Neymars Marketingfirma bezahlte angeblich zwei Millionen Euro, um die FIFA-Transfersperre des FC Santos aufzuheben und namhafte Neuzugänge zu ermöglichen. Eine Oberschenkelverletzung, erlitten am 2. September im Viertelfinal-Rückspiel des brasilianischen Pokals gegen Palmeiras (0:0), setzt Neymar aktuell außer Gefecht. Der 34-Jährige verlagerte seine Aktivitäten daraufhin kurzerhand in die Klubführung.

Voraussetzung für die Verpflichtung neuer Akteure war jedoch die Aufhebung einer von der FIFA verhängten Transfersperre. Diese Strafe resultierte aus einem Rechtsstreit zwischen Santos und der AS Monaco über den Transfer von Jean Lucas aus dem Juli 2023, der mittlerweile bei Bahia unter Vertrag steht.

Der Klubs aus dem Fürstentum forderte zwei Millionen Euro. Nachdem der Internationale Sportgerichtshof (CAS) die Berufung von Santos abgewiesen hatte, verhängte die FIFA am 1. Juli 2025 eine Sperre für drei Transferperioden.

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Neymar zahlte Betrag für den FC Santos

In dieser Situation griff laut Medienberichten nun offenbar NR Sports ein, die Sportmarketingfirma der Familie Neymar. Das Unternehmen beglich die Verbindlichkeiten des Tabellendreizehnten und sicherte sich im Gegenzug Werbeflächen auf den Trikots. Auf den schwarz-weißen Jerseys prangt seitdem die von NR Sports erworbene Marke Pele.

Nach Aufhebung der Sanktion lockte Neymar vertraute Weggefährten zu Santos. Zu den Verpflichtungen zählt das ehemalige Gremio-Talent Arthur. Dem 30-jährigen defensiven Mittelfeldspieler gelang in Europa weder beim FC Barcelona (2018-2020) noch bei Juventus Turin (ab 2020) der Durchbruch. Arthur unterschrieb einen Kurzzeitvertrag bis Dezember 2026.

Zudem schloss sich Everton Cebolinha dem Klub an. Der 30-jährige Flügelstürmer (25 Länderspiele) konnte bei Flamengo nach seinem Wechsel von Benfica im Jahr 2022 zuletzt nicht mehr überzeugen. "Ich war kurz davor, in Russland zu unterschreiben, aber die Vorstellung, mit Neymar zusammenzuspielen, war zu verlockend. Ich habe mit ihm gesprochen und wusste, ich muss gehen", erklärte der Profi.

Auch Philippe Coutinho ging zum FC Santos

Auch Philippe Coutinho ließ sich von einer Unterschrift überzeugen. Nach der Vertragsauflösung mit Vasco da Gama im Februar stand der 34-jährige frühere Offensivspieler des FC Liverpool und des FC Bayern vor dem Karriereende. Die Aussicht auf ein erneutes Zusammenspiel mit Neymar, mit dem er bereits bei der U17-Weltmeisterschaft 2009 und der Weltmeisterschaft 2022 auflief, gab den Ausschlag für das Engagement.

Sportlich peilt das Team nach einem 2:0-Hinspielsieg gegen Atletico Mineiro den Einzug ins Halbfinale der Copa Sudamericana an. Bruno Lima vom Portal UOL ordnet die Entwicklung folgendermaßen ein: "Diese Neuzugänge sind noch weit von ihrem Leistungszenit entfernt, aber sie werden dem Team einen Mehrwert bringen. Im Moment denken die Fans nicht an die finanziellen Folgen, denn die Rechnung muss ja bezahlt werden. Aber die Fans haben ihren Ehrgeiz wiederentdeckt. Sie sind außer sich vor Begeisterung und lieben diesen Neymar, der sich zum CEO entwickelt hat!"