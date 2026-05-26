Die günstigsten WM-Tickets 2026: Eine Übersicht über die Durchschnittspreise, einschließlich Niederlande, Algerien, Gruppenphase und mehr

Wir zählen nicht mehr die Monate, sondern nur noch die Wochen, bis bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika der erste Ball rollt.

Die Nachfrage nach Tickets ist hoch, besonders für ausgewählte Spiele wie die der Gastgeberländer. In der Gruppenphase gibt es bei bestimmten Partien vermutlich noch verfügbare Plätze.

GOAL hält Sie mit aktuellen Infos zu WM-2026-Tickets auf dem Laufenden und zeigt, wo Sie günstige Plätze finden.

Ranking: Was sind derzeit die günstigsten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026?

Basierend auf aktuellen Angeboten im Sekundärmarkt, frühen Preisprognosen der FIFA und den niedrigsten öffentlich verfügbaren Preisen sind hier die derzeit günstigsten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 auf dem Markt.

Dynamische Preise und aktuelle Nachfrage können die Kosten jedoch verändern.

Rang Spiel (Datum) Austragungsort Durchschnittliche Preisspanne Tickets #1 Paraguay gegen Australien (18. Juni) Levi's Stadium (Santa Clara) 140 $+ Tickets #2 Saudi-Arabien gegen Kap Verde (26. Juni) NRG Stadium (Houston) 163 $+ Tickets #3 Österreich gegen Jordanien (16. Juni) Levi's Stadium (Santa Clara) 177 $+ Tickets #4 Jordanien gegen Algerien (22. Juni) Levi’s Stadium (Santa Clara) 182 $+ Tickets #5 Österreich gegen Algerien (27. Juni) Arrowhead Stadium (Kansas City) 192 $+ Tickets #6 Usbekistan gegen DR Kongo (23. Juni) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 196 $+ Tickets #7 Bosnien und Herzegowina gegen Katar (24. Juni) Lumen Field (Seattle) 213 $+ Tickets #8 Elfenbeinküste gegen Curaçao (25. Juni) Lincoln Financial Field (Philadelphia) 225 $+ Tickets #9 Tschechische Republik gegen Südafrika (18. Juni) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 226 $+ Tickets #10 Ägypten gegen Iran (26. Juni) Lumen Field (Seattle) 250 $+ Tickets

Hinweis: Die Ticketpreise schwanken regelmäßig aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Die Rangliste basiert auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung höchsten öffentlich zugänglichen Preisen und kann sich kurz vor Turnierbeginn ändern.

Welche Teams sind bei der Weltmeisterschaft 2026 am günstigsten zu verfolgen?

Die durchschnittlichen Ticketpreise für WM-Spiele unterscheiden sich derzeit stark von Mannschaft zu Mannschaft.

Mehrere Faktoren erklären die Spanne: ein Aufschlag für das Gastgeberland, marktbasierte Preise und der Spielort.

Die folgenden Mannschaften tauchen zweimal in den Top 10 der Spiele mit den günstigsten Tickets auf:

Niederlande

Man könnte annehmen, dass man viel Geld ausgeben muss, um ein Top-Team aus Europa live zu sehen, doch das gilt nicht für alle Fälle. Obwohl die Niederlande bereits dreimal Vizeweltmeister waren, kosten die WM-Tickets für ihre Spiele in diesem Sommer überraschend wenig.

Die Partien gegen Japan, Tunesien und eine noch offene europäische Mannschaft (Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien) finden in großen Stadien in den Vereinigten Staaten statt, was die Preise niedrig hält.

Auf dem Papier sind diese Partien weniger Schlagzeilen trächtig als einige andere Gruppenspiele. Spiele mit Lionel Messi (Argentinien) oder Cristiano Ronaldo (Portugal), die vermutlich ihre letzte WM bestreiten, treiben die Preise dagegen in die Höhe.

Datum Spielplan Ort Durchschnittspreis Tickets So, 14. Juni Niederlande gegen Japan (15:00 Uhr CT) AT&T Stadium (Arlington) 295 Tickets Sa, 20. Juni Niederlande gegen Schweden (12 Uhr CT) NRG Stadium (Houston) 320 $ Tickets Do, 25. Juni Tunisia vs. Netherlands (6 p.m. CT) Arrowhead Stadium (Kansas City) 280 $ Tickets

Algerien

Algerien nimmt zwar im Sommer zum fünften Mal an der Weltmeisterschaft teil, war aber seit 2014 nicht mehr bei der Endrunde dabei. Die Durchschnittspreise liegen bei 300 $ und mehr.

Im Arrowhead Stadium spielt Algerien gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien, daher suchen viele Fans nach Tickets für das Duell mit Messi & Co.

Nach dem Auftakt sinkt die Nachfrage nach Algerien-Tickets, weil das Team in Santa Clara und Kansas City auf Jordanien und Österreich trifft.

Für alle Fans der Desert Warriors, die keine Tickets für das Eröffnungsspiel ergattern konnten, bietet sich hier eine bessere Gelegenheit, ihre Mannschaft zu einem günstigeren Preis in Aktion zu sehen.

Datum Spielplan Austragungsort Durchschnittspreis Tickets Di, 16. Juni Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CT) Arrowhead Stadium (Kansas City) 360 Tickets Mo, 22. Juni Jordanien gegen Algerien (20:00 Uhr PT) Levi's Stadium (Santa Clara) 220 $ Tickets Sa, 27. Juni Algerien gegen Österreich (21 Uhr CT) Arrowhead Stadium (Kansas City) 240 $ Tickets

Weitere Teams stehen in der Rangliste der durchschnittlichen WM-Ticketpreise weit unten:

Kap Verde

Tunesien

Saudi-Arabien

Curaçao

Ägypten

Neuseeland

Wie gestaltet sich die Preisstruktur für die Weltmeisterschaft 2026?

Wer WM-Tickets kaufen will, muss mit deutlichen Preisunterschieden rechnen.

Die FIFA hatte zuvor angekündigt, dass die Preise aufgrund der dynamischen Preisgestaltung zwar bei einigen der frühen Gruppenspiele bei nur 60 Dollar beginnen, im Finale jedoch auf bis zu 6.730 Dollar steigen könnten. Die Preise werden voraussichtlich im Laufe der verschiedenen Ticketverkaufsphasen schwanken.

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (ausgenommen Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 Achtelfinale 170 $ – 980 Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $

So erhalten Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden veranstaltet die FIFA keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", und sie bestätigt jeden Kauf sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden veranstaltet die FIFA keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", und sie bestätigt jeden Kauf sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 im Wiederverkauf erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den offiziellen FIFA-Wiederverkaufs- und Tauschmarktplatz. Der Marktplatz startete im Oktober und ist über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder zur Verfügung, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos bestimmt ist.

Wichtig für Käufer auf dem Zweitmarkt: Das Angebot ist begrenzt, neue Tickets erscheinen sporadisch, oft erst kurz vor dem Spieltag. Wer ein Ticket ergattern will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell zuschlagen und seine Zahlungsdaten bereit halten.

Auch auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub werden Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 erhältlich sein.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt und erstreckt sich über 16 Austragungsorte in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier finden Sie die Städte und die Stadien, die als Austragungsorte dienen werden: