In Nordamerika hat das Turnier begonnen: Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 liefert in den USA, Kanada und Mexiko packende Spiele mit hohem Einsatz.

Die Nachfrage nach Tickets erreicht ein noch nie gesehenes Niveau, vor allem für Top-Spiele und Partien der Gastgeberländer.

GOAL führt Sie durch alle aktuellen Infos zu den WM-2026-Tickets, auch zu den günstigsten Restkarten auf dem Markt.

Wie viel kosten WM-Tickets derzeit?

Auf Basis aktueller Angebote auf dem Zweitmarkt, erster FIFA-Prognosen und der niedrigsten veröffentlichten Preise zeigen wir die günstigsten WM-2026-Tickets, die aktuell verfügbar sind.

Dynamische Preise und die aktuelle Nachfrage können die Kosten ändern.

Hinweis: Die Preise schwanken durch dynamische Tarifgestaltung und die Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Die Rangliste zeigt die zum Veröffentlichungszeitpunkt höchsten öffentlich genannten Preise und kann sich kurz vor Turnierbeginn ändern.

Wie hoch sind die Preise für die Weltmeisterschaft 2026?

Wer WM-Tickets kaufen will, muss mit starken Preisschwankungen rechnen.

Die FIFA hat bereits angekündigt, dass die Preise aufgrund der dynamischen Preisgestaltung zwar bei einigen der frühen Gruppenspiele bei nur 60 $ beginnen, für das Finale jedoch auf bis zu 6.730 $ steigen können. Die Preise werden wahrscheinlich im Laufe der verschiedenen Ticketverkaufsphasen schwanken.

Phase Preisspanne der Tickets Durchschnittliche Wiederverkaufspreise Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 Dollar 150–850 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75 $ – 2.735 $ 400 $ – 3.200 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ 250 $ – 1.100 $ Achtelfinale 170 $ – 980 $ 380 $ – 1.600 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ 650 $ – 2.900 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ 1.100 $ – 5.200 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $ 4.200 $ – 14.500 $+

So erhalten Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den FIFA-Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz. Er ist seit Oktober offen und über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos gedacht ist.

Wichtiger Hinweis für Käufer auf dem Wiederverkaufsmarkt: Das Angebot ist begrenzt. Anbieter stellen Tickets oft erst kurz vor den Spieltagen ein. Wer Tickets sucht, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln und die Zahlungsdaten bereit halten.

Auch auf Sekundärmärkten wie StubHub werden Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 erhältlich sein.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Städte und die Stadien, die als Spielorte dienen: