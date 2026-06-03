Wir zählen nicht mehr die Monate, sondern nur noch die Wochen, bis bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika der erste Ball rollt.

Die Nachfrage nach Tickets ist hoch, besonders für ausgewählte Spiele wie die der Gastgeberländer. In der Gruppenphase bieten einige Partien vermutlich noch verfügbare Plätze.

GOAL hält Sie mit aktuellen Infos zu WM-2026-Tickets auf dem Laufenden und zeigt, wo Sie günstige Plätze finden.

Ranking: Was sind derzeit die günstigsten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026?

Aktuelle Angebote auf dem Sekundärmarkt, frühe Preisprognosen der FIFA und die niedrigsten veröffentlichten Preise zeigen, welche Tickets aktuell am günstigsten sind.

Dynamische Preise und aktuelle Nachfrage können die Kosten jedoch verändern.

Rang Spiel (Datum) Austragungsort Durchschnittliche Preisspanne Tickets #1 Paraguay gegen Australien (18. Juni) Levi’s Stadium (Santa Clara) ab 140 $ Tickets #2 Saudi-Arabien gegen Kap Verde (26. Juni) NRG Stadium (Houston) 163 $+ Tickets #3 Österreich gegen Jordanien (16. Juni) Levi’s Stadium (Santa Clara) 177 $+ Tickets #4 Jordanien gegen Algerien (22. Juni) Levi’s Stadium (Santa Clara) 182 $+ Tickets #5 Österreich gegen Algerien (27. Juni) Arrowhead Stadium (Kansas City) 192 $+ Tickets #6 Usbekistan gegen DR Kongo (23. Juni) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 196 $+ Tickets #7 Bosnien und Herzegowina gegen Katar (24. Juni) Lumen Field (Seattle) 213 $+ Tickets #8 Elfenbeinküste – Curaçao (25. Juni) Lincoln Financial Field (Philadelphia) 225 $+ Tickets #9 Tschechische Republik gegen Südafrika (18. Juni) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 226 $+ Tickets #10 Ägypten gegen Iran (26. Juni) Lumen Field (Seattle) 250 $+ Tickets

Hinweis: Die Ticketpreise schwanken regelmäßig aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Die Rangliste spiegelt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung höchsten öffentlich zugänglichen Preise wider und kann sich kurz vor Turnierbeginn ändern.

Welche Mannschaften sind bei der Weltmeisterschaft 2026 am günstigsten zu verfolgen?

Die durchschnittlichen Ticketpreise für WM-Spiele unterscheiden sich derzeit stark von Mannschaft zu Mannschaft.

Mehrere Faktoren erklären die Spanne zwischen günstigen und teuren Plätzen: ein Aufschlag für das Gastgeberland, marktbasierte Preise und der Spielort.

Die folgenden Teams stehen zweimal in den Top 10 der Spiele mit den günstigsten Tickets:

Niederlande

Man könnte annehmen, dass man viel Geld ausgeben muss, um ein Spiel einer europäischen Spitzenmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu sehen, doch das gilt nicht in jedem Fall. Obwohl die Niederlande in der Vergangenheit dreimal Vizeweltmeister wurden, sind die WM-Tickets für die Niederlande in diesem Sommer überraschend günstig.

Ihre Partien gegen Japan, Tunesien und einen noch offenen europäischen Gegner (Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien) finden in großen Stadien in den Vereinigten Staaten statt, was die Preise niedrig hält.

Auch auf dem Papier sind diese Partien weniger Schlagzeilen trächtig als einige andere Gruppenspiele. Wenn Fans Lionel Messi (Argentinien) oder Cristiano Ronaldo (Portugal) in ihren vermutlich letzten WM-Spielen sehen wollen, zahlen sie deshalb deutlich mehr.

Datum Spielplan Austragungsort Durchschnittspreis Tickets So., 14. Juni Niederlande gegen Japan (15:00 Uhr CT) AT&T Stadium (Arlington) 295 Tickets Sa, 20. Juni Niederlande gegen Schweden (12 Uhr CT) NRG Stadium (Houston) 320 $ Tickets Do, 25. Juni Tuninien – Niederlande (18:00 Uhr CT) Arrowhead Stadium (Kansas City) 280 $ Tickets

Algerien

Algerien nimmt im Sommer zum fünften Mal an der Weltmeisterschaft teil, stand aber seit 2014 nicht mehr in der Endrunde. Die Durchschnittspreise liegen bei 300 $ und mehr.

Im Arrowhead Stadium fordert Algerien den amtierenden Weltmeister Argentinien heraus, weshalb die Nachfrage nach Karten hoch ist – wie bei allen Spielen mit Messi & Co.

Nach dem Auftakt sinkt die Nachfrage nach Algerien-Tickets, weil das Team in Santa Clara auf Jordanien und in Kansas City auf Österreich trifft.

Für die Anhänger der "Desert Warriors", die kein Ticket für das Auftaktspiel erhielten, bietet sich also eine günstigere Chance, die Mannschaft live zu sehen.

Datum Spielplan Ort Durchschnittspreis Tickets Di, 16. Juni Argentinien vs. Algerien (20:00 Uhr CT) Arrowhead Stadium (Kansas City) 360 Tickets Mo., 22. Juni Jordanien vs. Algerien (20:00 Uhr PT) Levi's Stadium (Santa Clara) 220 $ Tickets Sa, 27. Juni Algerien vs. Österreich (21 Uhr CT) Arrowhead Stadium (Kansas City) 240 $ Tickets

Weitere Teams mit sehr günstigen WM-Tickets sind:

Kap Verde

Tunesien

Saudi-Arabien

Curaçao

Ägypten

Neuseeland

Wie gestaltet sich die Preisstruktur für die Weltmeisterschaft 2026?

Wer WM-Tickets kaufen will, muss mit deutlichen Preisschwankungen rechnen.

Die FIFA hat bereits angekündigt, dass die Preise aufgrund der dynamischen Preisgestaltung zwar bei einigen der frühen Gruppenspiele bei nur 60 US-Dollar beginnen, für das Finale jedoch auf bis zu 6.730 US-Dollar steigen können. Die Preise werden wahrscheinlich im Laufe der verschiedenen Ticketverkaufsphasen schwanken.

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (ausgenommen Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $

So erhalten Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier ist alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 auf dem Sekundärmarkt erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den offiziellen FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch. Der Marktplatz startete im Oktober und ist über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder zur Verfügung, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos bestimmt ist.

Wichtiger Hinweis für Käufer auf dem Wiederverkaufsmarkt: Das Angebot ist oft begrenzt, und Tickets erscheinen sporadisch, meist kurz vor den Spieltagen. Wer sich Tickets sichern will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln, sobald Tickets sichtbar werden, und seine Zahlungsdaten bereit halten.

Auch auf Sekundärmärkten wie StubHub werden Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 verfügbar sein.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Die Organisatoren nutzen 16 Stadien in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier finden Sie die Städte und die Stadien, die als Austragungsorte dienen werden: