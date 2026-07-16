Die FIFA-Weltmeisterschaft ist offiziell zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurückgekehrt. Vor 30 Jahren sprengte dieses Turnier trotz des damals geringeren Stellenwerts des Fußballs in der Region alle Zuschauerrekorde und wurde zu einer der kommerziell erfolgreichsten Ausgaben der Geschichte.

Nun befindet sich das neu auf 48 Teams erweiterte Turnier tief in seinen hochbrisanten K.-o.-Runden. Der Anpfiff am 11. Juni liegt längst hinter uns, und die Spannung hat in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ihren Höhepunkt erreicht. Wenig überraschend ist die Ticketnachfrage auf Sekundärmärkten und offiziellen Wiederverkaufsplattformen enorm, wobei Premium-Hospitality-Angebote und Pässe für die K.-o.-Phase einige der höchsten Bewertungen aufrufen, die jemals in der Geschichte des Sports zu sehen waren.

Premium-Sitzplatzpakete in den Stadien bieten unvergleichlichen Luxus für globale Großereignisse, doch auch Fans in der Ferne können sich zu Hause eine ebenso packende Matchday-Routine schaffen. Wenn Sie strategische Wetten auf den Turniersieger oder Spieler-Specials platzieren möchten, ist ein Start mit Bonusguthaben ein großer Vorteil. Lösen Sie unseren gültigen 1xbet-Promocode ein, um Ihr Startguthaben noch vor Spielbeginn zu erhöhen.

Während reisende Unterstützer darum kämpfen, das Stadionerlebnis in sich aufzusaugen, verfolgen Millionen Fans weltweit das Geschehen von zu Hause aus. Das Turnier hat eine entscheidende Phase erreicht, in der die besten Talente der Welt zur Stelle sind und das Tableau immer weiter ausdünnen, was einen unglaublichen Spannungsbogen bis zum Finale im MetLife Stadium am 19. Juli verspricht.

Ranking: Was sind aktuell die teuersten Tickets für die WM 2026?

Auf Grundlage aktueller Wiederverkaufsangebote, der offiziellen FIFA-Preise und der höchsten öffentlich verfügbaren Preise sind hier die derzeit teuersten Tickets für die WM 2026 auf dem Markt aufgeführt.

Die Preise können sich aufgrund dynamischer Preisgestaltung und anhaltender Nachfrage ändern.

Rang Spiel / Ticketart Runde Spielort Offizielle Preisspanne (Nennwert) Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt #1 WM-2026-Finale: Spanien gegen Argentinien Finale MetLife Stadium, East Rutherford 2.030 $ bis 7.875 $ 5.900 $ bis 38.000 $+

Hinweis: Ticketpreise schwanken regelmäßig aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage im Wiederverkauf. Das Ranking spiegelt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung höchsten öffentlich genannten Preise wider und kann sich näher am Turnier noch ändern.

Welche Teams sind bei der WM 2026 am teuersten zu verfolgen?

Die durchschnittlichen Ticketpreise für WM-Spiele unterscheiden sich derzeit je nach Team stark.

Der Unterschied zwischen dem günstigsten Team (Südkorea) und dem teuersten Team (Vereinigte Staaten) ergibt sich aus mehreren Faktoren, darunter der Aufschlag für das Gastgeberland, marktorientierte Preisgestaltung und der Spielort.

Argentinien

Da die FIFA für die WM 2026 eine dynamische Preisgestaltung eingeführt hat, was bedeutet, dass die Ticketkosten je nach Nachfrage schwanken, erzielen Teams mit großen Fanbasen an jedem Spielort deutlich höhere Preise.

Es überrascht daher nicht, dass Argentinien unter Ausklammerung der Gastgeberländer bei der Nachfrage nach WM-Tickets vorne liegt. Es gibt immer riesiges Interesse daran, den amtierenden Weltmeister auf dem Platz zu sehen.

Große Zuschauermengen strömten zur Copa America 2024 in den Vereinigten Staaten, um Lionel Messi und Co. live zu sehen. Mehr als 80.000 Fans verfolgten das Halbfinale zwischen Argentinien und Kanada im MetLife Stadium in New Jersey, und über 65.000 sahen, wie die Albiceleste nach einem 1:0-Sieg gegen Kolumbien im Hard Rock Stadium in Miami einen weiteren großen Titel in die Höhe stemmte.

Dass profilierte Spieler wie Lionel Messi & Rodrigo De Paul in der MLS bei Inter Miami aktiv sind, hat Argentinien in der Region zusätzliche Fans eingebracht, ebenso wie der Umstand, dass die Mannschaft in den vergangenen Jahren regelmäßig Freundschaftsspiele in Nordamerika ausgetragen hat.

Behalten Sie die offizielle FIFA-Website im Blick, um zusätzliche Informationen zur Ticketverfügbarkeit zu erhalten. Auf Wiederverkaufsseiten wie StubHub sind WM-Tickets ab 162 $ erhältlich.

Wie sieht die Preisgestaltung für die WM 2026 aus?

Wenn Sie WM-Tickets kaufen möchten, müssen Sie auf starke Preisunterschiede vorbereitet sein.

Die FIFA hatte zuvor angekündigt, dass Tickets bei eingeführter dynamischer Preisgestaltung zwar bei einigen frühen Gruppenspielen schon ab 60 $ beginnen, für das Finale aber auf bis zu 6.730 $ steigen können. Die Preise dürften im Verlauf der verschiedenen Ticketfreigaben und Verkaufsphasen schwanken.

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60 $ - 620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas & Mexikos) 75 $ - 2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ - 750 $ Achtelfinale 170 $ - 980 $ Viertelfinale 275 $ - 1.775 $ Halbfinale 420 $ - 3.295 $ Finale 2.030 $ - 7.875 $

Wie viel kosten Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA hatte zuvor angekündigt, dass Tickets bei eingeführter dynamischer Preisgestaltung für das Finale auf bis zu 6.730 $ steigen können.

Die Preise dürften im Verlauf der verschiedenen Ticketfreigaben und Verkaufsphasen allerdings schwanken, wobei die Schätzungen für das Duell im MetLife Stadium zwischen 2.030 $ und 7.875 $ liegen können.

Die Ticketpreise für das Finale der WM 2026 variieren je nach Sitzplatzkategorie wie folgt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie, gelegen im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie, gelegen im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Umfasst sowohl obere als auch untere Ränge außerhalb der Bereiche von Kategorie 1.

Umfasst sowohl obere als auch untere Ränge außerhalb der Bereiche von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im Oberrang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im Oberrang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie, im Oberrang außerhalb der anderen Kategorien gelegen.

Auf Wiederverkaufsseiten wie StubHub können Fans Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ab 7.291 $ erwerben.

So kommen Sie an Tickets für die WM 2026

Die wichtigste und verlässlichste Anlaufstelle, um sich Plätze zu sichern, ist das offizielle FIFA-Ticketportal.

Fans benötigen eine registrierte FIFA-ID, um an den Live-Freigaben nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ teilnehmen zu können.

Über die ersten Freigaben hinaus ist der FIFA Resale and Exchange Marketplace nun geöffnet und die einzige von der FIFA genehmigte Plattform für Fan-zu-Fan-Übertragungen. Die Verfügbarkeit ist dort unregelmäßig, Fans wird empfohlen, das Portal mehrmals täglich zu prüfen, da Tickets in Echtzeit von anderen Unterstützern eingestellt werden.

Für Fans, die Tickets für bestimmte Termine oder stark nachgefragte Partien benötigen, die im offiziellen Portal nicht mehr auftauchen, bieten sekundäre Ticket-Websites wie StubHub die größte Flexibilität, allerdings gegen Aufpreis.

Achten Sie immer darauf, dass Sie eine Plattform mit einer starken Käufergarantie nutzen.

Kann man Wiederverkaufstickets für die WM 2026 bekommen?

Wenn Sie nach einer sicheren Möglichkeit suchen, Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 26 weiterzuverkaufen oder zu tauschen, ist der FIFA Resale/Exchange Marketplace der offizielle Kanal dafür. Der Marketplace wurde im Oktober eröffnet und kann über FIFA.com/tickets aufgerufen werden.

Der FIFA Resale Marketplace steht Einwohnern Kanadas, der Vereinigten Staaten und internationalen Bewohnern zur Verfügung, während der FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos gedacht ist.

Ein wichtiger Punkt für Käufer auf dem Wiederverkaufsmarkt: Die Verfügbarkeit kann sehr begrenzt sein, und Tickets können nur sporadisch auftauchen, oft erst näher an den Spieltagen. Fans, die sich Wiederverkaufstickets sichern wollen, sollten die Plattform häufig prüfen, schnell handeln, wenn Tickets erscheinen, und ihre Zahlungsdaten im Voraus bereithalten.

Sekundäre Wiederverkäufer wie StubHub werden ebenfalls Tickets für die WM 2026 anbieten.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt und erstreckt sich über 16 Gastgeberstädte in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. In 34 Tagen werden in ganz Nordamerika 104 Spiele ausgetragen. Erstmals werden 48 Teams an dem Turnier teilnehmen, das gemeinsam von drei Nationen ausgerichtet wird. Die Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco und Seattle

Welche Stadien sind Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Im Juni 2022 wurden die 16 Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben, zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Nachfolgend finden Sie die Städte und Stadien, die als Austragungsorte genutzt werden:

Land Stadion (Stadt) Kapazität während der WM Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Mexiko Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Während die Untersuchung von Hospitality-Preisen und Stadion-Ticketpaketen die enorme globale Nachfrage nach großen Live-Fußballereignissen unterstreicht, verfolgen Fans in der Ferne ihre eigenen Strategien. Der Zugang zu einem erstklassigen digitalen Anbieter ermöglicht es Ihnen, Premium-Turniertracking direkt an Ihrem Desktop zu erleben. Werfen Sie einen Blick auf unser definitives Ranking der besten Wettseiten, um von schnellen Auszahlungszeiten und hoher Sicherheit zu profitieren.