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Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

"Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir": Borussia Dortmund verkündet Horrordiagnose bei Giannis Konstantelias

Bundesliga
Borussia Dortmund - Hamburger SV
Borussia Dortmund
G. Konstantelias

Borussia Dortmunds Neuzugang Giannis Konstantelias hat sich bei seinem Debüt in der Bundesliga schwer verletzt. Am Sonntag gab der BVB die genaue Diagnose bekannt.

Der 23-jährige Grieche, erst kürzlich für 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki verpflichtet, zog sich beim 2:0-Auftaktsieg am 1. Spieltag der Bundesliga gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss zu und wird dem BVB damit "mehrere Monate lang" fehlen.

Auf seinem offiziellen Account bei X schrieb der Bundesliga-Vizemeister: "Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen!"

Konstantelias, der ein starkes Bundesligadebüt mitsamt Tor hinlegte, hatte sich Anfang der zweiten Halbzeit bei einem eigentlich harmlosen Zweikampf das Knie verdreht. Zwar konnte er nach einer längeren Behandlung das Spielfeld eigenständig verlassen, allerdings ließen schon da Gestik und Mimik des Spielers und des Staffs nichts Gutes vermuten.

Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images

Giannis Konstantelias fehlt lange: Schlägt der BVB auf dem Transfermarkt zu?

Aus Dortmunder Sicht stellt sich nun die Frage: Wie ersetzt man Konstantelias? Sicher ist, dass die Köpfe der BVB-Verantwortlichen in den wenigen verbleibenden Tagen bis zur Schließung des Sommertransferfensters am Dienstag (1. September) um 20 Uhr noch einmal rauchen werden.

Das deutete auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bereits am Samstagabend an: "Je nachdem, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, werden wir unsere weiteren Schritte danach ausrichten. Fest steht aber: In den nächsten drei Tagen nehmen wir uns nichts vor."

Eine interne Lösung könnte der aktuell sehr unzufriedene Fabio Silva sein, der jüngst immer wieder mit einem Blitz-Abgang nach nur einer Saison in Dortmund in Verbindung gebracht wurde. Mit dem Konstantelias-Ausfall dürfte sich dies aber erledigt haben.

Eine abermalige Rückkehr von Jadon Sancho, der nach wie vor vereinslos ist, könnte derweil in den Planungen der BVB-Bosse wieder zu einer ernsthaften Option werden. Der Engländer wäre eine prädestinierte Lösung, ist ein ähnlicher Spielertyp wie Konstantelias und hat wie jener und Konstantinos Karetsas auch die Qualität, aus dem Stand Dynamik zu kreieren. 

Jadon Sancho wäre ablösefrei zu haben

Spekulationen über eine erneute Rückkehr Sanchos zum BVB gab es in den vergangenen Wochen und Monaten zuhauf, wenngleich sie nach den Verpflichtungen von Karetsas und Konstantelias abebbten.

Aston Villa Trophy ParadeGetty Images

In Dortmund erlebte Sancho jedenfalls die besten Zeiten seiner bisherigen Karriere. Nach seinem Vertragsende bei Manchester United steht der mittlerweile 26-Jährige weiterhin ohne neuen Verein da, wäre ablösefrei zu haben.

In dieser Hinsicht also ein geringes Risiko, wenngleich Sancho für ein drittes Engagement bei der Borussia zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit sein müsste. Zumal ohnehin die sportliche Frage bleibt, ob das Supertalent von einst überhaupt noch einmal seine Höchstform erreichen kann. Die zurückliegenden Leihen zum FC Chelsea und zu Aston Villa verliefen bekanntlich weitgehend enttäuschend.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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