase: ein Spiel einer Mannschaft aus einem Nicht-Gastgeberland (keine CAN, MEX, USA)

Runde der letzten 32/Achtelfinale/Spiel um Platz 3: 1 beliebiges Spiel

Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Ab 1.400 USD pro Person

Veranstaltungsort-Serie

Erleben Sie jedes Spiel an Ihrem Wunschort.

Das Paket umfasst 4–9 Spiele, je nach Spielort.

Alle Spieltage und Turnierphasen stehen zur Wahl

Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Ab 8.275 USD pro Person

Verfolge mein Team

Erleben Sie Ihr Team bei jedem Spiel der Vorrunde, unabhängig vom Spielort.

Alle 3 Gruppenspiele und 1 Spiel der Runde der letzten 32

Alle Spieltage und Spielorte stehen zur Wahl

"Follow My Team" steht derzeit nicht für die Teams der Gastgeberländer (Kanada, Mexiko, USA) zur Verfügung

Hospitality-Angebote: FIFA-Pavillon

Ab 6.750 USD pro Person

Für Firmen- oder VIP-Gruppen, die nach den exklusivsten Optionen suchen, stehen auch private Suiten und Platinum Access zur Verfügung.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Sehen Sie sich unten die Städte und Stadien an, die als Spielorte dienen werden: