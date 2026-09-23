Nach seinem Abschied vom FC Bayern München erwischte Noel Aseko einen persönlichen Fehlstart bei Eintracht Frankfurt. Dennoch könnte er offenbar schon bald Thema in der deutschen Nationalmannschaft werden.

Wie die Sport Bild erfahren haben will, gehört der Mittelfeldspieler zu den Kandidaten von Jürgen Klopp für die kommende Länderspielpause im November. Die Voraussetzung für eine erstmalige Einladung ins DFB-Team sei, dass Aseko wieder zu vollen Kräften komme.

Der 20-Jährige, der sich im Sommer Eintracht Frankfurt angeschlossen hatte, hatte den Saisonstart aufgrund von Kniebeschwerden verpasst und dem Vernehmen nach auch mangelnde Fitness vorzuweisen. An den ersten beiden Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison hatte Aseko zunächst jeweils über 90 Minuten auf der Bank geschmort, als die Hessen lediglich einen Punkt holten. Am 3. und 4. Spieltag beorderte ihn SGE-Coach Adi Hütter aber sofort in die Startelf, wenngleich er den Youngster jeweils frühzeitig auswechselte.

Aseko war in der vergangenen Spielzeit bei Leihklub Hannover 96 zu einem der Shootingstars der 2. Bundesliga avanciert, ehe die Niedersachsen ihre Kaufoption zogen und ihn fest für lediglich eine Million Euro verpflichteten. Die Bayern machten indes von ihrer Rückkaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro Gebrauch, weil der 20-Jährige entweder als Kaderoption nach den Abgängen von Raphael Guerreiro und Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld zurückkehren oder für eine wesentlich größere Summe weitergereicht werden sollte.

FC Bayern kassiert ab: Wie hoch war die Ablöse für Noel Aseko?

Am Ende wurde es Option zwei. Von der Eintracht flossen laut kicker bis zu 13 Millionen Euro nach München. Die Bild-Zeitung enthüllte später, dass sich Hannover eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 950.000 Euro sicherte.

Bei seiner Vorstellung in Frankfurt offenbarte Aseko indes, dass ihm Vincent Kompany deutlich gemacht habe, welche Rolle er ihm bei den Bayern zutraue. Und das stieß nicht unbedingt auf Gegenliebe. "Er war ehrlich zu mir, ich war dann auch ehrlich zu ihm und deshalb kam dann auch das mit Eintracht zustande", sagte Aseko, der sich selbst als "N'Golo-Kante-like" beschrieb.

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Ist Noel Aseko für die deutsche U21 nominiert?

Während der XXL-Länderspielpause weilt Aseko bei der deutschen U21-Nationalmannschaft, die um die Qualifikation für die EM 2027 kämpft. Für die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo kam er in der Vergangenheit bereits fünfmal zum Einsatz.

Klopp nominierte derweil 44 Spieler für seinen ersten Lehrgang, die er auf zwei Kader aufteilte. Insgesamt nominierte er elf Neulinge. Im November, womöglich mit Aseko im Kader, warten auf das DFB-Team zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase die Rückspiele gegen Serbien und die Niederlande.