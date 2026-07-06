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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
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Die günstigsten WM-Tickets 2026: Durchschnittliche Wiederverkaufspreise, WM-Finale, England gegen Norwegen und mehr

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Weltmeisterschaft

Hier findest du alle aktuellen Nachrichten zur Weltmeisterschaft, darunter auch, welche Spieltickets am günstigsten sind.

In Nordamerika hat das Turnier begonnen: Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 liefert in den USA, Kanada und Mexiko packende Spiele mit hohem Einsatz.  

Die Nachfrage nach Tickets erreicht ein noch nie gesehenes Niveau, vor allem für Top-Spiele und Partien der Gastgeberländer. 

GOAL führt Sie durch alle aktuellen Infos zu den WM-2026-Tickets, auch zu den günstigsten Restkarten auf dem Markt.

WM-2026-Tickets buchen –Jetzt buchen

Wie viel kosten WM-Tickets derzeit?

Auf Basis aktueller Angebote auf dem Zweitmarkt, erster FIFA-Prognosen und der niedrigsten veröffentlichten Preise zeigen wir die günstigsten WM-2026-Tickets, die aktuell verfügbar sind.

Dynamische Preise und die aktuelle Nachfrage können die Kosten ändern.

Hinweis: Die Preise schwanken durch dynamische Tarifgestaltung und die Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Die Rangliste zeigt die zum Veröffentlichungszeitpunkt höchsten öffentlich genannten Preise und kann sich kurz vor Turnierbeginn ändern.

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDTAchtelfinale: Portugal gegen SpanienDallas Stadium, USA550 $ – 2.100 $Tickets kaufen
6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDTAchtelfinale: USA gegen Belgien Seattle Stadium, USA850 $ – 3.400 $Tickets kaufen
7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDTAchtelfinale: Argentinien gegen ÄgyptenAtlanta-Stadion, USA750 $ – 2.900 $Tickets kaufen
7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDTAchtelfinale: Schweiz gegen KolumbienVancouver Stadium, Kanada450 $ – 1.850 $Tickets kaufen
9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTViertelfinale 1: Frankreich gegen MarokkoGillette Stadium (Boston), USA950 $ – 4.500 $Tickets kaufen
10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDTViertelfinale 2: Portugal/Spanien gegen USA/BelgienSoFi Stadium (Los Angeles), USA4.760 $ – 11.500 $Tickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTViertelfinale 3: Norwegen gegen EnglandHard Rock Stadium (Miami), USA1.955 $ – 8.500 $+Tickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDTViertelfinale 4: Argentinien/Australien gegen Schweiz/KolumbienArrowhead Stadium (Kansas City), USA3.900 $ – 10.000 $Tickets kaufen
14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDTHalbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Portugal/Spanien/USA/BelgienDallas Stadium, USA2.500 $ – 9.000 $Tickets kaufen
15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDTHalbfinale 2: Norwegen/England gegen den Sieger aus Viertelfinale 4 (Argentinien/Australien/Schweiz/Kolumbien)Atlanta-Stadion, USA2.800 $ – 11.000 $Tickets kaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTSpiel um Platz 3: Verlierer des Halbfinales 1 gegen Verlierer des Halbfinales 2Miami Stadium, USA600 $ – 2.200 $Tickets kaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTWeltmeisterschaftsfinale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2New York New Jersey Stadium, USA5.500 $ – 25.000 $+Tickets kaufen

Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 buchenJetzt buchen

Wie hoch sind die Preise für die Weltmeisterschaft 2026?

Wer WM-Tickets kaufen will, muss mit starken Preisschwankungen rechnen. 

Die FIFA hat bereits angekündigt, dass die Preise aufgrund der dynamischen Preisgestaltung zwar bei einigen der frühen Gruppenspiele bei nur 60 $ beginnen, für das Finale jedoch auf bis zu 6.730 $ steigen können. Die Preise werden wahrscheinlich im Laufe der verschiedenen Ticketverkaufsphasen schwanken. 

PhasePreisspanne der TicketsDurchschnittliche Wiederverkaufspreise
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 Dollar150–850 $
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75 $ – 2.735 $400 $ – 3.200 $
Runde der letzten 32105 $ – 750 $250 $ – 1.100 $
Achtelfinale170 $ – 980 $ 380 $ – 1.600 $
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $650 $ – 2.900 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $1.100 $ – 5.200 $
Finale2.030 $ – 7.875 $4.200 $ – 14.500 $+

So erhalten Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den FIFA-Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz. Er ist seit Oktober offen und über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos gedacht ist.

Wichtiger Hinweis für Käufer auf dem Wiederverkaufsmarkt: Das Angebot ist begrenzt. Anbieter stellen Tickets oft erst kurz vor den Spieltagen ein. Wer Tickets sucht, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln und die Zahlungsdaten bereit halten.

Auch auf Sekundärmärkten wie StubHub werden Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 erhältlich sein.

Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 buchenJetzt buchen

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA. 

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus. 

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Städte und die Stadien, die als Spielorte dienen:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MexikoEstadio Banorte (Mexiko-Stadt) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63.815 
 AT&T-Stadion (Dallas) 70.122 
 NRG-Stadion, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 SoFi Stadium, Inglewood 
 SoFi-Stadion, Inglewood69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, East Rutherford78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

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