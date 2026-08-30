"Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir": Borussia Dortmund verkündet Horrordiagnose bei Giannis Konstantelias

Der 23-jährige Grieche, erst kürzlich für 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki verpflichtet, zog sich beim 2:0-Auftaktsieg am 1. Spieltag der Bundesliga gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss zu und wird dem BVB damit "mehrere Monate lang" fehlen.

Auf seinem offiziellen Account bei X schrieb der Bundesliga-Vizemeister: "Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen!"

Konstantelias, der ein starkes Bundesligadebüt mitsamt Tor hinlegte, hatte sich Anfang der zweiten Halbzeit bei einem eigentlich harmlosen Zweikampf das Knie verdreht. Zwar konnte er nach einer längeren Behandlung das Spielfeld eigenständig verlassen, allerdings ließen schon da Gestik und Mimik des Spielers und des Staffs nichts Gutes vermuten.

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Giannis Konstantelias fehlt lange: Schlägt der BVB auf dem Transfermarkt zu?

Aus Dortmunder Sicht stellt sich nun die Frage: Wie ersetzt man Konstantelias? Sicher ist, dass die Köpfe der BVB-Verantwortlichen in den wenigen verbleibenden Tagen bis zur Schließung des Sommertransferfensters am Dienstag (1. September) um 20 Uhr noch einmal rauchen werden.

Das deutete auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bereits am Samstagabend an: "Je nachdem, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, werden wir unsere weiteren Schritte danach ausrichten. Fest steht aber: In den nächsten drei Tagen nehmen wir uns nichts vor."

Eine interne Lösung könnte der aktuell sehr unzufriedene Fabio Silva sein, der jüngst immer wieder mit einem Blitz-Abgang nach nur einer Saison in Dortmund in Verbindung gebracht wurde. Mit dem Konstantelias-Ausfall dürfte sich dies aber erledigt haben.

Eine abermalige Rückkehr von Jadon Sancho, der nach wie vor vereinslos ist, könnte derweil in den Planungen der BVB-Bosse wieder zu einer ernsthaften Option werden. Der Engländer wäre eine prädestinierte Lösung, ist ein ähnlicher Spielertyp wie Konstantelias und hat wie jener und Konstantinos Karetsas auch die Qualität, aus dem Stand Dynamik zu kreieren.

Jadon Sancho wäre ablösefrei zu haben

Spekulationen über eine erneute Rückkehr Sanchos zum BVB gab es in den vergangenen Wochen und Monaten zuhauf, wenngleich sie nach den Verpflichtungen von Karetsas und Konstantelias abebbten.

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In Dortmund erlebte Sancho jedenfalls die besten Zeiten seiner bisherigen Karriere. Nach seinem Vertragsende bei Manchester United steht der mittlerweile 26-Jährige weiterhin ohne neuen Verein da, wäre ablösefrei zu haben.

In dieser Hinsicht also ein geringes Risiko, wenngleich Sancho für ein drittes Engagement bei der Borussia zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit sein müsste. Zumal ohnehin die sportliche Frage bleibt, ob das Supertalent von einst überhaupt noch einmal seine Höchstform erreichen kann. Die zurückliegenden Leihen zum FC Chelsea und zu Aston Villa verliefen bekanntlich weitgehend enttäuschend.