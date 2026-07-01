Die teuersten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 im Ranking: WM-Finale, Tickets für über 30.000 Dollar, Argentinien und mehr

Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurück.

Obwohl Fußball im Gastgeberland relativ wenig beliebt ist, erwies sich diese Weltmeisterschaft als eine der erfolgreichsten aller Zeiten und brach die Rekorde für die durchschnittliche Zuschauerzahl pro Spiel sowie die Gesamtzuschauerzahl. 32 Jahre später sind die Tickets erneut im Nu ausverkauft.

Die vielen Preisstufen für internationale Top-Spiele verlangen eine gründliche Finanzplanung, denn Hospitality-Pakete und Final-Tickets kosten viel. Das Premium-Erlebnis im Stadion richtet sich an reisende Fans, doch viele Zuschauer suchen digitale Alternativen, um das Turnier zu Hause zu verfolgen. Große Turniere bewegen lizenzierte Online-Buchmacher dazu, spezielle Aktionen für das globale Publikum zu starten. Wer die besten WM-Angebote vergleicht, sichert sich Anmeldeboni, höhere Quoten und Plattformvorteile. Diese Infos helfen Sportanalysten und Gelegenheitszuschauern, die wettbewerbsstarke Online-Welt zu überblicken und lizenzierte Anbieter zu wählen, die ihren Vorlieben während großer Turniere entsprechen.

Es überrascht nicht, dass die Nachfrage nach Tickets rasant steigen wird, je näher wir dem größten Sportereignis des Jahres kommen, das die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ausrichten und das am 11. Juni beginnt.

Hohe Nachfrage treibt die Preise in die Höhe, doch die Organisatoren bieten viele Ticketoptionen an – darunter einige der teuersten WM-Tickets aller Zeiten.

Rangliste: Was sind derzeit die teuersten WM-2026-Tickets?

Aktuelle Angebote auf dem Zweitmarkt, die offiziellen FIFA-Preise und die höchsten öffentlich gelisteten Preise zeigen, welche WM-2026-Tickets aktuell am meisten kosten.

Dynamische Preise und die aktuelle Nachfrage können die Beträge noch ändern.

Platz Spiel / Ticketart Spielort Austragungsort Offizielle Preisspanne (Nennwert) Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt Nr. 1 WM-Finale 2026 Finale MetLife Stadium, East Rutherford 2.030 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ Nr. 2 Halbfinale-Tickets Halbfinale AT&T Stadium (Dallas) und Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ Nr. 3 Mexiko gegen Südafrika Gruppenphase Estadio Azteca, Mexiko-Stadt 75 $ – 2.735 $ 1.522 $ – 5.500 $+ Nr. 4 Mexiko gegen Südkorea Gruppenphase Estadio Akron, Guadalajara 75 $ – 2.735 $ 1.199 $ – 4.500 $+ Nr. 5 Viertelfinal-Tickets Viertelfinale Boston, Los Angeles, Miami und Kansas City 275 $ – 1.775 $ 850 $ – 4.000 $ Nr. 6 USA gegen Paraguay Gruppenphase SoFi Stadium, Los Angeles 75 $ – 2.735 $ 658 $ – 3.500 $+ Nr. 7 Tschechien gegen Mexiko Gruppenphase Estadio Azteca, Mexiko-Stadt 75 $ – 2.735 $ 600 $ – 3.200 $+ #8 Schottland gegen Brasilien Gruppenphase Hard Rock Stadium, Miami 60 $ – 620 $ 948 $ – 3.800 $+ Nr. 9 Argentinien gegen Österreich Gruppenphase AT&T Stadium, Dallas 60 $ – 620 $ 699 $ – 3.200 $+ Nr. 10 Kanada gegen Bosnien und Herzegowina Gruppenphase BMO Field, Toronto 75 $ – 2.735 $ 452 $ – 2.800 $+

Hinweis: Die Ticketpreise schwanken regelmäßig aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Die Rangliste spiegelt die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels öffentlich genannten Höchstpreise wider und kann sich kurz vor Turnierbeginn noch ändern.

Welche Teams sind bei der WM 2026 am teuersten?

Die durchschnittlichen Ticketpreise für WM-Spiele unterscheiden sich derzeit stark von Mannschaft zu Mannschaft.

Der Unterschied zwischen dem günstigsten (Südkorea) und dem teuersten (Vereinigte Staaten) Team liegt an mehreren Faktoren: Gastgeberbonus, marktbasierte Preise und Spielort.

Gastgeberländer

Zwar sind die Tickets in den USA von allen WM-Teilnehmern am teuersten, doch auch die beiden anderen WM-Gastgeber (Mexiko und Kanada) verlangen für ihre Spiele proportional hohe Preise.

Zusammen mit den stark gestiegenen Hotelpreisen in den Spielorten zahlen Fans aus den USA, Mexiko und Kanada einen deutlichen Aufschlag.

Die hohen Preise in Mexiko zeigen die große internationale Fangemeinde und die starke Anziehungskraft von "El Tri" in ganz Amerika.

Zu den Gruppenspielen mit hohen Ticketpreisen gehören unter anderem:

Do., 11. Juni: Mexiko gegen Südafrika (ab 3.253 $), Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Fr., 12. Juni: Sieger der UEFA-Playoffs A gegen Kanada (ab 1.569 $), BMO Field (Toronto)

Fr., 12. Juni: USA – Paraguay (ab 1.422 $), SoFi Stadium (Inglewood)

Do., 18. Juni: Mexiko – Südkorea (ab 1.844 $), Estadio Akron (Guadalajara)

Fr., 19. Juni: USA – Australien (ab 1.095 $), Lumen Field (Seattle)

Mi., 24. Juni: Sieger der UEFA-Playoffs D – Mexiko (ab 1.305 $), Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Argentinien

Die FIFA führt für die Weltmeisterschaft 2026 ein dynamisches Preissystem ein. Die Ticketpreise passen sich also der Nachfrage an. Teams mit großer Fangemeinde erzielen deshalb an jedem Spielort deutlich höhere Preise.

Es überrascht daher nicht, dass Argentinien – abgesehen von den Gastgeberländern – bei der Nachfrage nach WM-Tickets vorn liegt. Das Interesse daran, den amtierenden Weltmeister auf dem Platz zu sehen, ist riesig.

Bei der Copa América 2024 in den Vereinigten Staaten strömten große Zuschauermengen, um Lionel Messi und Co. zu sehen. Über 80.000 Fans verfolgten das Halbfinale zwischen Argentinien und Kanada im MetLife Stadium in New Jersey, und mehr als 65.000 sahen zu, wie "La Albiceleste" nach einem 1:0-Sieg über Kolumbien im Hard Rock Stadium in Miami einen weiteren Pokal in die Höhe reckte.

Dass Stars wie Lionel Messi und Rodrigo De Paul bei Inter Miami in der MLS spielen, hat die argentinische Fanbasis in der Region wachsen lassen, ebenso wie die Freundschaftsspiele, die das Team in den vergangenen Jahren in Nordamerika bestritt.

Zu den Gruppenspielen Argentiniens mit hohen Ticketpreisen gehören:

Mo., 22. Juni: Argentinien – Österreich (ab 1.009 $), AT&T Stadium (Arlington)

Weitere Gruppenspiele mit hohen Ticketpreisen sind:

Mi., 24. Juni: Schottland gegen Brasilien (ab 1.149 $), Hard Rock Stadium (Miami)

Fr., 26. Juni: Norwegen – Frankreich (ab 951 $), Gillette Stadium (Foxborough)

Weitere Infos zur Verfügbarkeit gibt es auf der offiziellen FIFA-Website. Auf Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub kosten Tickets für WM-Spiele ab 162 US-Dollar.

Wie sehen die Ticketpreise für die Weltmeisterschaft 2026 aus?

Wer Tickets kaufen will, sollte die starken Preisunterschiede einkalkulieren.

Die FIFA hat bereits angekündigt, dass aufgrund der dynamischen Preisgestaltung die Preise, die bei einigen der frühen Gruppenspiele bei nur 60 $ beginnen, bis zum Finale auf bis zu 6.730 $ steigen können. Die Preise werden wahrscheinlich im Laufe der verschiedenen Ticketverkaufsphasen schwanken.

Phase Preisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 US-Dollar Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $

Wie viel kosten die Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA erklärte, dass die dynamische Preisgestaltung den Endpreis eines Finaltickets auf bis zu 6.730 $ steigen lassen kann.

Die Preise können während der verschiedenen Vorverkaufs- und Verkaufsphasen schwanken, und erste Schätzungen für das Endspiel im MetLife Stadium liegen zwischen 2.030 $ und 7.875 $.

Die Ticketpreise für das Finale der Weltmeisterschaft 2026 variieren je nach Sitzplatzkategorie wie folgt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Plätze liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1.

Diese Plätze liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie, die sich im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien befindet.

Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub erhalten Fans Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ab 7.291 US-Dollar.

So erhalten Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Der wichtigste und zuverlässigste Weg, sich Plätze zu sichern, ist das offizielle FIFA-Ticketportal.

Fans benötigen eine registrierte FIFA-ID, um an den Live-Verkaufsrunden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" teilnehmen zu können.

Nach den ersten Verkäufen öffnet der FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch. Diese Plattform ist die einzige von der FIFA genehmigte Seite für den Fan-zu-Fan-Transfer. Das Angebot dort ist sporadisch – Fans sollten das Portal mehrmals am Tag prüfen, da andere Fans Tickets in Echtzeit einstellen.

Wer Tickets für bestimmte Termine oder stark nachgefragte Spiele braucht, die auf dem offiziellen Portal nicht mehr erscheinen, findet auf Sekundärticket-Plattformen wie StubHub die größte Flexibilität, zahlt dort aber einen Aufpreis.

Nutzen Sie stets eine Plattform mit einer soliden Käufergarantie.

Kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den offiziellen FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch. Der Marktplatz startete im Oktober und ist über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos gedacht ist.

Wichtiger Hinweis für Käufer auf dem Zweitmarkt: Das Angebot ist oft knapp, und neue Tickets erscheinen sporadisch, meist erst kurz vor dem Spieltag. Wer sich Karten sichern will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell zuschlagen und die Zahlungsdaten bereit halten.

Auch Sekundärmarkt-Anbieter wie StubHub werden Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 anbieten.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA. Innerhalb von 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus. Die Austragungsstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco und Seattle

So erhalten Sie Hospitality-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Hospitality-Tickets für die Weltmeisterschaft bei On Location sind ab sofort erhältlich.

Erleben Sie das Beste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit Hospitality-Paketen, die Premium-Tickets, Speisen und Getränke sowie weitere Leistungen enthalten und in allen drei Gastgeberländern erhältlich sind.

Die Pakete sind wie folgt erhältlich:

Einzelnes Spiel

Gruppenphase: ein Spiel einer nicht-gastgebenden Mannschaft (keine CAN, MEX, USA)

Runde der 32/Achtelfinale/Spiel um Platz 3: 1 beliebiges Spiel

Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA-Pavillon

Ab 1.400 USD pro Person

Veranstaltungsort-Serie

Erleben Sie jedes Spiel an Ihrem Wunschort.

Enthalten sind 4–9 Spiele, je nach Austragungsort.

Alle Spieltage und Turnierphasen stehen zur Wahl

Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA-Pavillon

Ab 8.275 USD pro Person

Verfolge mein Team

Erleben Sie Ihre Mannschaft bei jedem Spiel der Vorrunde, unabhängig vom Spielort.

Alle 3 Gruppenspiele und 1 Spiel der Runde der letzten 32

Alle Spieltage und Spielorte sind teilnahmeberechtigt

"Follow My Team" steht derzeit nicht für die Teams der Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA zur Verfügung

Hospitality-Angebote: FIFA-Pavillon

Ab 6.750 USD pro Person

Für Unternehmens- oder VIP-Gruppen, die nach den exklusivsten Optionen suchen, stehen außerdem private Suiten und "Platinum Access" zur Verfügung.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt (zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten). Sehen Sie sich unten die Städte und Stadien an, die als Spielorte dienen werden: