Jürgen Klopp erwartet von seinen Nationalspielern volle Einsatzbereitschaft. "Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben", sagte der neue Fußball-Bundestrainer bei seiner Vorstellung am Freitag in Frankfurt/Main.

Dabei öffnete er auch vielen neuen Spielern die Tür. "Ich habe wahnsinnig viele Ideen. Jeder, der berechtigt ist, für die Nationalmannschaft zu spielen, sollte sich Mühe geben. Es ist ein Neustart. Es werden Spieler eine Chance bekommen, die damit noch gar nicht rechnen."

57 Feldspieler hat Klopp auf seiner ersten Liste - und einige taktische Ideen. Bei der vergangenen WM hätte es "ein bisschen intensiver" sein können. Gegenpressing sei "ein wichtiges Thema".

Jürgen Klopp öffnet vielen Spielern die Tür

Klopp will von der DFB-Auswahl eine "gute Organisation" sehen und eine "klare Fußball-Idee erkennbar" machen. Zudem will er "mutig" und mit einer Viererkette spielen. "Wir werden mit Flügeln spielen. Die Spielmacher der heutigen Zeit sind am Flügel", ergänzte Klopp.

Erstmals wird Klopp die Mannschaft zum Nations-League-Start am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande betreuen. Bis zum 4. Oktober folgen drei weitere Spiele.

Dafür habe er bereits "ein paar Dinge im Kopf". Diese seien aber "noch nicht druckreif". Man werde aber "nicht elf Mann durchpeitschen, die alle vier Spiele spielen."