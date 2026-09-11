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Jochen Tittmar

"Die Rechnung muss ja bezahlt werden": FC Santos dank Geld von Neymar nicht mehr von Transfersperre betroffen

Brasilien 1
Santos
Neymar
P. Coutinho

Neymar hat dem FC Santos wohl höchstpersönlich aus der Patsche geholfen.

Neymars Marketingfirma bezahlte angeblich zwei Millionen Euro, um die FIFA-Transfersperre des FC Santos aufzuheben und namhafte Neuzugänge zu ermöglichen. Eine Oberschenkelverletzung, erlitten am 2. September im Viertelfinal-Rückspiel des brasilianischen Pokals gegen Palmeiras (0:0), setzt Neymar aktuell außer Gefecht. Der 34-Jährige verlagerte seine Aktivitäten daraufhin kurzerhand in die Klubführung.

Voraussetzung für die Verpflichtung neuer Akteure war jedoch die Aufhebung einer von der FIFA verhängten Transfersperre. Diese Strafe resultierte aus einem Rechtsstreit zwischen Santos und der AS Monaco über den Transfer von Jean Lucas aus dem Juli 2023, der mittlerweile bei Bahia unter Vertrag steht.

Der Klubs aus dem Fürstentum forderte zwei Millionen Euro. Nachdem der Internationale Sportgerichtshof (CAS) die Berufung von Santos abgewiesen hatte, verhängte die FIFA am 1. Juli 2025 eine Sperre für drei Transferperioden.

Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images

Neymar zahlte Betrag für den FC Santos

In dieser Situation griff laut Medienberichten nun offenbar NR Sports ein, die Sportmarketingfirma der Familie Neymar. Das Unternehmen beglich die Verbindlichkeiten des Tabellendreizehnten und sicherte sich im Gegenzug Werbeflächen auf den Trikots. Auf den schwarz-weißen Jerseys prangt seitdem die von NR Sports erworbene Marke Pele.

Nach Aufhebung der Sanktion lockte Neymar vertraute Weggefährten zu Santos. Zu den Verpflichtungen zählt das ehemalige Gremio-Talent Arthur. Dem 30-jährigen defensiven Mittelfeldspieler gelang in Europa weder beim FC Barcelona (2018-2020) noch bei Juventus Turin (ab 2020) der Durchbruch. Arthur unterschrieb einen Kurzzeitvertrag bis Dezember 2026.

Zudem schloss sich Everton Cebolinha dem Klub an. Der 30-jährige Flügelstürmer (25 Länderspiele) konnte bei Flamengo nach seinem Wechsel von Benfica im Jahr 2022 zuletzt nicht mehr überzeugen. "Ich war kurz davor, in Russland zu unterschreiben, aber die Vorstellung, mit Neymar zusammenzuspielen, war zu verlockend. Ich habe mit ihm gesprochen und wusste, ich muss gehen", erklärte der Profi.

Auch Philippe Coutinho ging zum FC Santos

Auch Philippe Coutinho ließ sich von einer Unterschrift überzeugen. Nach der Vertragsauflösung mit Vasco da Gama im Februar stand der 34-jährige frühere Offensivspieler des FC Liverpool und des FC Bayern vor dem Karriereende. Die Aussicht auf ein erneutes Zusammenspiel mit Neymar, mit dem er bereits bei der U17-Weltmeisterschaft 2009 und der Weltmeisterschaft 2022 auflief, gab den Ausschlag für das Engagement.

Sportlich peilt das Team nach einem 2:0-Hinspielsieg gegen Atletico Mineiro den Einzug ins Halbfinale der Copa Sudamericana an. Bruno Lima vom Portal UOL ordnet die Entwicklung folgendermaßen ein: "Diese Neuzugänge sind noch weit von ihrem Leistungszenit entfernt, aber sie werden dem Team einen Mehrwert bringen. Im Moment denken die Fans nicht an die finanziellen Folgen, denn die Rechnung muss ja bezahlt werden. Aber die Fans haben ihren Ehrgeiz wiederentdeckt. Sie sind außer sich vor Begeisterung und lieben diesen Neymar, der sich zum CEO entwickelt hat!"

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Häufig gestellte Fragen

Neymar ist offensiv fast überall einsetzbar. Meist beginnt er auf dem linken Flügel – dort kennt man ihn, dort fühlt er sich wohl. Mit Ball am Fuß zieht er gerne nach innen, nimmt Tempo auf, sucht das Dribbling oder den Abschluss. Je nach Spielverlauf rückt er aber auch mal ins Zentrum – als hängende Spitze, kreative Neun oder Verbindungsspieler hinter den Spitzen.

Geboren wurde Neymar, mit vollem Namen Neymar da Silva Santos Junior, am 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, einer Stadt im Bundesstaat Sao Paulo. Genau dort hat alles angefangen – Bolzplatz, Jugendverein, erste Schritte Richtung Profifußball.

Beim FC Santos trägt Neymar wieder die Nummer 10, so wie er sie bei Paris oder Al-Hilal inne hatte. Auch in der Nationalelf lief der Offensivspieler viele Jahre lang mit der prestigeträchtigen Rückennummer auf. Beim FC Barcelona und in seiner Anfangszeit bei Santos spielte er noch mit der 11.

Offiziell ist er 1,75 Meter groß. Manche Quellen geben auch 1,74 an – aber das ist im Profibereich kaum ein Thema. Auf dem Platz zählt, wie man sich bewegt – und da wirkt er oft größer, als es das Maßband hergibt.

Sein Gewicht liegt irgendwo zwischen 64 und 68 Kilogramm. Je nachdem, ob Saisonstart, Reha-Phase oder Hochform. Solche Schwankungen sind im Spitzensport völlig normal – vor allem bei Offensivspielern.

Meist wird EU 41 oder US 8 bis 8,5 genannt. Es gibt Hinweise, dass er bewusst etwas kleinere Schuhe trägt – für ein besseres Ballgefühl.

Rechts ist sein starker Fuß – Freistöße, Dribblings, Abschlüsse. Trotzdem: Neymar ist kein Einbeiniger. Auch mit links gelingt ihm vieles, was andere nicht mal mit ihrem starken Fuß schaffen.

Begonnen hat er bei Portuguesa Santista. Schon früh wechselte er dann zum FC Santos – dem Verein, mit dem er Profi wurde und den er später als Weltstar verließ. Und genau dort ist er nun zurück – seit dem 31. Januar 2025, mit einem Vertrag bis Ende 2026.

Aktuell lebt er in Brasilien, nahe Sao Paulo – in der Nähe des Trainingszentrums von Santos. Zusätzlich besitzt er Häuser in Paris, Riad, Dubai und an der brasilianischen Küste. Wo er gerade ist, hängt vom Kalender ab – und von der Familie, dem Verein, den Sponsoren und der Reha.

Seine Sammlung ist groß – und teuer: Ferrari, Porsche, Audi R8 Spyder, Maserati. Dazu kommen ein Privatjet und mehrere Helikopter. In Brasilien nutzt er oft einen SUV, je nach Anlass auch ein sportliches Coupe. Alles da – die Auswahl ist nicht klein.

Deutsch spricht er nicht. Seine Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Alles hat er sich im Lauf seiner Karriere angeeignet – je nach Verein und Land, in dem er gespielt hat.

Neymar ist Vater von vier Kindern. Sein erster Sohn Davi Lucca kam 2011 zur Welt. Danach folgte Tochter Mavie im Jahr 2023, aus der Beziehung mit Bruna Biancardi. 2024 wurde Tochter Helena geboren, deren Mutter Kimberlly ist.

Und schließlich kam – je nach Quelle Ende 2024 oder Anfang 2025 – Tochter Mel zur Welt, ebenfalls mit Bruna Biancardi. Die exakten Daten schwanken je nach Berichterstattung ein wenig.

Bruna Biancardi – sie ist aktuell an seiner Seite. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, kennen sich seit Jahren, hatten Höhen und Tiefen. Derzeit leben sie wieder zusammen in Brasilien.

In seiner Zeit bei Al-Hilal soll er rund 150 Millionen Euro im Jahr verdient haben – netto. Auch nach dem Wechsel zu Santos ist sein Vermögen gewaltig: geschätzt mehr als 400 Millionen Euro. Dazu kommen Sponsorenverträge mit Puma, Red Bull, Konami und Co. – Neymar ist längst auch ein Business.

Die Liste ist lang: Champions-League mit dem FC Barcelona (2015), Copa Libertadores mit Santos (2011), Meister in Spanien, Frankreich, Saudi-Arabien. Olympia-Gold 2016, Confed-Cup 2013, diverse Pokalsiege. Jetzt, mit 34, will er mit Santos vielleicht noch einen letzten Titel in der Heimat holen.

Den Titel selbst hat er nie geholt – aber er war nah dran. 2015 und 2017 stand er auf dem Podium, jeweils als Dritter. Mehrmals wurde er nominiert – aber der ganz große Wurf blieb aus.

Auch beim FIFA-Weltfußballer reichte es noch nicht zum ersten Platz. Er war regelmäßig nominiert, stand mehrfach auf den Shortlists – doch am Ende landete immer jemand anderes ganz oben.

Neymar, klar – oder einfach "Ney". Auf dem Trikot steht seit Jahren "Neymar Jr." – das hat sich eingebrannt. Mehr braucht es nicht. Sein Name allein ist längst ein Begriff. Weltweit.

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